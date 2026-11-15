O čiernych labutiach a pokušeniach v zahraničnej politike, alebo prečo budú nasledujúce dva roky kritické

Čierne labute, nielen v zahraničnej politike, predstavujú situácie, ktoré sú retrospektívne perfektne vysvetliteľné, ale v čase, keď sa udejú, sú úplne nečakané, ba priam nepravdepodobné. A práve preto sú ich dôsledky mimoriadne. Metafora o čiernych labutiach hovorí o tom, ako aj naše najpevnejšie presvedčenia môžu byť spochybnené. Tak ako presvedčenie, že všetky labute sú biele, platilo len do doby, než boli v Austrálii objavené čierne labute. Ako Nassim Taleb vo svojej knihe The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable píše, ľudská myseľ je skvelý nástroj na vysvetľovanie dejov minulých, ale vo všeobecnosti má problém prijať ideu nepredvídateľnosti dejov budúcich.
Zahraničná politika osobitne neznáša prekvapenia. Jednou z prvých úloh, ktoré vás v diplomacii naučia je, že základnou úlohou diplomata je predchádzať prekvapeniam. A práve v tomto smere budú nasledujúce dva roky zaťažkávacou skúškou diplomacie a systému medzinárodných vzťahov.
Pokušenia pre Ameriku
Minulotýždňové voľby priniesli zásadný zvrat, ktorý však nebol neočakávaný. Ak niečo prekvapilo, tak veľkosť víťazstva Demokratov. V politike však nie vždy platí, že víťazstvo jedného je automaticky aj porážka toho druhého. Hlavným pokušením pre Demokratov preto bude nepodľahnúť víťaznej eufórii. Aktuálne zvíťazili nad Republikánmi, ale bolo by pochabé sa domnievať, že porazili aj nespokojnosť a frustrácie v spoločnosti, ktoré boli doposiaľ výživným podhubím hnutia MAGA. To, čo stačilo v novembri 2026, nemusí stačiť v novembri 2028, keď sa bude voliť nový americký prezident(ka). Napokon v ešte väčšom pokušení budú samotní Republikáni, ktorí sa budú musieť čo najskôr rozhodnúť, či budú pokračovať trumpovskom populizme, alebo sa vrátia k svojim tradičným hodnotám.
V centre zahraničnopolitického diania však ešte dva roky zostane prezident Trump, ktorý sám bude bojovať s dvomi pokušeniami. Prvým bude jeho politické dedičstvo. Nie je nič neobvyklé, že sa americkí prezidenti v posledných dvoch rokoch vládnutia zameriavajú na hľadanie svojho politického odkazu práve v zahraničnej politike. Najmä ak čelia zablokovanému Kongresu. Trump má na stole minimálne štyri nedoriešené konflikty (Irán, Ukrajina, Venezuela a Kuba) a ambíciu prekresliť kontúry medzinárodného poriadku, ktorá sa môže začať materializovať už v najbližších dňoch počas trojsamitu s ruským a čínskym prezidentom v Šen-čene. Druhým pokušením amerického prezidenta môže byť odveta. Vo vzácnom momente sebareflexie Trump po voľbách pripustil, že vojna v Iráne mohla byť príčinou volebnej porážky. Je však len otázka času, kedy dôvody neúspechu presmeruje na tých, ktorí odmietli zdieľať jeho videnie geopolitiky, alebo jej nebodaj oponovať. V jednom z povolebných rozhovorov dostal prezident Trump otázku, či by bol aspoň v súdny deň ochotný odpustiť svojim oponentom. Jeho odpoveď bola záporná.
Pokušenie pre súperov Ameriky
Hoci je pozornosť v týchto dňoch upriamená na prezidenta Trumpa, najväčšie prekvapenia môžu prísť z iných strán. Trump bude pod tlakom nielen Kongresu, ale aj svojich vlastných Republikánov, ktorí sa budú chcieť vyhnúť pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami nevynúteným chybám, akou bol Irán.
Práve preto budú v pokušení súperi Spojených štátov. Budú vidieť oslabeného prezidenta na svojho konci mandátu, ktorého dohody môžu mať navyše pomerne krátku životnosť. Prirodzenou reakciou preto bude, že budú zvyšovať stávky, čo v kombinácii s nevyspytateľnou povahou Donalda Trumpa môže viesť k nepredvídateľným situáciám.
Ešte väčšie pokušenie však bude vyplývať zo snahy realizovať kroky, na ktoré sa súperi Spojených štátov v predchádzajúcom období neodhodlali.
Rusko bude vnímať, že má dvojročný priestor na zásadnejší zlom nielen na Ukrajine, ale celkovo vo svojom proti-Západnom ťažení, ktorého je Ukrajina len jedným z elementov. Rusi vedia, že nech by bol o dva roky zvolený ktokoľvek, nebude voči Moskve rovnako ústretový, ako prezident Trump a budú chcieť toto okno strategickej príležitosti využiť.
