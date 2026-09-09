To najlepšie z blogov: Sranda ako trestný čin a noví 15-roční analfabeti

Meniť zákony podľa momentálnych potrieb „našich ľudí“ už slovenská vládna moc zvláda pomerne rutinne. Keď prekážali kajúcnici, zrazu bolo treba meniť pravidlá ich využívania a spochybňovať ich výpovede. Keď trestné kauzy nepríjemne dobiehali ľudí z vlastného politického okruhu vrátane Tibora Gašpara, prišla veľká rekonštrukcia Trestného zákona. Náhoda je, samozrejme, veľmi tvorivá politická disciplína. (Marcel Rebro)
V roku 2024 prečítal priemerný Slovák štyri knihy ročne. V roku 2025 už len tri. Vyrastá nám tu generácia takzvaných nových analfabetov. Pätnásťročné deti, ktoré nerozumejú zložitým vetám. (Monika Nagyová)
Ficov posledný lup za 300 miliónov
Fico potrebuje vyhnať z projektu nového jadrového zdroja ČEZ – a to čo najrýchlejšie a za akúkoľvek cenu. Pretože na kradnutie mu ostáva posledný rok a na posledný lup má už „vybavených“ 300 miliónov. Z našich daní.
Tie mu priklepol minister financií Kamenický. Ten minulý týždeň oznámil tri priority rozpočtu na budúci rok – tri oriešky pre Fica. Cesty - aby mal čo pred voľbami strihať a na čo spomínať. Boj so suchom - lebo kamarátom z arabských krajín už sľúbil 500 miliónov za závlahový systém a tí mu poskytnú azyl, keď bude po voľbách zo Slovenska utekať. A nový jadrový zdroj - aby mal pár stomiliónov na dôchodok k dobru.
Napokon potvrdil to aj jeho bývalý poradca Chmelár. Vraj – niekto si tu chce urvať 90 miliónov, aby bolo na cestu do Dubaja. Dubaj sedí, akurát nie 90 miliónov, ale rovno 300! Túto sumu nám na stretnutí prezradil splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky Peter Liška. Vraj toľko budú potrebovať, aby sa vedeli pohnúť z miesta po tom, čo už nebudú mať podporu a kapacity od ČEZ.
Prečítajte si celý článok / autor Karol Galek
Dobrý deň, sme noví analfabeti. Máme 15 rokov a nerozumieme súvetiam
Zúčastnila som sa neveselej konferencie o knižnom trhu. Prevládal názor, že keď to takto pôjde ďalej, o dvadsať rokov nebude o čom na fórach debatovať. V roku 2024 prečítal priemerný Slovák štyri knihy ročne. V roku 2025 už len tri. Vyrastá nám tu generácia takzvaných nových analfabetov. Pätnásťročné deti, ktoré nerozumejú zložitým vetám.
Počas leta som si všimla zaujímavý úkaz. Cestou z práce som kráčala pomedzi paneláky s dokorán otvorenými oknami, vďačná za mierny vánok. Ticho letného podvečera kde-tu preťal rev tínedžera. Tušila som, o čo ide. Každý z nich bol zavretý vo svojej izbe, pohltený počítačovou hrou.
Moje tínedžerské letá boli iné, hoci som tiež bola zavretá v izbe. Stála som na balkóne a sledovala, ako sa moje priateľky z ulice vybrali na kúpalisko. Nemala som odvahu ísť s nimi. Mohli za to tučné biele stehná, ktoré sa mi dotýkali zábradlia. Zostala som doma a bolo mi mizerne. Predstavovala som si, ako kamarátky skáču do bazéna, chichocú sa a žijú naplno. Zavrela som sa do izby a siahla po knihe. Upokojovalo ma, že knižní hrdinovia sa trápili viac ako ja. Ešteže neboli mobily. Ak by som vtedy scrollovala po sociálnych sieťach, videla by som samé dokonalé životy a bolo by mi ešte horšie.
Prečítajte si celý článok / autorka Monika Nagyová
Koniec ilúzií: Kto bude zajtra v nemocniciach umývať pacientov?
Na Slovensku kolabuje zdravotníctvo a chýba nám už viac ako 10 000 sestier. Štát tento kritický stav vyriešil napríklad v Martine tak, že investoval 300.000 eur do vybavenia priestorov strednej zdravotníckej školy, aby v nej vychoval budúcich študentov v odbore praktická sestra. Pred kamery sa postavili politici, prišla televízia, pani županka strihala pásku a všetci si nadšene tlieskali, akú veľkú vec pre slovenské zdravotníctvo urobili.
Realita? Do lavíc si sadlo presne 25 študentov. Dvadsaťpäť mladých ľudí, na ktorých bude systém čakať dlhých päť rokov. Koľko hodín, dní a mesiacov sedeli tímy expertov na ministerstvách, aby naplánovali toto divadlo? Stratili obrovské množstvo drahého času na projekt, ktorý zlyháva už na papieri.
