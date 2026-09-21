pondelok, 21. september, 2026 |  Meniny má Matúš
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
21. sep 2026 o 09:00
Prečítané: 0x

Samosprávami s najlepším finančným zdravím mesto Krásno nad Kysucou, krajské mesto Trenčín, mestské časti BA-Petržalka, KE-Myslava a Nitriansky VÚC

Finančné zdravie miest aj samosprávnych krajov ostáva na podobnej úrovni ako vlani. Zadlženie samospráv mierne vzrástlo, náklady na obsluhu dlhu však klesli.

INEKO
INEKO Prémiový bloger
Samosprávami s najlepším finančným zdravím mesto Krásno nad Kysucou, krajské mesto Trenčín, mestské časti BA-Petržalka, KE-Myslava a Nitriansky VÚC
Samosprávy s najlepším a najhorším finančným zdravím (Zdroj: INEKO)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Priemerné zadlženie miest (20,1 %) je aj napriek medziročnému nárastu druhé najnižšie, odkedy INEKO zbiera údaje (od roku 2009). Dlh na jedného obyvateľa dosiahol ku koncu roka 2025 v priemere 292 eur - medziročne sa zvýšil o 27 eur. Zlou správou je, že prebytky na bežných účtoch miest sú tretie najnižšie za uplynulých 10 rokov. Mestám tak zostáva len obmedzený priestor na investície. Zadlženie narástlo aj župám (26,9 %), ktoré si však zlepšili bilanciu bežného účtu.

Mestá: Finančné zdravie

Priemerné skóre finančného zdravia za všetkých 141 miest na Slovensku dosiahlo hodnotu 4,25 z maximálnych 6 bodov, čo je o 0,01 bodu menej ako rok predtým. Keďže sa finančné zdravie miest zmenilo iba mierne, zaujímavé sú najmä protichodné javy – negatívny: nárast zadlženia a pozitívny: pokles dlhovej služby aj záväzkov po lehote splatnosti. Celkovo platí, že mestá boli na vrchole svojho finančného zdravia počas rokov 2017 až 2020 a aktuálne skóre je približne 0,15 až 0,20 bodu pod hodnotením z uvedeného obdobia.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Spomedzi všetkých miest v SR získalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ (t.j. skóre nad 5 bodov) celkovo 31 miest. To je mierne zhoršenie oproti roku 2024, keď sa takýmto hodnotením mohlo pochváliť 33 miest. Pokiaľ ide o individuálne výsledky, prvú priečku v aktuálnom rebríčku finančného zdravia obhájilo 7-tisícové mesto Krásno nad Kysucou (okres Čadca), ktoré dosiahlo 5,54 bodu. Nasledujú Nové Mesto nad Váhom (5,46), Dubnica nad Váhom (5,45), Topoľčany (5,41) a Tvrdošín (5,38). Oproti minulému roku z prvej pätice vypadla Nová Baňa, ktorá je aktuálne na 19. mieste. Významným pozitívnym skokanom tohtoročného rebríčka je mesto Vysoké Tatry, ktoré sa zo 76. miesta posunulo za rok na 14. Spomedzi krajských miest nezískalo hodnotenie „výborné finančné zdravie“ tentoraz ani jedno – najbližšie k nemu bol Trenčín, ktorý so skóre 4,86 bodu obhájil post krajského mesta s najlepším finančným zdravím.

SkryťVypnúť reklamu

Medziročne si najvýraznejšie zlepšili svoje finančné zdravie Vysoké Tatry (nárast skóre o +0,40 bodu), Brezno (+0,33) a Spišské Vlachy (+0,28). Naopak, v porovnaní s predchádzajúcim hodnotením si najviac pohoršili Nová Baňa (-0,30), Liptovský Mikuláš a Hanušovce nad Topľou (zhodne po -0,27).

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Pri 108 mestách evidujeme finančné zdravie ako „dobré“ (skóre medzi 4 a 5 bodmi). Hodnotenie medzi 3 a 4 bodmi, tzn. „dostatočné“ finančné zdravie, zaznamenali iba mestá Zlaté Moravce a Bratislava. Ich postavenie v rebríčku signalizuje relatívne nižšiu finančnú stabilitu a potenciálne problémy v budúcnosti. Pod hranicou 3 bodov, teda s „nedostatočným“ finančným zdravím, neskončilo ani jedno slovenské mesto, čo hodnotíme pozitívne.

