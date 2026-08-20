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20. aug 2026 o 08:01
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Prečo nám sezónne jedenie prospieva?

Zahryznúť sa v horúcom lete do šťavnatej broskyne, paradajky či uhorky a v sychravej jeseni si uvariť teplú tekvicovú polievku… to je niečo, na čo sa zbiehajú slinky už po prečítaní týchto riadkov. Povedali by ste, že za tieto...

Imunoblog
Imunoblog Firemný blog
Prečo nám sezónne jedenie prospieva?
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Zahryznúť sa v horúcom lete do šťavnatej broskyne, paradajky či uhorky a v sychravej jeseni si uvariť teplú tekvicovú polievku… to je niečo, na čo sa zbiehajú slinky už po prečítaní týchto riadkov. Povedali by ste, že za tieto chute v skutočnosti nemôže počasie, ale naše telo? Prečo to tak je? 

Ľudský organizmus sa státisíce rokov vyvíjal v prostredí, kde jedlo neprichádzalo zo supermarketu, ale záhradky. Prirodzene, podľa ročných období. V lete dozrievalo čerstvé ovocie a zelenina, na jeseň jablká, tekvice či orechy a v zime naši predkovia jedli to, čo sa podarilo uskladniť. Dnes síce máme potraviny od výmyslu sveta celý rok, no stihlo sa tomu komfortu naše telo prispôsobiť? 

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Zmena ročného obdobia neznamená len zmenu počasia

Mení sa aj fungovanie nášho organizmu. V lete trávime viac času vonku, viac sa potíme a prirodzene siahame po ľahších jedlách. V zime zas naopak vyhľadávame sýtejšie potraviny, pretože telo potrebuje viac energie na udržanie tepla. A na to všetko reagujú hormóny, metabolizmus aj trávenie.

Nie je preto náhoda, že práve v lete dozrievajú šťavnaté plody bohaté na vodu, vlákninu či antioxidanty. Pomáhajú nám v horúcich dňoch dopĺňať tekutiny a látky, ktoré bunky chránia pred oxidačným stresom. Na jeseň sa zas objavujú energeticky bohatšie potraviny.

A to všetko je výsledok evolúcie. Počas nej naši predkovia jedli to, čo bolo práve dostupné. Organizmus sa tomuto prirodzenému rytmu prispôsobil. Naučil sa fungovať tak, aby prežil celý rok bez ujmy.

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Na čo presne to je dobré?

Výhodou sezónnych jedál nie sú len vitamíny. Dôležitú úlohu zohráva črevný mikrobióm. Je to spoločenstvo biliónov baktérií, ktoré nám pomáhajú tráviť potravu, produkujú dôležité látky a ovplyvňujú fungovanie imunity. Odhaduje sa, že až 70 % buniek nášho imunitného systému je práve v črevách.

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Každý druh ovocia a zeleniny obsahuje inú vlákninu a rastlinné látky. Tie sú potravou pre rôzne druhy baktérií. Keď sa počas roka náš jedálniček prirodzene mení, mení sa aj to, čím tieto baktérie kŕmime. A vďaka tomu máme pestrejší črevný mikrobióm, ktorý podporuje fungovanie našej imunity. Práve preto je sezónny jedálniček prospešný aj dnes. A aj napriek tomu, že máme v obchodoch oveľa viac pestrejších potravín počas celého roka. Nie ako naši predkovia.

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Nemusíte meniť celý jedálniček
Možno si ani neuvedomujete, že počas pravidelných týždňových nákupov automaticky siahate vždy po tom istom. Banány, paradajky, uhorky, jablká. Je to jednoduché a netreba nad tým premýšľať. Skúste si však občas všimnúť, aké je obdobie a čo práve dozrieva. 


V auguste sa napríklad slivky, čučoriedky alebo broskyne môžu stať prirodzenou náhradou za to, čo kupujete celý rok. Na jeseň ich zasa vystriedajú jablká, hrušky či tekvice. 

Nemusíte sa riadiť prísnymi pravidlami, skúste si svoj jedálniček len spestriť sezónnymi jedlami, ktoré by naši predkovia v tomto čase jedli. Lebo čím pestrejší a aktuálnejší bude váš tanier, tým viac prospejete svojmu črevnému mikrobiómu. A spolu s ním aj imunite. Na záver vám už len prajeme jedno: Dobrú chuť!

Imunoblog

Imunoblog
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Zdravie máme iba jedno, preto je dôležité sa oň starať.Nadmerná precitlivenosť alebo naopak znížená obranyschopnosť vie poriadne zamávať s našim zdravím, ktorého hlavným zdrojom je naša imunita. Aby sme si ju však dokázali chrániť a udržať, musíme jej rozumieť. Na našom blogu preto nájdete rady odborníkov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti zdravia a imunity. Viac o imunite sa dočítate na: www.imunoblog.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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