Rozpočet zdravotníctva na rok 2027: formalita splnená!

Zjavil sa návrh rozpočtu verejných financií. Ako keby vláda triasla kečupovú fľašu – nič, nič, a zrazu vyletí všetko. Rozpočtové provizóriom vo volebnom roku by bol vcelku veľký politický problém, takže asi preletí parlamentom, kým ešte vieme narátať do 76.
Ak sa pozriete na kapitolu zdravotníctva, veľa tam neuvidíte. Detailné finančné pojednania sa už pred pár rokmi presunuli do programovej vyhlášky a je príloh. No aj tak si rozpočet zaslúži stručnú analýzu.
Výdavky na zdravotnú starostlivosť rastú o 540 mil. eur (+6,1 %) na 9,39 mld. eur, z 6,1 % na 6,3 % HDP. Dve tretiny nárastu (357 mil. eur) idú na mzdy cez platový automat.
Rozpočet na rok 2027 neobsahuje žiadne zmeny politík. Celý nárast výdavkov (540 mil. eur) pokrýva len rast bez zmien politík. Ak vláda prijme vo volebnom roku nejaké nové opatrenia, majú sa podľa návrhu „kryť z nových úsporných opatrení“, ktoré nie sú nijako definované, ani vyčíslené. Úsporné opatrenia naplánované v roku 2026 nie sú vyhodnotené.
Časť kapitálových výdavkov na zdravotníctvo je skrytá v rezorte obrany. Ministerstvo obrany posiela v roku 2027 sumu 560 mil. eur na stavby ÚVN SNP Ružomberok, FNsP Prešov a novú nemocnicu v Bratislave-Vajnoroch. To je takmer 19 % celého rozpočtu kapitoly MO SR a 47 % jej kapitálových výdavkov.
Ako sa dofinancujú nové nemocnice v Martine a Banskej Bystrici, návrh nehovorí – v texte na rok 2027 sa nespomínajú. Teoreticky je možné, že zdroje na tieto dve nemocnice sú ukryté v položke Všeobecná pokladničná správa...?
Žiadané oddlženie nemocníc rozpočet detailne nereflektuje. 13 nemocníc MZ má ku koncu septembra dlh len voči Sociálne poisťovni vo výške 741 miliónov eur. Celý sektor mal ku koncu júla dlh 1,528 miliardy eur. Ministerstvo koncom septembra predložilo na rokovanie Odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva materiál Oddlženie a finančná stabilizácia zdravotníckych zariadení, ktorý požaduje oddlženie vo výške 1,578 miliardy eur.
Banská Bystrica sa má stať univerzitnou nemocnicou, rozpočet Slovenskej zdravotníckej univerzity sa však de facto nemení (19,8 mil. eur, +1,7 % oproti očakávanej skutočnosti 2026).
Ukazovatele kľúčových výsledkov rezortu sú zastarané. Nezlepšila sa ani len dojčenská úmrtnosť. Pri odvrátiteľnej úmrtnosti chýbajú dáta za rok 2024, posledný údaj je z roku 2023. Dojčenská úmrtnosť rastie tri roky po sebe (4,9 → 5,9 ‰) a od cieľa 2,7 ‰ sa vzďaľuje.
Rozpočet na rok 2027 bol ušitý ihlou priamo z vyhne. Hoci sme si už zvykli, že zo samotného rozpočtu sa o zdravotníctve moc nedozvieme, tentoraz sa dozvieme ešte menej. Žiadne výdavky z dôvodu zmeny politík, žiadne odhadované úspory, nejasné financovanie dostavby dvoch veľkých nemocníc a premeny jednej z nich na univerzitnú, žiadna reflexia chystaného oddlžovania nemocníc za viac ako jeden a pol miliardy eur.
Áno, formálna povinnosť vytvoriť rozpočet bude splnená. A zdá sa, že to bol zároveň jediný cieľ.