SkryťVypnúť reklamu

Pri Bratislave ide o agregovaný údaj za celé mesto, teda magistrát a všetky mestské časti spolu. Ak by doň nebola zahrnutá problémová mestská časť Devín s obrovským historickým dlhom a záväzkami po lehote splatnosti, ktorá bola roky v nútenej správe a momentálne prechádza fázou tzv. konsolidácie pohľadávok, tak by skóre celej Bratislavy dosiahlo 4,31 bodu, teda by bola vo vyššom pásme – s dobrým finančným zdravím. Samotný bratislavský magistrát si medziročne mierne pohoršil (zo 4,21 na 4,08 bodu) a v porovnaní krajských miest mu patrí posledné miesto.

Hodnotenie finančného zdravia poskytuje komplexný pohľad na hospodárenie samospráv, ktoré inštitút INEKO zostavuje na základe vlastnej metodiky. Zahŕňa viaceré kľúčové parametre hospodárenia: celkový dlh, dlhovú službu, bilanciu bežného účtu a dva indikátory záväzkov po lehote splatnosti.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama

 Tab. 1: Zoznam krajských miest s najlepším a najhorším finančným zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia (v prípade Bratislavy a Košice iba ich magistráty)

Poradie

2025
(2024)

Mesto

Celkový dlh

Dlhová služba

Bilancia bežného účtu

Záväzky po

lehote splat.

Záväzky >60 dní po splat.

Finančné zdravie (FZ)

Zmena FZ

2025 vs 2022

(% BP)

(% BP)

(%)

(% BP)

(% BP)

(0 až 6)

(-/+ bodov)

1 (1)

Trenčín

23,57%

5,72%

6,11%

0,00%

0,00%

4,86

-0,27

2 (3)

Nitra

13,50%

5,59%

3,77%

0,00%

0,00%

4,79

+0,33

3 (2)

Trnava

31,19%

5,55%

5,03%

0,01%

0,00%

4,70

-0,49

4 (4)

Košice (magistrát)

22,04%

3,74%

5,41%

0,00%

0,00%

4,61

+0,14

5 (5)

Banská Bystrica

20,40%

1,76%

-0,67%

0,08%

0,00%

4,31

-0,31

6 (8)

Prešov

31,41%

6,28%

4,09%

0,05%

0,00%

4,25

+0,09

7 (6)

Žilina

22,26%

5,27%

3,14%

0,10%

0,04%

4,18

-0,26

8 (7)

Bratislava (magistrát)

45,91%

5,11%

3,78%

0,12%

0,01%

4,08

-0,08

Všetky mestá v SR /spolu/* 

 

 

 

 

 

 

+0,02

Všetky samosprávy v SR /spolu/**

 

 

 

 

 

 

-0,02

Zdroj: dáta – mestá; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy; všetky mestá v SR, nielen krajské; *všetky mestá, obce a VÚC spolu

 

Tab. 2: Zoznam miest s najlepším a najhorším finančným zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia

Poradie

2025

(2024)

Mesto

Obyv.

Celkový dlh

Dlhová služba

Bilancia bežného účtu

Záväzky po

lehote splat.

Záväzky > 60 dní po splatnosti

Finančné zdravie

(tis.)

(% BP)

(% BP)

(%)

(% BP)

(% BP)

(0 až 6)

1 (1)

Krásno nad Kysucou

7

0,00%

2,91%

14,68%

0,00%

0,00%

5,54

2 (2)

Nové Mesto nad Váhom

19

0,59%

5,02%

12,04%

0,00%

0,00%

5,46

3 (4)

Dubnica nad Váhom

22

0,00%

1,32%

11,07%

0,00%

0,00%

5,45

4 (6)

Topoľčany

24

0,00%

3,31%

11,32%

0,00%

0,00%

5,41

5 (3)

Tvrdošín

9

0,00%

0,98%

8,31%

0,00%

0,00%

5,38

6 (10)

Sládkovičovo

5

1,37%

3,72%

11,72%

0,00%

0,00%

5,36

7 (8)

Turzovka

7

4,02%

3,21%

10,13%

0,00%

0,00%

5,32

8 (9)

Sliač

5

0,38%

3,18%

8,46%

0,00%

0,00%

5,32

9 (7)

Rajecké Teplice

3

4,09%

1,17%

8,33%

0,00%

0,00%

5,31

10 (13)

Sereď

15

0,00%

1,06%

10,07%

0,62%

0,00%

5,26

...

