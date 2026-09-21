Samosprávami s najlepším finančným zdravím mesto Krásno nad Kysucou, krajské mesto Trenčín, mestské časti BA-Petržalka, KE-Myslava a Nitriansky VÚC

Priemerné zadlženie miest (20,1 %) je aj napriek medziročnému nárastu druhé najnižšie, odkedy INEKO zbiera údaje (od roku 2009). Dlh na jedného obyvateľa dosiahol ku koncu roka 2025 v priemere 292 eur - medziročne sa zvýšil o 27 eur. Zlou správou je, že prebytky na bežných účtoch miest sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Mestám tak zostáva len obmedzený priestor na investície. Zadlženie narástlo aj župám (26,9 %), ktoré si však zlepšili bilanciu bežného účtu.
Mestá: Finančné zdravie
Priemerné skóre finančného zdravia za všetkých 141 miest na Slovensku dosiahlo hodnotu 4,25 z maximálnych 6 bodov, čo je o 0,01 bodu menej ako rok predtým. Keďže sa finančné zdravie miest zmenilo iba mierne, zaujímavé sú najmä protichodné javy – negatívny: nárast zadlženia a pozitívny: pokles dlhovej služby aj záväzkov po lehote splatnosti. Celkovo platí, že mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálne skóre je približne 0,15 až 0,20 bodu pod hodnotením z uvedeného obdobia.
Spomedzi všetkých miest v SR získalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (t.j. skóre nad 5 bodov) celkovo 31 miest. To je mierne zhoršenie oproti roku 2024, keď sa takýmto hodnotením mohlo pochváliť 33 miest. Pokiaľ ide o individuálne výsledky, prvú priečku v aktuálnom rebríčku finančného zdravia obhájilo 7-tisícové mesto Krásno nad Kysucou (okres Čadca), ktoré dosiahlo 5,54 bodu. Nasledujú Nové Mesto nad Váhom (5,46), Dubnica nad Váhom (5,45), Topoľčany (5,41) a Tvrdošín (5,38). Oproti minulému roku z prvej pätice vypadla Nová Baňa, ktorá je aktuálne na 19. mieste. Významným pozitívnym skokanom tohtoročného rebríčka je mesto Vysoké Tatry, ktoré sa zo 76. miesta posunulo za rok na 14. Spomedzi krajských miest nezískalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ tentoraz ani jedno – najbližšie k nemu bol Trenčín, ktorý so skóre 4,86 bodu obhájil post krajského mesta s najlepším finančným zdravím.
Medziročne si najvýraznejšie zlepšili svoje finančné zdravie Vysoké Tatry (nárast skóre o +0,40 bodu), Brezno (+0,33) a Spišské Vlachy (+0,28). Naopak, v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením si najviac pohoršili Nová Baňa (-0,30), Liptovský Mikuláš a Hanušovce nad Topľou (zhodne po -0,27).
Pri 108 mestách evidujeme finančné zdravie ako „dobré“ (skóre medzi 4 a 5 bodmi). Hodnotenie medzi 3 a 4 bodmi, tzn. „dostatočné“ finančné zdravie, zaznamenali iba mestá Zlaté Moravce a Bratislava. Ich postavenie v rebríčku signalizuje relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti. Pod hranicou 3 bodov, teda s „nedostatočným“ finančným zdravím, neskončilo ani jedno slovenské mesto, čo hodnotíme pozitívne.
Pri Bratislave ide o agregovaný údaj za celé mesto, teda magistrát a všetky mestské časti spolu. Ak by doň nebola zahrnutá problémová mestská časť Devín s obrovským historickým dlhom a záväzkami po lehote splatnosti, ktorá bola roky v nútenej správe a momentálne prechádza fázou tzv. konsolidácie pohľadávok, tak by skóre celej Bratislavy dosiahlo 4,31 bodu, teda by bola vo vyššom pásme – s dobrým finančným zdravím. Samotný bratislavský magistrát si medziročne mierne pohoršil (zo 4,21 na 4,08 bodu) a v porovnaní krajských miest mu patrí posledné miesto.
Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré inštitút INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a dva indikátory záväzkov po lehote splatnosti.
Tab. 1: Zoznam krajských miest s najlepším a najhorším finančným zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia (v prípade Bratislavy a Košice iba ich magistráty)
Poradie
2025
Mesto
Celkový dlh
Dlhová služba
Bilancia bežného účtu
Záväzky po
lehote splat.
Záväzky >60 dní po splat.