Podobne to môžu vidieť ďalší oponenti USA od Severnej Kórey až po Irán, ktorí sa môžu odhodlať k nepremysleným krokom v domnení, že im to v tomto období ľahšie prejde.
Napokon Čína, ako to Graham Allison popísal, v Thukydidovej pasci súboja starej a nastupujúcej mocnosti môže dospieť k záveru, že nastal čas urýchliť svoje dlhodobé plány na získanie globálnej dominancie na úkor USA.
Pokušenie pre Európu
V osobitnom postavení sa ocitne Európa, ktorá bude bojovať sama so sebou. 20. storočie Európu vyliečilo z geopolitický avantúr a 30 rokov po skončení Studenej vojny sa ocitla v pozícii nie obhajcu, ale ochrancu zbytkov liberálnej demokracie. A práve v tom tkvie dilema Európy: či sa poučí z toho, čo hnutie MAGA spravilo s USA a či odolá volaniu iliberálnych a autokratických alternatív, ktoré ponúkajú zdanie stability a prosperity na úkor slobody. Nasledujúce dva politické roky v Európe budú ohraničené prezidentskými voľbami vo Francúzsku na jar 2027 a parlamentnými voľbami v Nemecku začiatkom roka 2029. Pri všetkej úcte k volebným procesom v menších európskych krajinách, vrátane tej našej, bude to táto dvojica volieb, ktorá rozhodne, či sa motor EÚ zadrhne úplne, alebo európsky projekt dostane ešte jednu šancu.
Pokušenie pre Slovensko
Slovensko je v ešte špecifickejšej pozícii. U nás treba odlíšiť štát a politické strany. Slovenská republika by v pokušení nemala byť ani trochu. Zo zahraničnopolitického hľadiska prežíva jedinečné obdobie svojich dejín. Je súčasťou najväčšieho jednotného trhu na svete a najsilnejšej vojenskej aliancie. Má silnú menu, vlastnú štátnosť, garantovanú politickú nezávislosť a územnú celistvosť. Toto je niečo, čo je v dejinách slovenského národa vskutku výnimočný stav. Zdravý rozum by kázal robiť všetko pre to, aby sme si toto postavenie zachovali.
Racionálna logika a politická logika sú však dve odlišné kategórie. Preto budú aj na Slovensku politické strany, ktoré budú v pokušení vyťažiť z geopolitickej nestability a neistoty maximum, a to aj na úkor vlastného štátu. Zvrátená logika politického marketingu totiž nabáda k tomu, že z neistoty, strachu, napätia a konfliktu sa dá získať celkom slušný politický kapitál, spravidla vyšší než z ponuky racionality a stability. Akútnosť tohto problému zvýrazňuje to, že Slovensko už nemá na rozhodovanie dva roky. Má necelý rok.
Éra čiernych labutí
Problém s pokušeniami v politike je ten, že sú ťažko čitateľné, a preto sú dobrým podhubím pre čierne labute. Zahraničná politika je vo všeobecnosti, na rozdiel napríklad od ekonomických politík, ťažko merateľná. Ale keď je založená na racionálnych záujmoch, je aspoň predvídateľná. Keď sa však objektívne záujmy dostanú do područia ideológií a osobných ambícií, dostávame sa do špecifickej fázy medzinárodných vzťahov, v ktorej začne prevládať potreba rešpektu a uznania: uznanie veľmocenského postavenia, uznanie štátnosti, uznanie sebaurčenia národa, uznanie zóny vplyvu, uznanie špecifickej formy vládnutia, uznanie osobitného chápania ľudských práv, uznanie historickej úlohy tej-ktorej osobnosti v dejinách...
Ak to znie povedome, nie je to náhoda. Dnešné medzinárodné vzťahy sú, viac než o záujmoch, o uznaní. Švédsky politológ Erik Ringmar tieto obdobia nazýva formatívnymi momentmi, ktoré odlišuje od normálnych čias. V histórii existujú „normálne časy“, keď sú identity dané a rešpektované. A potom sa vyskytujú „formatívne momenty“, keď sa nové identity utvárajú. V týchto obdobiach ľudia nebojujú za to, čo bežne považujeme za racionálne záujmy, ale za identity. Keď je identita k dispozícii, uplatňujeme ju. Keď je však identita spochybnená, robíme v prvom rade všetko pre to, aby sme ju získali.
V nasledujúcich rokoch bude dôležité pochopiť túto dynamiku a počítať s príletom čiernych labutí. Nevysporiadané identity a politici bojujúci s pokušeniami budú pre ne silným lákadlom. Ak sa na to chceme pripraviť, musíme si nastaviť myseľ (a politiky) na situácie, ktoré by sme v normálnych časoch považovali za nemysliteľné.