Keď traja robia to isté, nemusí to byť to isté, alebo prečo by sme mali byť v stave vysokej pohotovosti?

Keď sa vo februári 1945 v Jalte stretli Roosevelt, Churchill a Stalin, predmetom rokovaní bolo ukončenie 2. svetovej vojny a povojnové usporiadanie. Preto, keď ruský prezident Putin začiatkom októbra v súvislosti s riešením vojny na Ukrajine navrhol trojstretnutie s americkým a čínskym prezidentom, začalo sa v medzinárodnom mediálnom priestore hovoriť o možnej „novej Jalte“, ku ktorej by mohlo dôjsť už počas samitu APEC v novembri v Šen-čene.
Toto trojstretnutie zatiaľ potvrdené nebolo a je otázne, či by o také niečo USA a Čína mali záujem a prečo vôbec. Aj keby však k stretnutiu došlo, treba byť s analógiami opatrný z niekoľkých dôvodov.
V Jalte v 1945-om sedeli za stolom traja už de facto víťazi Druhej svetovej vojny. I keď boje ešte prebiehali, koniec vojny bol otázkou času, osobitne vo vzťahu k Nemecku. To dnes neplatí. Ak sa v novembri stretnutie uskutoční, o mieri budú rokovať tri mocnosti, z ktorých dve sú účastníkmi konfliktov, ktoré rozpútali s vidinou rýchleho víťazstva, zmenili sa však na rébus bez jasného východiska. Čo je však podstatnejšie, mocnosti v Jalte mali v podobe Nemecka a Japonska spoločného nepriateľa. To dnes neplatí. USA, aj napriek viacerým nezrovnalostiam, dlhodobo poskytujú Ukrajine kľúčovú pomoc, Čína naopak podporuje Rusko a Rusko spolu s Čínou podporujú Irán. Logika spoločného nepriateľa je v dnešnej dynamike nahradená logikou vzájomného súperenia mocností, a tá následne vytvára predpoklad pre tranzakčnosť medzinárodných vzťahov. To, že by takéto stretnutie nebolo len o Ukrajine, dala najavo už reakcia prezidenta Trumpa, ktorý stretnutie pripustil s tým, že by sa na ňom malo rokovať o jadrových zbraniach a denuklearizácii. To je v aktuálnom kontexte ťažké oddeliť od iránskeho dossier. Najmä keď sa množia informácie o tom, že Irán má od Ruska a Číny dostávať výdatnú pomoc v podobe spravodajských informácií pomáhajúcich zameriavať americké ciele, vojenskej technológie a komponentov, či hospodárskej a diplomatickej podpory. Čo by v geopolitickom pokri žiadala Čína si nevyžaduje príliš veľkú predstavivosť. Hoci Taiwan môže v čase vyhroteného súperenia v oblasti AI z pohľadu USA predstavovať priveľkú stávku, nejednoznačné signály trumpovej administratívy v poslednom období nechávajú na stole všetky karty. A hoci sa pohybujeme len v rovine úvah, už len predstava, že by „nová Jalta“ mohla priniesť deľbu zón vplyvu po línii východná Európa, Blízky východ a juhovýchodná Ázia, by mala znamenať pre Európu (ktorá za stolom nebude sedieť) a osobitne pre krajiny na hranici tejto geopolitickej zlomovej línie (vrátane Slovenska), signál vysokého ohrozenia.
Druhý zásadný rozdiel spočíva v tom, že v Jalte mali prevahu liberálne demokracie a osobitne Churchill usiloval o slobodné a demokratické usporiadanie v povojnovej Európe, ktoré by umožnilo oslobodeným národom „vytvárať demokratické inštitúcie podľa vlastnej voľby“ (viď Deklarácia o oslobodenej Európe), hoci táto dohoda napokon zo strany ZSSR a jeho komunistických kolaborantov v strednej a východnej Európe dodržaná nebola. V každom prípade očakávať čo i len snahu o liberálno-demokratické usporiadanie medzinárodného poriadku v prípade takejto „novej Jalty“ zo strany aktuálneho triumvirátu nemožno. A to platí nielen o Rusku a Číne. Aktuálna skúsenosť tak z Venezuely, ako aj Iránu, ukazuje, že nech už bola motivácia trumpovskej Ameriky pri vojenských zásahoch akákoľvek, demokratizácia týchto dvoch autokratických režimov prioritou nebola.