Pozrime sa totiž na realitu trhu bez ružových okuliarov: z týchto 25 študentov myslím minimálne päť hneď po škole odíde za lepšími platmi do zahraničia. Ďalších päť odíde robiť do úplne iného odboru, pretože systém ich zomelie. V celom regióne nám po piatich rokoch zostane úbohých 15 ľudí v praxi! Pätnásť ľudí, ktorým sme 5 rokov umožnili zadarmo študovať. A takto absurdne to vyzerá v šiestich mestách po celom Slovensku. Kým my čakáme na pätnásť absolventov, za tých istých päť rokov zo systému pre preťaženie, odchod do dôchodku alebo odchod do cudziny odíde okolo 5 000 skúsených sestier.
Prečítajte si celý článok / autorka Andrea Podešvová Garatti
Z lásky im odstraňujeme každú prekážku. Nevychovávame si tým bezmocné deti?
Vychovávame dve deti. Syn má osem rokov, dcéra päť. Často rozmýšľam, ako z nich vychovať schopných ľudí.
Moja manželka je mimoriadne schopný človek. Keď sa povie „do voza aj do koča“, úplne to na ňu sedí. Poradí si s prácou, domácnosťou, ľuďmi aj s nečakaným problémom. Veľmi by som si želal, aby raz boli podobne samostatné aj naše deti. Možno by sa od nej mohli naučiť všetko okrem jednej veci: občas by mohli vedieť aj lepšie oddychovať.
Syn má osem rokov a v domácnosti zatiaľ nepomáha veľmi pravidelne. Postupne sa to snažím meniť. Ale poznáte to: keď má sám vyložiť a naložiť umývačku alebo povysávať, aj s inštrukciami mu to trvá trikrát dlhšie a mňa to rozčúli sedemkrát viac. Oveľa rýchlejšie by som to urobil sám.
A práve v tejto vete sa možno začína problém celej jednej generácie: Je rýchlejšie urobiť to za dieťa. Lenže cieľom výchovy nie je mať dnes čo najrýchlejšie upratanú kuchyňu. Cieľom je, aby raz vedelo upratať svoj vlastný život.
Prečítajte si celý článok / autor Jozef Černek
Sranda ako trestný čin
Meniť zákony podľa momentálnych potrieb „našich ľudí“ už slovenská vládna moc zvláda pomerne rutinne. Keď prekážali kajúcnici, zrazu bolo treba meniť pravidlá ich využívania a spochybňovať ich výpovede. Keď trestné kauzy nepríjemne dobiehali ľudí z vlastného politického okruhu vrátane Tibora Gašpara, prišla veľká rekonštrukcia Trestného zákona. Náhoda je, samozrejme, veľmi tvorivá politická disciplína.
A teraz máme ďalší problém. Ľudia si z politikov robia srandu. Nuž, aj na to sa dá skúsiť nájsť paragraf. Nie, v návrhu zákona nie je napísané: „Z Roberta Fica sa nesmie robiť sranda.“ Zatiaľ. Koaliční poslanci SNS Karol Farkašovský, Dagmar Kramplová, Andrej Danko a Adam Lučanský však predložili parlamentnú tlač 1266, ktorá má chrániť ľudí pred falošnými, technicky vytvorenými alebo pozmenenými záznamami.
Samotná myšlienka nie je absurdná. Deepfake, v ktorom niekomu vložíte do úst výrok, ktorý nikdy nepovedal, môže človeku reálne zničiť povesť, kariéru či súkromie. Takéto zneužitie má mať právne následky. Problém začína tam, kde je zákon napísaný tak široko, že jeho hranice bude možné naťahovať podľa potreby.
Prečítajte si celý článok / autor Marcel Rebro
O prepade kupca Skalku Jánošíkom, Turjakom a Plavčíkom r. 1712
Keď 16. marca 1713 súdili v Liptovskom Mikuláši Juraja Jánošíka, konfrontovali ho aj s obchodníkom Skalkom, ktorého prepadol. Jánošík nekonal sám, boli s ním aj Kysučania Juraj Turjak (zvaný Huncaga) zo Staškova a istý Plavčík z Dunajova. Pán Skalka neutrpel žiadne zranenie, prepadli ho možno pod Strečnom, lebo na tomto mieste Jánošík prepadával opakovane. Zobrali mu toho veľa: prstene, nejaké zlaté veci, strieborné lyžice, šabľu a inú zbroj, peniaze, šaty, či koňa. V zachovanom odpise vyšetrovacieho protokolu je aj záznam Jánošíkovej výpovede:
Odpis z originálu vyšetrovacieho protokolu, ktorý sa medzitým stratil, urobil v septembri 1844 básnik Janko Kráľ z Liptovského Mikuláša. Kráľov odpis overil ďalší Mikulášťan, notár Gašpar Fejérpataky, ktorý si neskôr zmenil meno na Belopotocký podľa svojich starších predkov, ktorí si svoje meno „Belopotocký“ – naopak – pomaďarčili na „Fejérpataky“. Keďže Kráľov odpis vyšetrovacieho protokolu je v „štúrovčine“, ktorú práve v auguste 1844 prijali na zasadnutí spolku Tatrín v Liptovskom Mikuláši za nový slovenský spisovný jazyk, vyplýva z toho, že pri Kráľovom odpise nejde o autentickú slovenčinu z r. 1713, ale o štúrovskú úpravu, čo čiastočne dokument znehodnocuje. Literárny historik Rudo Brtáň tiež uviedol, že v Kráľovom odpise sú chyby.