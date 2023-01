Čo možno očakávať v kosovsko-srbských vzťahoch v roku 2023?

Koncom roka 2022 sa vzťahy medzi Srbskom a Kosovom opäť vyostrili v dôsledku „problému s poznávacími značkami“ a zatknutia bývalého kosovsko-srbského policajta kosovskou políciou. Aj keď vzťahy zostávajú napäté a je nepravdepodobné, že sa rýchlo zmenia, prinášam úvahy o tom, čo môžeme očakávať vo vzťahoch medzi Kosovom a Srbskom v roku 2023.

V roku 2023 budú vzťahy medzi Kosovom a Srbskom pravdepodobne naďalej napäté, pričom obe strany budú pevne držať svoje pozície v otázke štatútu Kosova. Srbsko neuznalo vyhlásenie nezávislosti Kosova v roku 2008 a naďalej ho považuje za súčasť svojho územia. Na druhej strane, Kosovo ako nezávislý štát uznalo viac ako 100 krajín vrátane Spojených štátov amerických a väčšiny členských štátov Európskej únie. Úsilie o vyriešenie problému prostredníctvom dialógu a rokovaní prebieha už niekoľko rokov, pričom EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní rozhovorov. V posledných rokoch sa objavili určité náznaky pokroku, ako napríklad vytvorenie spoločnej hospodárskej zóny a otvorenie hraničného priechodu medzi oboma krajinami. Tieto snahy však ešte neviedli k vyriešeniu sporu.

V roku 2023 je možné, že EÚ bude naďalej vyvíjať tlak na obe strany, aby zmiernili napäté vzťahy, a že sa budú viesť ďalšie rozhovory o urovnaní problému. Situácia však zrejme zostane nezmenená, obe strany budú pevne držať svoje súčasné pozície.

Ďalším možným vývojom v roku 2023 je dialóg medzi Kosovom a Srbskom o normalizácii hospodárskych vzťahov. V roku 2020 EÚ naliehala na obe krajiny, aby dosiahli komplexnú dohodu o menovej normalizácii s cieľom zlepšiť ich vzťahy a pripraviť pôdu pre ďalšiu integráciu do EÚ. Okrem toho by tieto ekonomické rozhovory mohli viesť k podpísaniu obchodných, energetických a dopravných dohôd, ktoré by boli prospešné pre obe krajiny aj ich občanov. Ekonomickým rozhovorom by však mohlo brániť náhle napätie, ktoré medzi oboma krajinami vznikne ako napríklad koncom roka 2022.

Štatút oblastí s väčšinovým srbským obyvateľstvom na severe a juhu Kosova môže byť aj v roku 2023 naďalej zdrojom napätia. Tieto oblasti majú významnú autonómiu, ale vláda v Prištine sa nad nimi snaží udržovať či rozširovať svoju kontrolu. V dôsledku toho sa nedávno objavilo napätie, násilnosti a strety medzi kosovskými bezpečnostnými silami a miestnymi srbskými obyvateľmi. V roku 2023 môže toto napätie pokračovať s pravdepodobnosťou eskalácie násilia a nestability v regióne. Na druhej strane, ak bude EÚ pokračovať v presadzovaní diplomatického riešenia, existuje šanca, že Srbsko a Kosovo dosiahnu dohodu o štatúte týchto oblastí, čo by bol zásadný krok k normalizácii vzťahov medzi oboma krajinami.