Finančné zdravie (FZ)
Zmena FZ
2025 vs 2022
(% BP)
(% BP)
(%)
(% BP)
(% BP)
(0 až 6)
(-/+ bodov)
1 (1)
Trenčín
23,57%
5,72%
6,11%
0,00%
0,00%
4,86
-0,27
2 (3)
Nitra
13,50%
5,59%
3,77%
0,00%
0,00%
4,79
+0,33
3 (2)
Trnava
31,19%
5,55%
5,03%
0,01%
0,00%
4,70
-0,49
4 (4)
Košice (magistrát)
22,04%
3,74%
5,41%
0,00%
0,00%
4,61
+0,14
5 (5)
Banská Bystrica
20,40%
1,76%
-0,67%
0,08%
0,00%
4,31
-0,31
6 (8)
Prešov
31,41%
6,28%
4,09%
0,05%
0,00%
4,25
+0,09
7 (6)
Žilina
22,26%
5,27%
3,14%
0,10%
0,04%
4,18
-0,26
8 (7)
Bratislava (magistrát)
45,91%
5,11%
3,78%
0,12%
0,01%
4,08
-0,08
Všetky mestá v SR /spolu/*
+0,02
Všetky samosprávy v SR /spolu/**
-0,02
Zdroj: dáta – mestá; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy; všetky mestá v SR, nielen krajské; *všetky mestá, obce a VÚC spolu
Tab. 2: Zoznam miest s najlepším a najhorším finančným zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia
Poradie
2025
(2024)
Mesto
Obyv.
Celkový dlh
Dlhová služba
Bilancia bežného účtu
Záväzky po
lehote splat.
Záväzky > 60 dní po splatnosti
Finančné zdravie
(tis.)
(% BP)
(% BP)
(%)
(% BP)
(% BP)
(0 až 6)
1 (1)
Krásno nad Kysucou
7
0,00%
2,91%
14,68%
0,00%
0,00%
5,54
2 (2)
Nové Mesto nad Váhom
19
0,59%
5,02%
12,04%
0,00%
0,00%
5,46
3 (4)
Dubnica nad Váhom
22
0,00%
1,32%
11,07%
0,00%
0,00%
5,45
4 (6)
Topoľčany
24
0,00%
3,31%
11,32%
0,00%
0,00%
5,41
5 (3)
Tvrdošín
9
0,00%
0,98%
8,31%
0,00%
0,00%
5,38
6 (10)
Sládkovičovo
5
1,37%
3,72%
11,72%
0,00%
0,00%
5,36
7 (8)
Turzovka
7
4,02%
3,21%
10,13%
0,00%
0,00%
5,32
8 (9)
Sliač
5
0,38%
3,18%
8,46%
0,00%
0,00%
5,32
9 (7)
Rajecké Teplice
3
4,09%
1,17%
8,33%
0,00%
0,00%
5,31
10 (13)
Sereď
15
0,00%
1,06%
10,07%
0,62%
0,00%
5,26
...
...
...
...
...
...
...
...
...
132 (131)
Snina
18
23,68%
5,80%
5,28%
0,07%
0,01%
4,25
133 (136)
Prešov
82
31,41%
6,28%
4,09%
0,05%
0,00%
4,25
134 (113)
Liptovský Mikuláš
30
20,66%
6,17%
2,66%
1,18%
0,01%
4,23
135 (132)
Žilina
80
22,26%
5,27%
3,14%
0,10%
0,04%
4,18
136 (138)
Veľký Šariš
7
42,57%
7,02%
3,97%
0,00%
0,00%
4,16
137 (127)
Lučenec
25
27,88%
7,21%
3,37%
0,85%
0,65%
4,14
138 (137)
Spišské Podhradie
4
14,97%
9,62%
3,98%
2,59%
0,86%
4,11
139 (141)
Spišské Vlachy
3
33,98%
10,67%
4,95%
0,00%
0,00%
4,03
140 (140)
Bratislava /spolu/*
479
31,75%
3,89%
4,64%
1,37%
1,31%
3,87
141 (139)
Zlaté Moravce
12
40,73%
4,33%
4,09%
0,01%
0,01%
3,86
Všetky mestá /spolu/
2 828
20,13%
4,97%
5,32%
0,47%
0,30%
4,25
Všetky samosprávy v SR /spolu/**
5 419
18,08%
5,93%
6,78%
0,27%
0,16%
4,38
Bratislava /bez Devína/
477
31,45%
3,90%
4,63%
0,07%
0,01%
4,31
Bratislava (magistrát)
479
45,91%
5,11%
3,78%
0,12%
0,01%
4,08
Zdroj: dáta – mestá; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy; magistrát a všetky mestské časti Bratislavy spolu; *všetky mestá, obce a VÚC spolu
Mestá: Dlh a bilancia bežného účtu
Priemerné zadlženie miest po dvoch rokoch poklesu opäť narástlo, a to z 19,26 na 20,13 % bežných príjmov. Aj napriek tomu ide o druhú najnižšiu mieru zadlženia, odkedy INEKO zbiera údaje o dlhu (od roku 2009). K nárastu tohto pomerového ukazovateľa – dlh k bežným príjmom za predchádzajúci rok – prišlo preto, že nominálny dlh v eurách rástol rýchlejšie ako príjmy. Kým nominálny dlh sa zvýšil o 9,5 % (zo 753 na 824 mil. eur), bežné príjmy narástli iba o 4,7 % (z 3,91 na 4,09 mld. eur).