...

...

...

...

...

...

...

...

132 (131)

Snina

18

23,68%

5,80%

5,28%

0,07%

0,01%

4,25

133 (136)

Prešov

82

31,41%

6,28%

4,09%

0,05%

0,00%

4,25

134 (113)

Liptovský Mikuláš

30

20,66%

6,17%

2,66%

1,18%

0,01%

4,23

135 (132)

Žilina

80

22,26%

5,27%

3,14%

0,10%

0,04%

4,18

136 (138)

Veľký Šariš

7

42,57%

7,02%

3,97%

0,00%

0,00%

4,16

137 (127)

Lučenec

25

27,88%

7,21%

3,37%

0,85%

0,65%

4,14

138 (137)

Spišské Podhradie

4

14,97%

9,62%

3,98%

2,59%

0,86%

4,11

139 (141)

Spišské Vlachy

3

33,98%

10,67%

4,95%

0,00%

0,00%

4,03

140 (140)

Bratislava /spolu/*

479

31,75%

3,89%

4,64%

1,37%

1,31%

3,87

141 (139)

Zlaté Moravce

12

40,73%

4,33%

4,09%

0,01%

0,01%

3,86

 

Všetky mestá /spolu/

2 828

20,13%

4,97%

5,32%

0,47%

0,30%

4,25

Všetky samosprávy v SR /spolu/**

5 419

18,08%

5,93%

6,78%

0,27%

0,16%

4,38

Bratislava /bez Devína/

477

31,45%

3,90%

4,63%

0,07%

0,01%

4,31

Bratislava (magistrát)

479

45,91%

5,11%

3,78%

0,12%

0,01%

4,08

Zdroj: dáta – mestá; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy; magistrát a všetky mestské časti Bratislavy spolu; *všetky mestá, obce a VÚC spolu

 

Mestá: Dlh a bilancia bežného účtu

Priemerné zadlženie miest po dvoch rokoch poklesu opäť narástlo, a to z 19,26 na 20,13 % bežných príjmov. Aj napriek tomu ide o druhú najnižšiu mieru zadlženia, odkedy INEKO zbiera údaje o dlhu (od roku 2009). K nárastu tohto pomerového ukazovateľa – dlh k bežným príjmom za predchádzajúci rok – prišlo preto, že nominálny dlh v eurách rástol rýchlejšie ako príjmy. Kým nominálny dlh sa zvýšil o 9,5 % (zo 753 na 824 mil. eur), bežné príjmy narástli iba o 4,7 % (z 3,91 na 4,09 mld. eur).

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Aj za rok 2025 platí, že žiadne mesto v SR neprekročilo zákonnú hranicu celkového dlhu na úrovni 60 % bežných príjmov predchádzajúceho roka. Rovnako, nebol problém ani s prekročením dlhovej úrovne 50 % (1. sankčné pásmo dlhovej brzdy), preto žiadnemu mestu nevznikla povinnosť zdôvodniť výšku dlhu a navrhnúť prvé opatrenia na jeho zníženie.

Ku koncu roka 2025 mali podľa údajov MF SR najvyšší dlh v meste Veľký Šariš (42,6 %). Ďalšie v poradí zadlženosti sú Zlaté Moravce (40,7 %), Gelnica (35,4 %), Spišské Vlachy (34,0 %), Malacky (33,8 %), Spišská Belá (32,8 %) a Bratislava (31,8 %). V prípade Bratislavy je reč o sumárnom údaji za magistrát aj mestské časti. Dlh samotného bratislavského magistrátu predstavoval 45,9 % a štatistiku vylepšilo započítanie (prevažne nižších) dlhov mestských častí, s výnimkou historicky vysoko zadlženého Devína (takmer 243 % z bežných príjmov).

