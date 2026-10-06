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6. okt 2026 o 09:35
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Čistota nadovšetko? Pozrime sa, čo na to imunitný systém.

V škôlkach sa objavujú prvé soplíky, v práci prvé pokašliavania a doma na poličke si svoje prvé miesto znovu obsadzuje starý známy dezinfekčný gél. Ruky si umývame o niečo častejšie, poctivo utierame kľučky a keď dieťa zdvihne...

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Čistota nadovšetko? Pozrime sa, čo na to imunitný systém.
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V škôlkach sa objavujú prvé soplíky, v práci prvé pokašliavania a doma na poličke si svoje prvé miesto znovu obsadzuje starý známy dezinfekčný gél. Ruky si umývame o niečo častejšie, poctivo utierame kľučky a keď dieťa zdvihne niečo zo zeme, mysľou už v taške hľadáme vlhčené servítky. Lenže… povedali by ste, že náš imunitný systém kontakt s cudzími mikroorganizmami potrebuje? 

Imunita je ako ochranka

Hoci si ju každý z nás predstavuje skôr ako armádu, ktorá nás chráni pred vírusmi, baktériami či votrelcami, jej práca je o niečo komplikovanejšia. Prirovnali by sme ju k dobre vyškolenej ochranke. Nestačí, aby bola silná a vedela vyhodiť každého, kto sa objaví pri vstupe do nášho tela. Musí zároveň dokázať rozoznať, kto prišiel v mieri a kto pre nás predstavuje nebezpečenstvo.

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A to sa postupne učí počas života. Na koži, slizniciach či v črevách žijú celé spoločenstvá mikroorganizmov. Mnohé z nich nám neškodia a sú prirodzenou súčasťou nášho mikrobiómu. Kontakt s okolitým prostredím formuje spôsob, ako imunitný systém reaguje na svoje okolie. A najdôležitejší je práve kontakt v prvých rokoch nášho života, teda počas detstva.

Poznáte hygienickú hypotézu?

Na konci 80. rokov si epidemiológ David Strachan všimol jednu vec. Deti, ktoré pochádzali z väčších rodín a vyrastali so staršími súrodencami, mali sennú nádchu menej často. Jedným z dôvodov, ktoré pripadali do úvahy bolo aj to, že sa už odmalička stretávali s väčším množstvom organizmov. A to sa stalo základom tejto hypotézy.

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Pôvodná myšlienka sa niekedy zjednodušuje na: čím čistejšie, tým viac alergií. Dnes však vieme, že vzťah medzi hygienou, mikroorganizmami a imunitou je omnoho komplexnejší. Vedci uvádzajú, že treba pozerať aj na to, s akou pestrosťou mikroorganizmov prichádzame počas života do kontaktu. Aký je náš mikrobióm, koľko času trávime v prírode, ako jeme či ako často užívame antibiotiká. To všetko vplýva na tréning našej osobnej ochranky, čiže imunitného systému.

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Potom je tu aj hypotéza starých priateľov

Ňou sa pokúsil Graham Rook spresniť hygienickú hypotézu. Hovorí v nej o tom, že mikroorganizmy z pôdy, prírody, zvierat či ostatných ľudí boli prirodzenou súčasťou nášho sveta. Dávno predtým, než sme začali bývať v bytoch, pracovať v kanceláriách a domov si kupovať čističky vzduchu.

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Práve pestrý kontakt so svetom zohráva úlohu pri vývoji regulačných mechanizmov nášho imunitného systému. Pretože ak sme sa s niečím už v minulosti stretli, vieme lepšie vyhodnotiť, čo to je a či to pre nás predstavuje hrozbu. Takéto podnety pomáhajú našej ochranke správne nastavovať jej reakcie. Aby vedela čo najlepšie vyhodnotiť, či je nutné pri takej a takej baktérii v našom tele spustiť poplach, alebo ju nechať bez povšimnutia. 

Treba prestať upratovať? 

To rozhodne nie! Ruky si umývajte aj naďalej. Upratovať neprestaňte. A nezabúdajte ani na hygienu. Určite je to jeden z najjednoduchších spôsobov, ako znižovať šírenie infekčných ochorení. A práve v tomto období má veľký význam.

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Skúste si len uvedomiť rozdiel medzi hygienou a operačnou sálou. Skutočne nie je potrebné po každom bežnom kontakte s okolím dezinfikovať ruky, podlahu či polovicu domácnosti. Napríklad aj taká detská hra v hline, tráve či s kameňmi je v poriadku, ak si ruky pred jedlom umyjeme.

Stačí si len vo svojom fungovaní nájsť zlatý hygienický stred a ten si veselo držať. A za tento prístup vás na oplátku môže podržať váš imunitný systém, keď to budete najviac potrebovať! 


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Zdravie máme iba jedno, preto je dôležité sa oň starať.Nadmerná precitlivenosť alebo naopak znížená obranyschopnosť vie poriadne zamávať s našim zdravím, ktorého hlavným zdrojom je naša imunita. Aby sme si ju však dokázali chrániť a udržať, musíme jej rozumieť. Na našom blogu preto nájdete rady odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravia a imunity. Viac o imunite sa dočítate na: www.imunoblog.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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