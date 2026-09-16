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16. sep 2026 o 12:12
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Keď Európska komisia ignoruje hlas verejnosti

Keď sa komisia spýta na názor verejnosti a potom ho ignoruje.

INESS
INESS Prémiový bloger
Keď Európska komisia ignoruje hlas verejnosti
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Zdaňovanie a regulácia tabaku je v Bruseli tento rok veľkou témou. Komisia navrhla revíziu smernice o tabakových výrobkoch ako aj revíziu smernice upravujúcej zdanenie tabakových a nikotínových výrobkov, predovšetkým zavedenie minimálnych sadzieb.

Súčasťou legislatívneho procesu EK pre prípravou návrhu bola aj verejná konzultácia (Predkladanie spätnej väzby) k návrhu smernice, do ktorej sa zapojil svojím stanoviskom aj INESS.

V nasledujúcom texte uvádzame preklad textu, ktorý zverejnil  Michael Landl, riaditeľ World Vapers Alliance. Sme si vedomí, že autor patrí k prirodzeným „odporcom“ sprísňovania tabakovej regulácie. Ale text upozorňuje na tak závažné nedostatky v tvorbe tabakovej politiky EÚ, že ich nie je možné ignorovať len na základe jeho afiliácie. Rozhodli sme sa ho preložiť a publikovať, lebo výstižne popisuje smutný fakt, že komisia v tejto oblasti považuje  konzultáciu za prospešnú len vtedy, keď jej závery sú v súlade s jej cieľmi, s jej návrhom znenia smernice.

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Brusel viedol konzultáciu, pri ktorej švédsku odpoveď nebolo možné ani vysloviť

Brusel pripravuje zmenu pravidiel pre tabak a aktivisti sa pýtajú, či nedávna konzultácia vôbec dala priestor aj inému pohľadu na nikotínové výrobky. EÚ má pritom k svojmu cieľu v boji proti fajčeniu ešte ďaleko.

Švédsku sa prevalenciu fajčenia podarilo dostať pod päť percent – presne na hranicu, ktorú si Európska únia sama stanovila ako cieľ a ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou nedosiahne. Jedna európska krajina teda už vyriešila problém, proti ktorému Komisia dve desaťročia bojuje legislatívou, a urobila to práve pomocou výrobkov (SNUS), ktoré sa Komisia v súčasnosti snaží obmedziť.

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Človek by čakal, že Brusel bude tento vývoj zaujímať. Namiesto toho tu v lete prebehla konzultácia postavená tak, aby zo švédskeho riešenia urobila „personu non grata“.

V dotazníku pre Európanov sa Komisia pýtala, čo by malo v regulácii nikotínu nasledovať. Medzi odpoveďami boli len možnosti prísnejšej regulácie, širšieho záberu alebo tvrdších obmedzení. Chýbala možnosť povedať, že doterajšie pravidlá zlyhali, že pôsobia kontraproduktívne, alebo že rôzne výrobky s rôznou mierou rizika by si zaslúžili aj rôzny prístup. Konzultácia tak vopred pripustila jediný smer – a revízia smernice o tabakových výrobkoch, ktorú možno čakať do konca roka, bude predstavená ako jej výsledok.

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„Komisia nemá právo navrhnúť konzultáciu, ktorá túto otázku nikomu nedovolí ani nastoliť.“

Konzultácia by mala fungovať inak. Občania, mimovládne organizácie, akademici aj priemysel predkladajú dôkazy, neutrálna inštitúcia ich zváži a na tomto základe formuluje návrh. Tu bol ale záver vopred stanovený a otázky sa mu len dodatočne prispôsobili. Z celého procesu sa tak stala formalita, nie skutočná diskusia, ktorá by mala zastupovať názory občanov.

Stačí si vypočuť komisára zodpovedného za túto agendu a hneď je jasné, o čo ide. Olivér Várhelyi vyhlásil Euractivu, že je stopercentne presvedčený, že vapovanie (elektronické cigarety), nikotínové vrecúška a zahrievaný tabak sú rovnako škodlivé ako cigarety.

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Vapovaniu dokonca pripísal tzv. popcornové pľúca – chorobu, ktorú u elektronických cigariet nikdy nezaznamenali a ktorú spôsobuje látka, ktorá je v legálnych vapoch predávaných v EÚ už dávno zakázaná.

Nejde o jednorazový omyl, ale o opakujúci sa vzorec – v parlamentných výboroch, na platforme X aj v oficiálnych odpovediach Európskemu parlamentu. Dvadsaťtri popredných európskych vedcov z oblasti tabaku a nikotínu napísalo Ursule von der Leyen list, v ktorom postoj Komisie označili za „škodlivú a vedecky neobhájiteľnú dezinformáciu“. Profesori medicíny, epidemiológie a toxikológie v ňom píšu, že Komisia v celom procese ich odbor úplne ignoruje.

Ani hlas verejnosti nedopadol lepšie. Výzva na predloženie podkladov, ktorá konzultácii predchádzala, priniesla vyše 80-tisíc reakcií. Komisia na ňu potom nadviazala dotazníkom, ktorý pre väčšinu z toho, čo ľudia napísali, jednoducho nemal miesto. Keď sa Európania vo veľkom počte, a prevažne záporne, vyjadrili aj v konzultácii o zdanení tabaku, zástupca Komisie na jednom bruselskom podujatí povedal, že časť príspevkov bola zrejme podaná koordinovane a nemusí odrážať skutočné názory jednotlivcov. Ľudia, ktorí napísali, že prestali fajčiť vďaka prechodu na alternatívu, sa tak zrazu ocitli medzi podozrivými z koordinovanej kampane.

„Švédske čísla vytvorili presne títo ľudia – vo veľkom počte a v priebehu rokov.“

 A práve preto ich Komisia zrejme radšej nechce počuť. Fajčí stále dvadsaťštyri percent dospelých v EÚ a každý jeden z nich je dôkazom, že súčasný prístup nefunguje. Sú zároveň jediní, kto má s alternatívami priamu skúsenosť. A práve títo ľudia vo veľkom počte a v priebehu rokov vytvorili švédske čísla – jednoducho tým, že robili presne to, čo im Brusel teraz sťažuje.

Komisia má právo so švédskymi dôkazmi a jej príkladom nesúhlasiť. Nemá však právo postaviť konzultáciu tak, aby v nej túto otázku nemohol nikto ani nadhodiť a jej záver vydávať za verejnú podporu. Keď návrh revízie smernice o tabakových výrobkoch príde na stôl, Parlament aj Rada ho budú posudzovať ako výstup konzultačného procesu. Predtým, než toto tvrdenie prijmú, by si mali prečítať samotný dotazník aj 80-tisíc predložených príspevkov, keďže overiť si to môže dnes ktokoľvek. Európa má funkčný príklad, ako vlastný cieľ dosiahnuť. Leží na severe kontinentu a inštitúcia, ktorá dáva prednosť vlastnej ideologickej doktríne pred výsledkami, ho ignoruje.

Preklad: Radovan Ďurana, INESS

INESS

INESS
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Cieľom INESS je rozšíriť všeobecné povedomie o spôsobe fungovania trhového mechanizmu, efektov štátnych zásahov a ich dopadov na spoločnosť a životy bežných ľudí. Medzi prioritné oblasti záujmu INESS patrí daňový a odvodový systém, zdravotníctvo, monetárna politika, problematika EÚ, regulácie a vlastnícke práva.iness.sk Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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