V prepočte na jedného obyvateľa stúpol dlh miest z 265 na 292 eur, teda o 27 eur. Najvyššie hodnoty dlhu na hlavu evidujeme, ak neberieme do úvahy Bratislavu (magistrát plus mestské časti) (597 eur) s historicky zadlženým Devínom (1 425 eur), v Liptovskom Hrádku (571 eur) či v Spišských Vlachoch (561 eur). V prípade Spišských Vlachov však pozitívne hodnotíme skutočnosť, že ide o pokles oproti hodnote 594 eur z predchádzajúceho roka.

O finančnej kondícii samospráv dobre vypovedá aj bilancia bežného účtu. Tá sleduje, ako samospráva dokáže kryť svoje bežné výdavky z bežných príjmov. Platí, že čím väčší prebytok dokáže samospráva pri svojom bežnom hospodárení vytvoriť, tým väčší priestor jej vznikne na investície, údržbu, zveľaďovanie svojho majetku alebo na zníženie dlhu či tvorbu rezerv.

Sumárna bilancia bežných účtov všetkých miest dosiahla za minulý rok +5,32 %, čo je takmer identická hodnota ako v roku 2024 (+5,31 %). Ide o tretiu najhoršiu hodnotu spomedzi uplynulých 10 rokov. Hospodárenie miest je po kríze spojenej s COVID-om a infláciou naďalej pod tlakom, k čomu aktuálne prispieva aj konsolidácia verejných financií, v rámci ktorej vláda prenáša konsolidačné úsilie aj na plecia samospráv. Na tento ukazovateľ negatívne vplývajú aj pretrvávajúce vysoké ceny energií.

V roku 2025 zaznamenalo kladnú bilanciu bežného účtu 137 zo 141 miest. Najvyšší prebytok dosiahli v Brezne (+17,0 %), vo Vysokých Tatrách (+16,7 %) a v Krásne nad Kysucou (+14,7 %). Naopak, najvyšší deficit mali v Gabčíkove (-3,5 %), Stropkove (-1,6 %) a Hanušovciach nad Topľou (-1,0 %). Deficitne hospodárili aj v Banskej Bystrici (- 0,7 %). Deficit na bežnom účte je pritom jednoznačne nežiaducim javom. Aj podľa zákona majú byť bežné rozpočty schvaľované ako prebytkové alebo vyrovnané.

 Samosprávy Bratislavy a Košíc

Špecifickým prípadom samospráv sú Bratislava a Košice, ktoré sú ako jediné mestá na Slovensku ďalej členené aj na samostatne hospodáriace mestské časti, ktorých kompetencie sa však od „bežných“ miest trochu líšia. Bratislavské a košické mestské časti sú veľmi heterogénne, aj čo sa týka počtu obyvateľov, ale mnohé z nich majú desiatky tisíc obyvateľov, a preto je rovnako dôležité sledovať aj ich finančné zdravie. Navyše, Bratislava a Košice majú magistráty, ktoré sú vzhľadom na mestské časti ďalšími nezávislými samosprávami s inými kompetenciami – pre zjednodušenie a lepšiu ilustráciu ich však zahŕňame s mestskými časťami do jedného porovnania.

V rámci Bratislavy dosiahli v roku 2025 najlepšie finančné zdravie mestské časti Petržalka, Čunovo a Podunajské Biskupice. Na opačnom konci evidujeme Rusovce, magistrát a najmä Devín, ktorý bol dlhodobo v režime nútenej správy.

V Košiciach získali najlepšie hodnotenie mestské časti Myslava, Košická Nová Ves a Krásna. Naopak, najnižšie skóre finančného zdravia evidujeme postupne pri Poľove, Kavečanoch a košickom magistráte.

Tab. 3: Zoznam samospráv BA s najlepším a najhorším fin. zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia

Poradie

2025

(2024)

Mestská časť

Obyv.

Celkový dlh

Dlhová služba

Bilancia bežného účtu

Záväzky po

lehote splat.

Záväzky > 60 dní po splat.

Finančné zdravie

 

(tis.)

(% BP)

(% BP)

(%)

(% BP)

(% BP)

(0 až 6)

1 (2)

BA - Petržalka

112

2,73%

1,18%

5,01%

0,00%

0,00%

5,24

2 (4)

BA - Čunovo

2

7,29%

3,52%

8,91%

0,00%

0,00%

5,23

3 (6)

BA - Podunaj. Biskupice

23

2,27%

0,04%

9,14%

0,00%

0,00%

5,19

4 (3)

BA - Staré Mesto

48

0,00%

0,56%

2,05%

0,00%

0,00%

5,18

5 (5)

BA - Lamač

8

15,85%

5,34%

5,65%

0,00%

0,00%

5,05

...

