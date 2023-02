Opustí Srbsko vzťahy s Ruskom v záujme členstva v EÚ?

Srbský prezident Aleksandar Vučić 23. januára 2023 povedal, že Srbsko stojí pred ťažkým rozhodnutím – ak Srbsko neprijme francúzsko-nemecký návrh na riešenie sporu s Kosovom, proces integrácie krajiny do EÚ sa zastaví.

Vučič pripustil, že dohoda o normalizácii vzťahov Belehradu s Kosovom je možná, zdôraznil však výhrady k dôležitej otázke, ktorou je uznanie Kosova.

Aj keď by sme v tomto roku mohli vidieť pozitívny vývoj vzťahov medzi Belehradom a Prištinou, Srbsko nevyrieši hneď všetky problémy, ktoré mu stoja v ceste do Európskej únie. Aj keď sa vzťahy s Kosovom vyvinú pozitívne, je tu ďalší problém, ktorý musí Srbsko vyriešiť, a tým sú jeho väzby na Rusko. Európska únia odsudzuje srbské priateľstvo s Moskvou. Napriek tomu, že Srbsko odsúdilo ruskú agresiu na Ukrajine, úplné opustenie vzťahov s Ruskom vyzerá takmer nemožné kvôli väzbám, ktoré si Belehrad počas rokov vybudoval. Srbsko v súčasnosti nemôže opustiť svoje vzťahy s Ruskom z viacerých dôvodov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jedným z hlavných dôvodov sú historické a kultúrne väzby medzi oboma krajinami. Srbsko má dlhú históriu úzkych vzťahov s Ruskom, ktoré siaha až do 19. storočia, keď Rusko podporovalo Srbsko počas bojov proti Osmanskej ríši. Tento historický vzťah viedol k hlboko zakorenenému kultúrnemu spojeniu medzi týmito dvoma krajinami, pričom mnohí Srbi považujú Rusko za prirodzeného spojenca. Dokonca aj dnes sa podpora bežného srbského obyvateľstva pre Rusko v rôznych prieskumoch pohybuje od 70% do 90%.

Ďalším dôvodom, prečo Srbsko nemôže opustiť svoje vzťahy s Ruskom, je ekonomický. Rusko je jedným z najväčších obchodných partnerov Srbska a významným zdrojom investícií. Rusko v minulosti poskytlo Srbsku aj ekonomickú pomoc vrátane pôžičky vo výške 800 miliónov dolárov v roku 2014 na pomoc s rozpočtovým deficitom krajiny. Opustenie vzťahov s Ruskom by pravdepodobne viedlo k výraznému hospodárskemu poklesu Srbska, ktorý krajina nie je ochotná riskovať.

Okrem toho geopolitická poloha Srbska sťažuje krajine opustiť vzťahy s Ruskom. Srbsko sa nachádza na Balkáne, v regióne so zložitou a často pohnutou históriou. Krajina bola historicky zovretá medzi EÚ, Ruskom a Tureckom. V dôsledku toho muselo Srbsko často uplatňovať citlivú rovnováhu, aby si udržalo dobré vzťahy so všetkými týmito mocnosťami. Opustenie vzťahov s Ruskom by pravdepodobne viedlo k zvýšenému tlaku zo strany ostatných regionálnych aktérov a mohlo by destabilizovať región. Okrem toho Srbsko vníma Rusko ako protiváhu EÚ a NATO. Srbsko má zložité vzťahy s NATO, pričom bombardovanie krajiny zo strany NATO v roku 1999 je pre mnohých Srbov stále čerstvá spomienka. Rusko je vnímané mnohými Srbmi ako mocný spojenec, ktorý môže poskytnúť ochranu pred „potenciálnou agresiou zo Západu“.

Politická situácia v Srbsku tiež zohráva úlohu v neschopnosti krajiny opustiť vzťahy s Ruskom. Súčasná vláda v Srbsku na čele s prezidentom Aleksandarom Vučićom je vo svojej rétorike čoraz viac populistická a nacionalistická. Vláda kritizuje EÚ a NATO a zdôraznila dôležitosť udržiavania dobrých vzťahov s Ruskom ako spôsobu ochrany suverenity a nezávislosti Srbska.

Ďalším faktorom, ktorý zohráva úlohu v neschopnosti Srbska opustiť vzťahy s Ruskom, je otázka Kosova. Rusko je silným zástancom pozície Srbska ku Kosovu, ktoré Srbsko považuje za neoddeliteľnú súčasť svojho územia. Rusko vetovalo viaceré rezolúcie OSN uznávajúce nezávislosť Kosova a využilo svoju pozíciu v Bezpečnostnej rade OSN na zablokovanie akýchkoľvek krokov, ktoré by legitimizovali nezávislosť Kosova. Srbsko považuje Rusko za kľúčového spojenca v prebiehajúcom spore s Kosovom, a preto váha s poškodením vzťahov s Ruskom.

Okrem toho úloha Ruska v regióne ako poskytovateľa energetických zdrojov zohráva významnú úlohu. Rusko je hlavným dodávateľom zemného plynu na západný Balkán a Srbsko je silne závislé od ruského plynu, aby uspokojilo svoje energetické potreby, keďže aj srbská národná plynárenská spoločnosť Naftna Industrija Srbije (NIS), je spolu vlastnená ruským Gazpromom, ktorý vlastní 50 % akcií NIS. Rusko sa zapojilo aj do výstavby plynovodu TurkStream, ktorý ešte viac zvýši závislosť Srbska od ruského plynu. Táto závislosť od ruských energetických zdrojov sťažuje Srbsku dištancovanie sa od Ruska.

Okrem toho úloha Ruska v regióne ako poskytovateľa bezpečnosti zohráva úlohu aj v neschopnosti Srbska opustiť vzťahy s Ruskom. Rusko je kľúčovým hráčom v bezpečnostnej architektúre regiónu, najmä v oblasti obrannej spolupráce. Rusko poskytlo Srbsku vojenskú techniku a výcvik a zapojilo sa aj do spoločných vojenských cvičení so Srbskom. Srbsko vníma Rusko ako kľúčového partnera pri zaisťovaní svojej bezpečnosti, a preto váha s poškodením vzťahov s Ruskom. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu však Čína pomaly, ale isto zaujíma ruské pozície.

Stručne povedané, Srbsko v súčasnosti nemôže opustiť svoje vzťahy s Ruskom kvôli zložitému súboru faktorov vrátane historických a kultúrnych väzieb, ekonomických úvah, geopolitických skutočností, vnútropolitických úvah a otázok, ako je štatút Kosova, energetická závislosť a bezpečnostná spolupráca. Vláda a obyvateľstvo krajiny tiež vnímajú Rusko ako protiváhu EÚ a NATO, spoľahlivého spojenca v sporoch ako Kosovo a ako poskytovateľa bezpečnosti. Všetky tieto faktory sťažujú Srbsku prerušenie vzťahov s Ruskom a budú prekážkou členstva Srbska v EÚ.