Aj za rok 2025 platí, že žiadne mesto v SR neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. Rovnako, nebol problém ani s prekročením dlhovej úrovne 50 % (1. sankčné pásmo dlhovej brzdy), preto žiadnemu mestu nevznikla povinnosť zdôvodniť výšku dlhu a navrhnúť prvé opatrenia na jeho zníženie.
Ku koncu roka 2025 mali podľa údajov MF SR najvyšší dlh v meste Veľký Šariš (42,6 %). Ďalšie v poradí zadlženosti sú Zlaté Moravce (40,7 %), Gelnica (35,4 %), Spišské Vlachy (34,0 %), Malacky (33,8 %), Spišská Belá (32,8 %) a Bratislava (31,8 %). V prípade Bratislavy je reč o sumárnom údaji za magistrát aj mestské časti. Dlh samotného bratislavského magistrátu predstavoval 45,9 % a štatistiku vylepšilo započítanie (prevažne nižších) dlhov mestských častí, s výnimkou historicky vysoko zadlženého Devína (takmer 243 % z bežných príjmov).
V prepočte na jedného obyvateľa stúpol dlh miest z 265 na 292 eur, teda o 27 eur. Najvyššie hodnoty dlhu na hlavu evidujeme, ak neberieme do úvahy Bratislavu (magistrát plus mestské časti) (597 eur) s historicky zadlženým Devínom (1 425 eur), v Liptovskom Hrádku (571 eur) či v Spišských Vlachoch (561 eur). V prípade Spišských Vlachov však pozitívne hodnotíme skutočnosť, že ide o pokles oproti hodnote 594 eur z predchádzajúceho roka.
O finančnej kondícii samospráv dobre vypovedá aj bilancia bežného účtu. Tá sleduje, ako samospráva dokáže kryť svoje bežné výdavky z bežných príjmov. Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na investície, údržbu, zveľaďovanie svojho majetku alebo na zníženie dlhu či tvorbu rezerv.
Sumárna bilancia bežných účtov všetkých miest dosiahla za minulý rok +5,32 %, čo je takmer identická hodnota ako v roku 2024 (+5,31 %). Ide o tretiu najhoršiu hodnotu spomedzi uplynulých 10 rokov. Hospodárenie miest je po kríze spojenej s COVID-om a infláciou naďalej pod tlakom, k čomu aktuálne prispieva aj konsolidácia verejných financií, v rámci ktorej vláda prenáša konsolidačné úsilie aj na plecia samospráv. Na tento ukazovateľ negatívne vplývajú aj pretrvávajúce vysoké ceny energií.
V roku 2025 zaznamenalo kladnú bilanciu bežného účtu 137 zo 141 miest. Najvyšší prebytok dosiahli v Brezne (+17,0 %), vo Vysokých Tatrách (+16,7 %) a v Krásne nad Kysucou (+14,7 %). Naopak, najvyšší deficit mali v Gabčíkove (-3,5 %), Stropkove (-1,6 %) a Hanušovciach nad Topľou (-1,0 %). Deficitne hospodárili aj v Banskej Bystrici (- 0,7 %). Deficit na bežnom účte je pritom jednoznačne nežiaducim javom. Aj podľa zákona majú byť bežné rozpočty schvaľované ako prebytkové alebo vyrovnané.