Tretí podstatný rozdiel je v tom, že Jalta 1945 popri mocenských otázkach povojnového usporiadania riešila aj jeho normatívny rozmer. Prerokovaním rámcov neskoršieho Norimberského procesu a pravidiel budúcej OSN položila Jalta hodnotové základy systému medzinárodnej spravodlivosti a multilateralizmu, ktorý bol, napriek všetkým nedostatkom, ústrednou črtou povojnového svetového poriadku. Toto je opäť oblasť, kde od súčasného „triumvirátu“ nemožno čakať pokrok, ale reverz. Čína a Rusko opakovane dávajú najavo, že existujúci medzinárodný poriadok nie je ich ideálom a naopak hľadajú nový, organizovaný na báze multipolarizmu. Ako však fínsky prezident Stubb úplne presne uviedol vo svojom článku pre Foreign Affairs, multipolarizmus sa napriek sémantickej podobe od multilateralizmu zásadne líši tým, že zatiaľ čo multilateralizmus je o pravidlách a suverénnej rovnosti štátov, multipolarita predstavuje oligopol moci, ktorý je o zónach vplyvu, nadvláde mocností a oportunistických dohodách, v ktorých silnejší majú navrch. Nuž a čo je cieľom súčasného vedenia USA celkom zjavne naznačilo založenie tzv. Rady mieru, ktorá do vzorca usporiadania medzinárodných vzťahov naviac vnáša ich oligarchizáciu.
To v čom by analógia mohla fungovať je, že v Jalte v 1945-om sedeli za stolom síce traja, ale nová mocenská rovnováha síl reálne vznikla medzi dvoma mocnosťami – USA a ZSSR, pričom britské impérium nastúpilo na cestu svojho úpadku. Toto je scenár ktorý by mohol nastať aj po „Jalte 2026“. Rusko, hoci stále disponuje masívnymi prírodnými zdrojmi a jadrovým arzenálom, je z hľadiska technologického vývoja hráčom z inej ligy, než sú dnes USA a Čína. Nová globálna rovnováha síl bude celkom zjavne vznikať medzi USA a Čínou, ktorí sú nositeľmi technologického pokroku v AI - technológii, ktorá bude v nadchádzajúcom období určujúca pre globálnu dominanciu od ekonomiky až po obranu a bezpečnosť.
Ponaučení pre Slovensko je niekoľko. To kľúčové je, že na Jaltu 1945 sme silno doplatili a oslobodenie od jednej diktatúry v 45-tom rýchlo vystriedala okupácia diktatúrou inou: najskôr v 48-om ideologická a v 68-om aj vojenská.
Predstava, že spoluprácou s Ruskom dnes získame osobitné výhody, je v prípade putinovského Ruska rovnako naivná, ako bola v prípade stalinovského ZSSR. Kontext, forma a prezentácia totiž môže byť rôzna, ale imperiálne nastavenie ruskej zahraničnej politiky sa nezmenilo od čias cárskeho Ruska. Dalo by sa polemizovať, či sa Československo mohlo v 48-om vybrať inou cestou. Minimálne výsledky volieb na Slovensku v roku 1946 naznačovali, že sa Slovensko inou cestou vydať chcelo. Ideologická horlivosť komunistov nás však v 48-om posunula na 40 rokov do sveta, ktorý deformuje mentálny stav našej spoločnosti dodnes.
