Štatistici potvrdzujú rekordný rast cien bytov, kľúčová je svižná stavebná legislatíva

Inštitút urbánneho rozvoja dlhodobo upozorňuje na fakt, že nedostatok bytov tlačí ceny nehnuteľností určených na bývanie do rekordných výšin.

Iba v hlavnom meste v súčasnosti chýba približne 40-tisíc bytov, pričom v roku 2020 vznikla alarmujúca situácia, keď súhlasné záväzné stanovisko získalo v Bratislave len 1957 bytových jednotiek (čo je o 1000 menej, ako skolaudovaných bytov za rovnaké obdobie). Takýto stav len otvára nožnice v dostupnosti bývania, ktorá sa neustále zhoršuje.

Nevyhnutnou podmienkou pre zmiernenie rastu cien bytov identifikuje IUR v prijatí novej a kvalitnej stavebnej legislatívy, ktorá skvalitní územné plánovanie, ako aj zjednoduší a zrýchli administratívne a povoľovacie procesy.

Ceny nehnuteľností naďalej výrazne rastú, čo môže tešiť ich majiteľov, ale už menej tých, ktorí si hľadajú bývanie. Rast cien je podporený viacerými faktormi. Na jednej strane je to dopyt - lacné peniaze, obavy ľudí z inflácie a snaha investovať preto práve do bytov, ale aj reálna potreba zabezpečiť si bývanie. Na druhej strane je, žiaľ, obmedzená ponuka, kedy byty chýbajú práve tam, kde je dopyt najvyšší. Príkladom toho je Bratislava.

Slovensko potrebuje svižné úrady

Nakoľko dnes nám oproti krajinám Európskej únie chýba množstvo bytov, je potrebné zamerať sa najmä na rast ponuky. V prostredí bez obmedzení by v situácii ako je dnes trh flexibilne reagoval a developeri by sa usilovali ponúknuť klientom nové byty. Práve v Bratislave naráža snaha stavať na neaktualizovaný územný plán. To spôsobuje nedostatok pozemkov, na ktorých je dnes možné stavať byty.

Problematické sú taktiež komplikované povoľovacie procesy, navyše v prostredí dvojstupňovej samosprávy hlavného mesta. Situácii by preto pomohla výraznejšia miera aktualizácie územného plánu, ale aj rýchlejšie a transparentnejšie povoľovacie procesy.

V neposlednom rade je potrebné zmeniť mentálne nastavenie komunálnej politiky. Posunúť situáciu z dnešného stavu „Určíme developerom jasné pravidlá“ ešte o krok ďalej a doplniť výrok o časť „aby sme pomohli zrýchliť výstavbu nových bytov“.

Dlho očakávané zákony zastali

Niektoré zo zmien, najmä v oblasti územného plánovania, je možné robiť už dnes. Zrýchlenie komplikovaných povoľovacích procesov je možné len novou legislatívou. Verejnosť už netrpezlivo čaká na nový stavebný zákon. Návrh nového zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe už síce prešli hospodárskou a sociálnou radou, stále však neboli zaradené na rokovanie vlády a zastali tak v legislatívnom procese.

Aj keď dnes vláda rieši operatívne problémy súvisiace s krízou, je nevyhnutné venovať sa aj týmto zákonom. Najmä preto, aby sme po skončení krízy mohli podporiť oživenie ekonomiky aj toľko potrebnou novou výstavbou.