...

...

...

...

...

...

...

...

14 (15)

BA - Ružinov

83

22,96%

1,86%

7,18%

0,00%

0,00%

4,81

15 (16)

BA - Nové Mesto

46

18,12%

5,05%

2,71%

0,00%

0,00%

4,67

16 (14)

BA - Rusovce

5

23,69%

3,45%

2,58%

0,00%

0,00%

4,50

17 (17)

Bratislava (magistrát)

479

45,91%

5,11%

3,78%

0,12%

0,01%

4,08

18 (18)

BA - Devín

2

242,90%

0,62%

8,17%

941%

941%

1,56

 

Bratislava /spolu/

479

31,75%

3,89%

4,64%

1,37%

1,31%

3,87

Zdroj: dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy

 

Tab. 4: Zoznam samospráv KE s najlepším a najhorším fin. zdravím s ďalšími dôležitými ukazovateľmi ich hospodárenia

Poradie

2025

(2024)

Mestská časť

Obyv.

Celkový dlh

Dlhová služba

Bilancia bežného účtu

Záväzky po

lehote splat.

Záväzky > 60 dní po splat.

Finančné zdravie

 

(tis.)

(% BP)

(% BP)

(%)

(% BP)

(% BP)

(0 až 6)

1 (2)

KE - Myslava

3

0,00%

0,36%

69,36%

0,00%

0,00%

5,99

2 (15)

KE - Košická Nová Ves

3

0,00%

0,00%

45,97%

0,00%

0,00%

5,96

3 (1)

KE - Krásna

6

8,94%

4,17%

46,51%

0,00%

0,00%

5,82

4 (4)

KE - Sídlisko Ťahanovce

20

1,08%

1,70%

20,86%

0,00%

0,00%

5,70

5 (10)

KE - Pereš

2

19,80%

6,55%

23,23%

0,00%

0,00%

5,52

...

...

...

...

...

...

...

...

...

19 (20)

KE - Luník IX

7

9,77%

3,65%

-4,01%

0,00%

0,00%

4,75

20 (16)

KE - Šaca

6

0,00%

2,72%

-0,14%

0,23%

0,23%

4,70

21 (21)

Košice (magistrát)

224

22,04%

3,74%

5,41%

0,00%

0,00%

4,61

22 (23)

KE - Kavečany

1

46,51%

2,54%

9,20%

0,00%

0,00%

4,17

23 (22)

KE - Poľov

1

32,26%

1,22%

-2,14%

1,51%

1,51%

3,78

 

Košice /spolu/

224

19,83%

3,45%

5,71%

0,00%

0,00%

4,31

Zdroj: dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy

VÚC: Župy zastavili pokles, ich finančné zdravie však ostáva najhoršie od roku 2016

Vyššie územné celky (VÚC) nedokázali v roku 2025 zlepšiť svoje finančné zdravie, zastavili však jeho zhoršovanie z predchádzajúcich rokov. Priemerné skóre finančného zdravia VÚC ostalo na úrovni 4,33 bodu, teda rovnako ako rok predtým. Vo výsledku je naďalej najhoršie od roku 2016 a zároveň horšie ako priemer všetkých samospráv v SR (4,38 bodu). Nárast dlhu žúp vyvážili ostatné ukazovatele, ktoré sa medziročne zlepšili - výrazne klesli náklady na obsluhu dlhu vyjadrené ako percento bežných príjmov, zlepšila sa bilancia bežných účtov, teda priebežné hospodárenie, a znížili sa aj záväzky po lehote splatnosti.

Vedúcu pozíciu vo finálnom hodnotení finančného zdravia obhájil Nitriansky samosprávny kraj so skóre 5,04 bodu. Na konci rebríčka evidujeme košickú župu s hodnotením 4,18 bodu. Najviac si medziročne zlepšila skóre trenčianska župa (o 0,18 bodu), vďaka čomu sa posunula zo siedmeho miesta na piate. Takmer všetky kraje vykazujú „dobré finančné zdravie“ (skóre medzi 4 a 5 bodmi). Nitrianska župa je ako jediná tesne nad 5-bodovou hranicou, čím dosiahla najvyššie celkové ohodnotenie finančného zdravia - samospráva s „výborným finančným zdravím“.