Samosprávy Bratislavy a Košíc
Špecifickým prípadom samospráv sú Bratislava a Košice, ktoré sú ako jediné mestá na Slovensku ďalej členené aj na samostatne hospodáriace mestské časti, ktorých kompetencie sa však od „bežných“ miest trochu líšia. Bratislavské a košické mestské časti sú veľmi heterogénne, aj čo sa týka počtu obyvateľov, ale mnohé z nich majú desiatky tisíc obyvateľov, a preto je rovnako dôležité sledovať aj ich finančné zdravie. Navyše, Bratislava a Košice majú magistráty, ktoré sú vzhľadom na mestské časti ďalšími nezávislými samosprávami s inými kompetenciami – pre zjednodušenie a lepšiu ilustráciu ich však zahŕňame s mestskými časťami do jedného porovnania.
V rámci Bratislavy dosiahli v roku 2025 najlepšie finančné zdravie mestské časti Petržalka, Čunovo a Podunajské Biskupice. Na opačnom konci evidujeme Rusovce, magistrát a najmä Devín, ktorý bol dlhodobo v režime nútenej správy.
V Košiciach získali najlepšie hodnotenie mestské časti Myslava, Košická Nová Ves a Krásna. Naopak, najnižšie skóre finančného zdravia evidujeme postupne pri Poľove, Kavečanoch a košickom magistráte.
Tab. 3: Zoznam samospráv BA s najlepším a najhorším fin. zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia
Poradie
2025
(2024)
Mestská časť
Obyv.
Celkový dlh
Dlhová služba
Bilancia bežného účtu
Záväzky po
lehote splat.
Záväzky > 60 dní po splat.
Finančné zdravie
(tis.)
(% BP)
(% BP)
(%)
(% BP)
(% BP)
(0 až 6)
1 (2)
BA - Petržalka
112
2,73%
1,18%
5,01%
0,00%
0,00%
5,24
2 (4)
BA - Čunovo
2
7,29%
3,52%
8,91%
0,00%
0,00%
5,23
3 (6)
BA - Podunaj. Biskupice
23
2,27%
0,04%
9,14%
0,00%
0,00%
5,19
4 (3)
BA - Staré Mesto
48
0,00%
0,56%
2,05%
0,00%
0,00%
5,18
5 (5)
BA - Lamač
8
15,85%
5,34%
5,65%
0,00%
0,00%
5,05
...
...
...
...
...
...
...
...
...
14 (15)
BA - Ružinov
83
22,96%
1,86%
7,18%
0,00%
0,00%
4,81
15 (16)
BA - Nové Mesto
46
18,12%
5,05%
2,71%
0,00%
0,00%
4,67
16 (14)
BA - Rusovce
5
23,69%
3,45%
2,58%
0,00%
0,00%
4,50
17 (17)
Bratislava (magistrát)
479
45,91%
5,11%
3,78%
0,12%
0,01%
4,08
18 (18)
BA - Devín
2
242,90%
0,62%
8,17%
941%
941%
1,56
Bratislava /spolu/
479
31,75%
3,89%
4,64%
1,37%
1,31%
3,87
Zdroj: dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy
Tab. 4: Zoznam samospráv KE s najlepším a najhorším fin. zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia
Poradie
2025
(2024)
Mestská časť
Obyv.
Celkový dlh
Dlhová služba
Bilancia bežného účtu
Záväzky po
lehote splat.
Záväzky > 60 dní po splat.
Finančné zdravie
(tis.)
(% BP)
(% BP)
(%)
(% BP)
(% BP)
(0 až 6)
1 (2)
KE - Myslava
3
0,00%
0,36%
69,36%
0,00%
0,00%
5,99
2 (15)
KE - Košická Nová Ves
3
0,00%
0,00%
45,97%
0,00%
0,00%
5,96
3 (1)
KE - Krásna
6
8,94%
4,17%
46,51%
0,00%
0,00%
5,82
4 (4)
KE - Sídlisko Ťahanovce
20
1,08%
1,70%
20,86%
0,00%
0,00%
5,70
5 (10)
KE - Pereš
2
19,80%
6,55%
23,23%
0,00%
0,00%
5,52
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19 (20)
KE - Luník IX
7
9,77%
3,65%
-4,01%
0,00%
0,00%
4,75
20 (16)
KE - Šaca
6
0,00%
2,72%
-0,14%
0,23%
0,23%
4,70
21 (21)
Košice (magistrát)
224
22,04%
3,74%
5,41%
0,00%
0,00%
4,61
22 (23)
KE - Kavečany
1
46,51%
2,54%
9,20%
0,00%
0,00%
4,17
23 (22)
KE - Poľov
1
32,26%
1,22%
-2,14%
1,51%
1,51%
3,78
Košice /spolu/
224
19,83%
3,45%
5,71%
0,00%
0,00%
4,31
Zdroj: dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy
VÚC: Župy zastavili pokles, ich finančné zdravie však ostáva najhoršie od roku 2016
Vyššie územné celky (VÚC) nedokázali v roku 2025 zlepšiť svoje finančné zdravie, zastavili však jeho zhoršovanie z predchádzajúcich rokov. Priemerné skóre finančného zdravia VÚC ostalo na úrovni 4,33 bodu, teda rovnako ako rok predtým. Vo výsledku je naďalej najhoršie od roku 2016 a zároveň horšie ako priemer všetkých samospráv v SR (4,38 bodu). Nárast dlhu žúp vyvážili ostatné ukazovatele, ktoré sa medziročne zlepšili - výrazne klesli náklady na obsluhu dlhu vyjadrené ako percento bežných príjmov, zlepšila sa bilancia bežných účtov, teda priebežné hospodárenie, a znížili sa aj záväzky po lehote splatnosti.