Ďalším podstatným faktorom, ktorý by mohol ovplyvniť vývoj vzťahov medzi Kosovom a Srbskom v roku 2023, je úloha Ruska. Rusko dlhodobo podporuje Srbsko a je proti nezávislosti Kosova. V posledných rokoch Rusko zvýšilo svoj vplyv na Balkáne a existujú obavy, že by tento vplyv mohlo využiť na ďalšie skomplikovanie vzťahov medzi Kosovom a Srbskom. Predpokladajme však, že EÚ bude naďalej vyvíjať tlak na obe strany, aby vyriešili svoje nezhody a vojna na Ukrajine by pokračovala. V takom prípade bude vplyv Ruska obmedzený a ambície Moskvy výrazne neovplyvnia vzťahy medzi Kosovom a Srbskom, najmä kvôli ruskej orientácii na vojnu na Ukrajine, kedy ako sme mohli pozorovať v posledných mesiacoch, Moskva sústreďuje svoju pozornosť najmä na Ukrajinu. Navyše, Kosovo sa dlhodobo bráni ruskému (a čínskemu) vplyvu z dôvodu snahy o dosiahnutie členstva v EÚ a NATO. To však neplatí o oblastiach Kosova, kde žije srbské obyvateľstvo, na ktoré majú Rusi dosah pomocou politiky Belehradu.

V roku 2023 je tiež možné, že otázka vojnových zločinov a porušovania ľudských práv spáchaných počas vojny v Kosove koncom 90. rokov bude naďalej zdrojom napätia medzi oboma krajinami. Srbsko bolo obvinené zo spáchania vojnových zločinov počas konfliktu. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) odsúdil niekoľko vysokých srbských predstaviteľov za ich úlohu vo vojne. Srbi však kritizujú ICTY za to, že väčšinu kosovských Albáncov nebola obvinená za ich zločiny počas vojny (avšak najsilnejší muži krajiny Thaci a Haradinaj sú súdení v Haagu). V roku 2023 môže byť otázka vojnových zločinov naďalej zdrojom napätia medzi oboma krajinami, pričom Srbsko bude presadzovať väčšiu zodpovednosť za zločiny spáchané kosovskými Albáncami.

Ďalším možným vývojom v roku 2023 je zvýšená angažovanosť Spojených štátov amerických v regióne. USA boli silným zástancom nezávislosti Kosova a zohrávali zásadnú úlohu pri sprostredkovaní rozhovorov medzi Belehradom a Prištinou. V roku 2023 môžu USA naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri riešení sporu a zlepšovaní vzťahov medzi Kosovom a Srbskom.

Okrem toho, otázka návratu utečencov a vnútorne vysídlených osôb môže byť v roku 2023 naďalej zdrojom napätia. Počas vojny v Kosove boli vysídlené státisíce ľudí a mnohí sa ešte musia vrátiť do svojich domovov. V roku 2023 môže pokračovať úsilie o uľahčenie návratu utečencov a vnútorne vysídlených osôb, ale pokrok bude pravdepodobne pomalý a bude ho brzdiť nedostatočná spolupráca oboch strán.

Ďalej, vývoj politickej situácie v Srbsku a Kosove by mohol v roku 2023 zohrať úlohu pri rozvoji vzťahov medzi oboma krajinami. V roku 2023 bude Srbsko viesť staronová vláda a Kosovo by mohlo zaznamenať určité zmeny v rozdelení politickej moci. Nová srbská vláda môže mať iné priority a prístupy k otázke Kosova, najmä čo sa týka agresívnejšej rétoriky pri akomkoľvek zvýšení napätia.

Stručne povedané, vývoj vzťahov medzi Kosovom a Srbskom v roku 2023 bude aj naďalej formovaný komplexným súborom faktorov, vrátane pokračujúceho úsilia o vyriešenie sporu prostredníctvom dialógu a rokovaní, normalizácie hospodárskych vzťahov, štatútu oblastí s väčšinovým podielom Srbov v Kosove, problematiky vojnových zločinov, návratu utečencov a vnútorne vysídlených osôb a nemôžeme zabudnúť ani na vývoj politickej situácie v oboch krajinách. Avšak, napätie pravdepodobne zostane vysoké a existuje obmedzená možnosť, že sa dosiahne pokrok smerom k vyriešeniu sporu a zlepšeniu vzťahov medzi oboma krajinami.