Dobrá správa je, že Slovensko v 2026-tom ešte má reálne na výber. Nie je toho veľa, čo krajina veľkosti Slovenska môže robiť zoči-voči „koncertu veľmocí“, ale nie je ani úplne bezmocná. Členstvo v EÚ a NATO nám vyše 20 rokov umožňuje boxovať vo vyššej váhovej kategórii, než do ktorej by sme inak patrili, a preto by Slovensko malo dnes, namiesto poškuľovania po neutralite, čo najhlasnejšie dávať najavo, kam skutočne patríme.
Mimochodom, ak už hľadáme oporu v „silnej trojke“, tak prečo nie vo Washingtone, ktorý je stále našim zmluvným spojencom garantujúcim našu bezpečnosť? Celkom príznačne pred niekoľkými dňami obnovilo Slovensko kontrolu nad svojim vzdušným priestorom práve vďaka americkým F16-kam. Navyše vo Washingtone je, na rozdiel od Moskvy a Pekingu, nádej, že v dohľadnej dobe je zmena trajektórie ešte možná. Čo-to môžu naznačiť už voľby 3. novembra.
Tam sa ale naše možnosti nekončia.
Vývoj po roku 1998 nás pevne ukotvil v prostredí, ktoré má svoje problémy, ale je zároveň jediným, ktoré má potenciál byť (možno poslednou) protiváhou toho, čo môže vzísť z prípadného americko-čínsko-ruského samitu. To je to, o čom hovoril kanadský premiér Mark Carney v Davose, keď volal po zosieťovaní stredne veľkých štátov ako spoločnej investícii menších krajín do vlastnej odolnosti v čase prebiehajúcej geopolitickej disrupcie.
Nevieme, či k „Jalte 2026“ dôjde. Ale ak áno, môžeme s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladať, že výsledkom nebude ani sloboda a suverenita pre menšie štáty, ani demokratické medzinárodné usporiadanie. Preto ak slovenská vláda má niečo ako systém včasného varovania, tak všetky kontrolky na jeho displeji by už dnes mali byť bordové.
O to nepochopiteľnejšia je v danej konštelácii spektakulárna návšteva Moskvy. V tomto čase a za týchto okolností je v lepšom prípade vnútropoliticky motivovaným prejavom geopolitickej dezorientácie, alebo v horšom prípade – ak je to súčasť premyslenej stratégie – strategickou chybou s potenciálne fatálnymi dôsledkami pre Slovensko.
V čase keď sa nanovo prerozdeľujú zóny vplyvu by sme mali týmto trendom cielene oponovať, nie im oportunisticky nadbiehať a dobrovoľne sa pričleňovať k jednému z pólov. Navyše tomu, ktorý nášmu štátu už raz priniesol 40 rokov úpadku – ekonomického aj morálneho.
EÚ a NATO to nie je len trumpovská Amerika, či protestmi zmietané európske krajiny. To sú aj úspešné príbehy ako Fínsko, Dánsko, Nórsko, Írsko, Kanada, či susedné Poľsko. Čo je však najdôležitejšie, EÚ a NATO sú jediní geopolitickí aktéri, ktorí pri prípadnom prepisovaní globálnych siločiar budú prihliadať na záujmy Slovenska, pretože sme ich integrálnou súčasťou, a teda v nich sme za rokovacím stolom a nie na menu mocností.
Dobrá správa je, že ešte stále máme na výber, ale čas sa kráti. V dohľadnej chvíli môže vývoj veľmi rýchlo akcelerovať a potom už nebude čas zareagovať. Historické zlomy prajú pripraveným. Preto by sme mali konať dnes. Urýchlene potrebujeme byť nie v Moskve či Pekingu, ale vo Varšave, Helsinkách, Kodani, Ottawe, Londýne, Dubline, Berlíne, Paríži, Osle, Tokiu... a všade tam kde sú naši partneri, ktorí vidia svet tak, ako ho chceme vidieť my: nie autokratický, ale slobodný a demokratický. Taký, v ktorom platí suverénna rovnosť štátov a právo na sebaurčenie národov, tak ako to v 1945-tom zadefinovala Charta OSN.