Vedúcu pozíciu vo finálnom hodnotení finančného zdravia obhájil Nitriansky samosprávny kraj so skóre 5,04 bodu. Na konci rebríčka evidujeme košickú župu s hodnotením 4,18 bodu. Najviac si medziročne zlepšila skóre trenčianska župa (o 0,18 bodu), vďaka čomu sa posunula zo siedmeho miesta na piate. Takmer všetky kraje vykazujú „dobré finančné zdravie“ (skóre medzi 4 a 5 bodmi). Nitrianska župa je ako jediná tesne nad 5-bodovou hranicou, čím dosiahla najvyššie celkové ohodnotenie finančného zdravia - samospráva s „výborným finančným zdravím“.
Žiadna spomedzi ôsmich VÚC neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh na úrovni 60 % z bežných príjmov a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %). Priemerná miera zadlženia samosprávnych krajov bola ku koncu roka 2025 na úrovni 26,9 % (100 eur na obyvateľa), v porovnaní s dlhom 26,2 % (97 eur/obyv.) v roku 2024. Župy sú však i naďalej pomerne blízko k svojmu historicky najnižšiemu zadlženiu z roku 2019 (25,4 %). Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2025 v bratislavskom kraji (34,2 %). Naopak, najlepší stav zaznamenali v nitrianskej župe (7,5 %). Dlh dokázali v roku 2025 znížiť iba v trenčianskom (o 4,6 percentného bodu) a trnavskom kraji (o 3,2 p.b.), v ostatných šiestich župách narástol.
Naopak, výrazne sa zlepšil ďalší významný ukazovateľ hospodárenia – dlhová služba. Výdavky žúp na splácanie istiny a úrokov klesli zo 6,94 na 4,29 % bežných príjmov, čím sa dostali pod svoj desaťročný priemer (4,34 %). Všetky kraje tak s veľkou rezervou splnili zákonné kritérium, podľa ktorého dlhová služba nemá presiahnuť 25 % bežných príjmov. Najvyššie náklady na obsluhu dlhu mala košická župa (6,35 %), najnižšie nitrianska (1,53 %).
Pokiaľ ide o bilanciu bežného účtu, všetky kraje dosiahli v roku 2025 kladné hodnoty, t.j. prebytky. Najlepšie hospodárila prešovská (+10,6 %), bratislavská (+9,9 %) a trenčianska župa (+9,8 %). Najnižší prebytok mala banskobystrická (+4,9 %).
Tab. 5: Finančné zdravie samosprávnych krajov a ďalšie dôležité ukazovatele ich hospodárenia
Poradie
2025
(2024)
VÚC
Celkový dlh
Dlhová služba
Bilancia bežného účtu
Záväzky po
lehote splat.
Záväzky > 60 dní po splat.