Žiadna spomedzi ôsmich VÚC neprekročila zákonnú hranicu pre celkový dlh na úrovni 60 % z bežných príjmov a takisto ani prvé sankčné pásmo dlhovej brzdy pre samosprávy (50 %). Priemerná miera zadlženia samosprávnych krajov bola ku koncu roka 2025 na úrovni 26,9 % (100 eur na obyvateľa), v porovnaní s dlhom 26,2 % (97 eur/obyv.) v roku 2024. Župy sú však i naďalej pomerne blízko k svojmu historicky najnižšiemu zadlženiu z roku 2019 (25,4 %). Najvyšší dlh mali ku koncu roka 2025 v bratislavskom kraji (34,2 %). Naopak, najlepší stav zaznamenali v nitrianskej župe (7,5 %). Dlh dokázali v roku 2025 znížiť iba v trenčianskom (o 4,6 percentného bodu) a trnavskom kraji (o 3,2 p.b.), v ostatných šiestich župách narástol.

Naopak, výrazne sa zlepšil ďalší významný ukazovateľ hospodárenia – dlhová služba. Výdavky žúp na splácanie istiny a úrokov klesli zo 6,94 na 4,29 % bežných príjmov, čím sa dostali pod svoj desaťročný priemer (4,34 %). Všetky kraje tak s veľkou rezervou splnili zákonné kritérium, podľa ktorého dlhová služba nemá presiahnuť 25 % bežných príjmov. Najvyššie náklady na obsluhu dlhu mala košická župa (6,35 %), najnižšie nitrianska (1,53 %).

Pokiaľ ide o bilanciu bežného účtu, všetky kraje dosiahli v roku 2025 kladné hodnoty, t.j. prebytky. Najlepšie hospodárila prešovská (+10,6 %), bratislavská (+9,9 %) a trenčianska župa (+9,8 %). Najnižší prebytok mala banskobystrická (+4,9 %).

Tab. 5: Finančné zdravie samosprávnych krajov a ďalšie dôležité ukazovatele ich hospodárenia

Poradie

2025

(2024)

VÚC

Celkový dlh

Dlhová služba

Bilancia bežného účtu

Záväzky po

lehote splat.

Záväzky > 60 dní po splat.

Finančné zdravie (FZ)

Zmena FZ

2025 vs 2022

 

(% BP)

(% BP)

(%)

(% BP)

(% BP)

(0 až 6)

(- / + bodov)

1 (1)

Nitriansky

7,51%

1,53%

6,83%

0,00%

0,00%

5,04

+0,17

2 (3)

Prešovský

31,58%

3,85%

10,61%

0,00%

0,00%

4,85

+0,33

3 (2)

Bratislavský

34,19%

5,15%

9,90%

0,00%

0,00%

4,85

+0,19

4 (4)

Trnavský

27,37%

3,82%

8,80%

0,00%

0,00%

4,83

-0,05

5 (7)

Trenčiansky

31,18%

4,00%

9,83%

0,00%

0,00%

4,69

+0,03

6 (5)

Žilinský

24,36%

4,60%

5,05%

0,03%

0,00%

4,67

+0,43

7 (6)

Banskobystrický

26,13%

4,84%

4,88%

0,00%

0,00%

4,54

-0,18

8 (8)

Košický

32,59%

6,35%

7,60%

0,02%

0,02%

4,18

-0,20

 

VÚC /spolu/

26,87%

4,29%

7,94%

0,01%

0,00%

4,33

-0,02

Zdroj: dáta – mestské časti, magistrát; zber dát – Ministerstvo financií SR; metodika a prepočet – INEKO; BP – bežné príjmy;
*všetky mestá, obce a VÚC spolu

 

Bilancia volebného obdobia: hospodárenie najviac zlepšili v žilinskej župe, v meste Vysoké Tatry a z krajských miest v Nitre

Voliči si 24. októbra zvolia nové vedenia miest, obcí aj samosprávnych krajov. Pri tejto príležitosti sme sa pozreli, s akým výsledkom prichádzajú súčasní primátori, starostovia a župani takmer na koniec svojho funkčného obdobia (pozn.: rok 2026 samozrejme nemohol byť posudzovaný, keďže zaň ešte nie sú dostupné údaje). Porovnali sme teda skóre finančného zdravia za rok 2025 s hodnotou za rok 2022, teda s východiskovým stavom, ktorý pri nástupe prebrali.

