Prečo nás zmeny vyčerpávajú, aj keď sú častokrát prospešné?

Leto so sebou prirodzene prináša voľnejší režim. Chodíme na dovolenky, výlety, festivaly, opekačky, trávime dlhé večery s priateľmi a žijeme dni, ktoré nemajú presný harmonogram. Sme šťastní, socializovaní a oddýchnutí. No prečo je potom začiatok jesene pre nás tak ťažký? A ako to vplýva na naše telo a psychiku?
September volá
Dvakrát sme sa vyspali a zrazu je tu september! Deti vstávajú do školy, rodičia chystajú desiaty, tašky a pomôcky na krúžky, v práci pribúdajú povinnosti a rána majú opäť presný harmonogram. Pre mnohých je september zároveň obdobím ďalších zmien – novej práce, nového kolektívu či návratu k povinnostiam, ktoré sme počas leta odložili bokom. Keď sa toho zmení veľa naraz, môže byť návrat do bežného režimu pre telo aj myseľ poriadnou záťažou.
Mozog je ako autopilot
Veľmi veľa každodenných činností robí bez toho, aby nad nimi príliš premýšľal. Uvedomili ste si to niekedy? Vieme, kedy vstávame, aké ranné rituály potrebujeme stihnúť pred odchodom, kedy obedujeme, alebo čo všetko treba pred spaním urobiť. Sú to naučené procesy, ktoré vykonávame častokrát bez premýšľania.
Keď sa však niečo v tomto stereotype zmení, mozog musí tieto situácie znovu spracovávať. Pre dieťa to napríklad môže byť zvykanie si na nového učiteľa, triedu, rozvrh či ranné vstávanie. Pre rodiča zas skorší začiatok dňa, príprava desiatej či vyzdvihnutie po práci. A pre každého dospelého je zmenou aj nový tím kolegov alebo náplň pracovnej činnosti.
Čím viac nových vecí pre mozog, tým viac energie na ich spracovanie potrebuje. Pretože sa musí viac sústrediť, vyhodnocovať nové podnety a vytvárať nové nervové spojenia. Zmeny zároveň často aktivujú stresovú reakciu organizmu, ktorá spotrebúva ďalšie zdroje. A ak takýto stav trvá dlhšie a pridá sa napríklad aj horší spánok či únava, môže sa to prejaviť na fungovaní celého tela a aj imunitného systému.
Nové návyky nepotrebujú dokonalosť, ale čas
Po zavedení niečoho nového chceme častokrát zmeny zvládať okamžite. Takto však naše telo nefunguje. Potrebuje čas, aby si na nový režim zvyklo a stal sa jeho prirodzenou súčasťou. Ako si to uľahčiť?
Nemeňme všetko naraz. Jedna nová rutina sa buduje oveľa ľahšie ako päť nových.
Opakujme rovnaké zvyky. Keď sa z nich stane automatika, mozog im prestane venovať toľko pozornosti.
Doprajme si dostatok spánku. Práve počas neho sa telo dokáže zostaviť zo záťaže a pripraviť sa na novú.
Nezabúdajme na pestrú stravu a dostatok tekutín. Zdravé návyky pomáhajú toto náročné obdobie zvládnuť viac, než by ste povedali.
Nezabúdajme ani na imunitu
Pri zmenách sa väčšinou na plné obrátky sústredíme na to, aby sme všetko stihli a vyladili do dokonalosti. No častokrát zabúdame na to, že počas toho musí na plné obrátky pracovať aj náš imunitný systém. A ten si, na rozdiel od nás, nemôže po náročnom dni dopriať voľno. Práve preto má zmysel myslieť na tréning imunity, napríklad prostredníctvom vhodne zvolených výživových doplnkov.