Finančné zdravie (FZ)
Zmena FZ
2025 vs 2022
(% BP)
(% BP)
(%)
(% BP)
(% BP)
(0 až 6)
(- / + bodov)
1 (1)
Nitriansky
7,51%
1,53%
6,83%
0,00%
0,00%
5,04
+0,17
2 (3)
Prešovský
31,58%
3,85%
10,61%
0,00%
0,00%
4,85
+0,33
3 (2)
Bratislavský
34,19%
5,15%
9,90%
0,00%
0,00%
4,85
+0,19
4 (4)
Trnavský
27,37%
3,82%
8,80%
0,00%
0,00%
4,83
-0,05
5 (7)
Trenčiansky
31,18%
4,00%
9,83%
0,00%
0,00%
4,69
+0,03
6 (5)
Žilinský
24,36%
4,60%
5,05%
0,03%
0,00%
4,67
+0,43
7 (6)
Banskobystrický
26,13%
4,84%
4,88%
0,00%
0,00%
4,54
-0,18
8 (8)
Košický
32,59%
6,35%
7,60%
0,02%
0,02%
4,18
-0,20
VÚC /spolu/
26,87%
4,29%
7,94%
0,01%
0,00%
4,33
-0,02
Zdroj: dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy;
*všetky mestá, obce a VÚC spolu
Bilancia volebného obdobia: hospodárenie najviac zlepšili v žilinskej župe, v meste Vysoké Tatry a z krajských miest v Nitre
Voliči si 24. októbra zvolia nové vedenia miest, obcí aj samosprávnych krajov. Pri tejto príležitosti sme sa pozreli, s akým výsledkom prichádzajú súčasní primátori, starostovia a župani takmer na koniec svojho funkčného obdobia (pozn.: rok 2026 samozrejme nemohol byť posudzovaný, keďže zaň ešte nie sú dostupné údaje). Porovnali sme teda skóre finančného zdravia za rok 2025 s hodnotou za rok 2022, teda s východiskovým stavom, ktorý pri nástupe prebrali.
Pri interpretácii treba mať na pamäti, že zlepšiť skóre je ľahšie pri samospráve, ktorá predtým hospodárila horšie, než pri tej, ktorá už dobré finančné zdravie mala. Vysoká kladná zmena preto sama osebe neznamená, že daná samospráva patrí k najlepšie hospodáriacim, a naopak.
Spomedzi 141 miest si za toto obdobie polepšilo 69 miest a pohoršilo 72. Finančné zdravie najviac zlepšili vo Vysokých Tatrách (+0,91 bodu), v Turanoch (+0,52), Giraltovciach (+0,51), Sobranciach (+0,46) a v Levoči (+0,41). Vysoké Tatry sa vďaka tomu posunuli v rebríčku finančného zdravia zo 130. miesta v roku 2022 až na aktuálnu 14. priečku so skóre 5,19 bodu. Naopak, najväčší pokles evidujeme pri Liptovskom Mikuláši (-0,61), Strážskom (-0,58) a Lučenci (-0,49).
Z ôsmich krajských miest si polepšili tri: Nitra (+0,33), Košice (+0,14) a Prešov (+0,09). Najvýraznejšie si pohoršila Trnava (-0,49), nasleduje Banská Bystrica (-0,31) a Trenčín (-0,27).
Medzi bratislavskými mestskými časťami zaznamenali najväčší nárast skóre finančného zdravia pri porovnaní rokov 2022 a 2025 Vrakuňa (+0,29), Ružinov (+0,22) a Podunajské Biskupice (+0,18). Najviac si pohoršili Jarovce (-0,60), Rusovce (- 0,52) a Vajnory (-0,43). Bratislavský magistrát skončil mierne v mínuse (-0,08).
V Košiciach boli zmeny podstatne výraznejšie. Najväčší nárast zaznamenali mestské časti Pereš (+1,48), Myslava (+0,82), Košická Nová Ves (+0,50), Sídlisko Ťahanovce (+0,46) a Džungľa (+0,41). Najhlbší prepad evidujeme pri Poľove (-1,27) a Kavečanoch (-0,88). Košický magistrát si polepšil o 0,14 bodu.
Spomedzi ôsmich samosprávnych krajov si polepšilo päť. Najviac Žilinský (+0,43), ďalej Prešovský (+0,33) a Bratislavský (+0,19). Pohoršili si Trnavský (-0,05), Banskobystrický (-0,18) a najviac Košický samosprávny kraj (-0,20). Ide o pozoruhodný obrat, keďže v predchádzajúcom volebnom období bol Žilinský VÚC jediným výraznejšie sa zhoršujúcim a Košický patril naopak najúspešnejším.
Viac informácií o metodike a kompletných výsledkoch hospodárenia všetkých samospráv, ako aj podrobné dáta o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií nájdete na voľne prístupnom portáli: www.hospodarenieobci.sk
Kompletné analýzy hospodárenia samospráv si môžete voľne stiahnuť tu:
Mestá: https://www.ineko.sk/file_download/1779
Župy: https://www.ineko.sk/file_download/1780
Projekt finančne podporujú Nadácia Slovenskej sporiteľne, spoločnosť PosAm, spol. s r. o. a Komunálna poisťovňa, a.s.