Pri interpretácii treba mať na pamäti, že zlepšiť skóre je ľahšie pri samospráve, ktorá predtým hospodárila horšie, než pri tej, ktorá už dobré finančné zdravie mala. Vysoká kladná zmena preto sama osebe neznamená, že daná samospráva patrí k najlepšie hospodáriacim, a naopak.

Spomedzi 141 miest si za toto obdobie polepšilo 69 miest a pohoršilo 72. Finančné zdravie najviac zlepšili vo Vysokých Tatrách (+0,91 bodu), v Turanoch (+0,52), Giraltovciach (+0,51), Sobranciach (+0,46) a v Levoči (+0,41). Vysoké Tatry sa vďaka tomu posunuli v rebríčku finančného zdravia zo 130. miesta v roku 2022 až na aktuálnu 14. priečku so skóre 5,19 bodu. Naopak, najväčší pokles evidujeme pri Liptovskom Mikuláši (-0,61), Strážskom (-0,58) a Lučenci (-0,49).

Z ôsmich krajských miest si polepšili tri: Nitra (+0,33), Košice (+0,14) a Prešov (+0,09). Najvýraznejšie si pohoršila Trnava (-0,49), nasleduje Banská Bystrica (-0,31) a Trenčín (-0,27).

Medzi bratislavskými mestskými časťami zaznamenali najväčší nárast skóre finančného zdravia pri porovnaní rokov 2022 a 2025 Vrakuňa (+0,29), Ružinov (+0,22) a Podunajské Biskupice (+0,18). Najviac si pohoršili Jarovce (-0,60), Rusovce (- 0,52) a Vajnory (-0,43). Bratislavský magistrát skončil mierne v mínuse (-0,08).

V Košiciach boli zmeny podstatne výraznejšie. Najväčší nárast zaznamenali mestské časti Pereš (+1,48), Myslava (+0,82), Košická Nová Ves (+0,50), Sídlisko Ťahanovce (+0,46) a Džungľa (+0,41). Najhlbší prepad evidujeme pri Poľove (-1,27) a Kavečanoch (-0,88). Košický magistrát si polepšil o 0,14 bodu.

Spomedzi ôsmich samosprávnych krajov si polepšilo päť. Najviac Žilinský (+0,43), ďalej Prešovský (+0,33) a Bratislavský (+0,19). Pohoršili si Trnavský (-0,05), Banskobystrický (-0,18) a najviac Košický samosprávny kraj (-0,20). Ide o pozoruhodný obrat, keďže v predchádzajúcom volebnom období bol Žilinský VÚC jediným výraznejšie sa zhoršujúcim a Košický patril naopak najúspešnejším.

 

Viac informácií o metodike a kompletných výsledkoch hospodárenia všetkých samospráv, ako aj podrobné dáta o rozpočtoch a hospodárení ich podriadených organizácií nájdete na voľne prístupnom portáli: www.hospodarenieobci.sk

Kompletné analýzy hospodárenia samospráv si môžete voľne stiahnuť tu:
Mestá: https://www.ineko.sk/file_download/1779
Župy: https://www.ineko.sk/file_download/1780

Projekt finančne podporujú Nadácia Slovenskej sporiteľne, spoločnosť PosAm, spol. s r. o. a Komunálna poisťovňa, a.s.

Súvisiace články autora

Hodnotenie finančného zdravia samospráv: Kleslo zadlženie, ale aj prebytky na bežných účtoch

INEKO

Hodnotenie finančného zdravia samospráv: Kleslo zadlženie, ale aj prebytky na bežných účtoch

INEKO zverejnil hodnotenie finančného zdravia samospráv za rok 2024. Pri mestách stagnuje, pri VÚC sa mierne zhoršilo.

INEKO

INEKO
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  119
    •  | 
  • Páči sa:  58x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Martin Bača

Martin Bača

93 článkov
Martin Sukupčák

Martin Sukupčák

127 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

318 článkov
Post Bellum SK

Post Bellum SK

111 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu