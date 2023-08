§ 363 Trestného poriadku vo svete Maroša Žilinku

Ale začnime od začiatku, tento článok je reakciou na to, že v poslednej dobe v mnohých podcastoch diskutujúci rozoberajú skutočnosť, že Žilinkov prvý námestník Jozef Kandera využil § 363 TP na zrušenie uznesenia o začatí trestného stíhania vo veci, na základe ktorého sa NAKA chystala zabezpečovať dôkazy vo veci podozrenia z korupcie na policajnej inšpekcii a toto Kanderovo zrušujúce uznesenie bolo jedným z argumentov, na základe ktorých následne obvinili vyšetrovateľov Jána Čurillu a jeho kolegov. Ústavný súd však nelenil a vyhlásil takýto postup za nezákonný. Keďže diskutujúci sú spravidla právnici, a používajú strnulý a kostrbatý právnický jazyk, ktorému my,sedlač zlezená z lazov nemusíme rozumieť , tak si toto prokurátorské huncúctvo vysvetlíme našim jednoduchým, ale o to logickejším jazykom, ako to už bolo v predchádzajúcich blogoch niekoľkokrát.

Keďže však príčinou každej frustrácie je nejaké neprimerané očakávania, my frustrovaní z rozhodnutia nie sme, keďže sa Maroš Žilinka nezachoval nijako nepredvídateľne, no mňa absolútne vyplo, ako toto nezákonné rozhodnuti e obhajoval, že vraj mu Trestný poriadok takýto postup výslovne nevylučuje. Neviem ako by sme takéto uvažovanie mohli nazvať, buď je to právnická prezieravosť svedčiaca o jeho genialite, ktorej ostatní nie sú schopní porozumieť, alebo ukážka opustenia logiky, pretože toto ustanovenie je v Trestnom poriadku napísané úplne jasne.

Poďme teda na § 363 TP, ktorý má tri odseky a už z druhého odseku je absolútne nepochybné, že sa jedná osôby, teda obvinených. Dokonca nasledujúce ustanovenie § 364 TP hovorí, že návrh na postup podľa § 363 TP môže podať obvinený vo svoj prospech . Prokurátori GP sa nijakým spôsobom nedali vyrušovať, že v uznesení vo veci procesného postavenia obvineného akosi niet. Pošliapali do prachu základné trestno-právne minimum. Čo sa následne stalo, keď GP zrušila uznesenie vyšetrovateľa NAKA svojim nezákonným uznesením ? No predsa vôbec nič, pretože proti uzneseniu GP niet opravného prostriedku, teda zostalo uznesenie vyšetrovateľa NAKA zostalo zrušené. V našej gubernii nič výnimočné.

Nemusí so mnou každý súhlasiť, ale prokurátor GP by mal vedieť pochopiť slovné spojenia v prípade jednotlivých ustanovení TP, ktoré sú mu k dispozícii, nebolo by to na škodu. Premáha ma skľučujúca neistota, že napriek tomu, že na GP možno nepracujú tí najlepší, sotva možno tvrdiť, že toto nebol selektívny prístup k spravodlivosti. Ďalej ako za opatrné všeobecné zovšeobecnenia sa nepúšťajme, zrekonštruujme si celý prípad na základe objektívnych faktov, nech čitateľ sám hľadá motívy konania prokurátora. Prokurátor GP nezákonne zrušil uznesenie NAKA o začatí trestného stíhania, teda uznesenie vo veci podozrenia spáchania trestného činu korupcie policajtmi ÚIS. Týmto zrušujúcim uznesením poslal vyšetrovateľom NAKA jasný odkaz – táto trestná vec sa vyšetrovať nebude, nebudú sa zabezpečovať žiadne dôkazy, nebudú sa vypočúvať svedkovia, poškodení, nebudú sa zabezpečovať listinné dôkazy, proste nič, trestné konanie nebude existovať. Neviem k akým záverom dôjde čitateľ tohto článku, ja si však o motivácii prokurátorov nerobím žiadne ilúzie.

Na beštie sa ľudia menia práve vtedy, keď sa v mene nejakých údajne vyšších cieľov začnú pokladať za nadľudí. Často trvá celé roky splatiť láskavosť, alebo pomstiť krivdu, niekedy ale podstatne kratšie.