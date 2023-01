Čierna Hora potvrdila maďarskú pôžičku a ohrozuje víziu vstúpiť do EÚ

Vláda Čiernej Hory na konci roku 2022 oznámila, že si vzala pôžičku vo výške 50 miliónov eur od maďarskej banky CKB. Stalo sa tak len tri dni po tom, čo iná maďarská banka EXIM potvrdila pôžičku Republike srbskej (Bosna a Hercegovina) vo výške 110 miliónov eur, aby vyplnila medzery v rozpočte. Čo sa týka Čiernej Hory, nejde o prvú investíciu maďarskej spoločnosti v krajine, ktorá spochybňuje túžbu Čiernej Hory stať sa členom EÚ, napriek tomu, že Maďarsko patrí do európskej rodiny.

Aleksandar Damjanović, minister financií Čiernej Hory vysvetlil, že pôžička bude splatená do piatich rokov s ročnou dobou odkladu v trvaní jedného roka a pevnou ročnou úrokovou sadzbou 7,5 percenta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Damjanović uviedol, že "od prijatia tohtoročnej rozpočtovej úpravy si Čierna Hora požičala celkovo 55 miliónov eur a s bankou CKB sa dohodla nová pôžička na zabezpečenie fiškálnej rezervy na budúci rok".

Aj keď je úver od maďarskej banky CKB významnou tohtoročnou investíciou maďarských firiem v Čiernej Hore, nejde o prvú investíciu Budapešti v krajine.

Od nezávislosti Čiernej Hory v roku 2006 maďarské firmy investovali v krajine viac ako pol miliardy eur, najmä v bankovom a telekomunikačnom sektore.

V auguste 2006 maďarská OTP banka kúpila 100 % Komerčnej banky Čiernej Hory – jednej z najväčších bánk v krajine so 44 % podielom na trhu a 150 000 klientmi v štáte s približne 620 000 obyvateľmi.

V roku 2009 OTP banka kúpila 90,6 % podielu v banke Societe Generale Čierna Hora za 35,6 milióna eur. Výsledkom je, že banky vlastnené OTP bankou teraz tvoria 40 % bankového sektora Čiernej Hory.

V októbri 2021 kúpila maďarská technologická firma 4iG operátora mobilnej siete Telenor Montenegro, ktorý sa môže pochváliť približne 475 000 mobilnými odbermi a vedúcim 37 % podielom na trhu. V čiernohorských telekomunikáciách už existovala maďarská prítomnosť prostredníctvom kúpy 76,5 % akcií v Čiernohorskom Telekome v roku 2005 spoločnosťou Magyar Telekom.

Odkedy Viktor Orbán prevzal moc v Maďarsku v roku 2010, maďarské firmy – niektoré napojené na Orbánovu stranu Fidesz a ťažiace z veľkých štátnych zákaziek – výrazne investovali v Slovinsku, Srbsku, Severnom Macedónsku, Bosne a Hercegovine a Chorvátsku.

V prípade Čiernej Hory by maďarské investície mohli skĺznuť do problému, ktorý zníži šance Čiernej Hory stať sa členom Európskej únie.

Hoci je Maďarsko členom Európskej únie, predstavuje „opozíciu“ voči Bruselu. Viktor Orbán často potvrdil svoj kritický politický postoj k rozhodnutiam prijatým v Bruseli. Orbán často nazýva Európsku úniu „pro-imigrantskými byrokratmi“, pričom sa vyhráža možnosťou „Huxitu“ (odchodu Maďarska z EÚ). Anti-bruselská rétorika je prítomná od prevzatia moci Orbánom a po každých voľbách je čoraz násilnejšia a nepriateľská voči EÚ. Orbán dokonca zablokoval dohodu o rozpočte Európskej únie v roku 2020, ale jeho škodlivé činy sa neobmedzujú len na zabezpečenie financovania. Čierna Hora preto vyzerá ako potenciálny partner Viktora Orbána a jeho politiky, keď si vezmete pôžičku od banky, ktorú vlastní krajina, ktorá je v opozícii k politike EÚ a hrozí odchodom z Európskej únie. Aj keď je Maďarsko členom EÚ, nie je tajomstvom, že najmä západoeurópski členovia EÚ považujú Orbánovo Maďarsko za autoritársky štát. Spojenie s krajinou, ktorá je v rodine EÚ „čiernou ovcou“ nedáva členom Európskej únie optimizmus ohľadom členstva Čiernej Hory, ktorá sa zaväzuje k maďarským pôžičkám.

Taktiež, Viktor Orbán a jeho garnitúra zablokovali pomoc Ukrajine a prakticky vydierali Európsku úniu v tejto otázke. Dokonca ani teraz, keď Maďarsko po dlhotrvajúcom presviedčaní z iných krajín EÚ súhlasilo s finančnou pomocou Ukrajine, sa Maďarsko nezdá byť partnerom, ktorý stojí v otázke Ukrajiny na rovnakej strane. Navyše, keďže Viktor Orbán je pevným podporovateľom prezidenta Putina, pôžička by mohla ovplyvniť pozíciu Čiernej Hory voči Rusku. Preto by sa spomenutá pôžička mohla stať problémom, keď Maďarsko bude žiadať, aby Čierna Hora zaujala neutrálnu pozíciu, najmä pokiaľ ide o ruskú agresiu na Ukrajine. Prevzatie úveru od maďarskej banky by teda mohlo byť pascou, ktorá prinúti Čiernu Horu podporovať či minimálne nekritizovať Rusko a napokon spomalí ambície Podgorice vstúpiť do Európskej únie.

Prijatie pôžičky z Maďarska by racionálne mohlo byť krátkodobým riešením, no z dlhodobého hľadiska by sa Čierna Hora mohla dostať do situácie, ktorú by bolo neskôr ťažké napraviť. V krajine, kde sa za posledné roky menili vlády a kde sú politici volení na základe ich ekonomických úspechov, je však pochopiteľné, že dostupné pôžičky sú pohodlnejšie aj pre vlády a bežných občanov. Ak však chce Čierna Hora dosiahnuť členstvo v Európskej únii, mala by sa takýmto krokom vyhnúť, pretože by mohli vážne degradovať eurointegračné ambície krajiny.