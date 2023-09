Bitkou na verejnosti nám Matovič s Kaliňákom ponúkli ďalšie dno. Naše dno.

hodnotenie slovenského voliča.

Ale poďme od začiatku. V roku 2020 cca 25% voličov uverilo Matovičovi, že holými rukami bojuje proti mafii a dali mu mandát na pokračovanie v tomto boji. V skutočnosti len parazitoval na odhaleniach novinárov a polície a vrieskal tak, že si ho všetci všimli.

Po voľbách, aj vďaka jeho suterénnym spôsobom jeho voliči zistili ,že sa jedná o ľudsky nezrelého sociopata. Vypočítavať všetky jeho kroky, ktoré viedli k predčasným voľbám by bolo únavné. Predstava, že aj pred septembrovými voľbami mu to bude fungovať takto, má jednu slabinu, nefunguje a nepomohlo by mu ani to, kedy sa opäť išiel vyplakať pred Počiatkov dom v Cannes. Preto hľadal niečo iné a našiel. Čo tak urobiť zo seba obeť a najlepšie dostať v priamom prenose po pysku. Vsadil na besedy bez ochranky, ale nikomu nestál o to aby mu jednu facku daroval. Druhý pokus mu už vyšiel, išiel sa vybliakať na smerácky míting, na ktorom táto zlodejská kamarila poľovala na najnižšie pudy svojich voličov. Nezaslepujme si oči ilúziami, on tam nešiel preto aby im povedal, že sú zlodeji, išiel si tam po tú facku. Proste išiel urobiť správnu vec, nesprávnym spôsobom a z nesprávnych dôvodov. S Kaliňákom, ktorý sa mu snažil zobrať mikrofón, nám predviedli šarvátku ako z limonádových románov. Len z nejakej lacnej slušnosti ich nenazvem k…..i. ( dosaďte si svoj obľúbený vulgarizmus ). Predviesť to, čo predviedli títo dvaja, vyžaduje totálnu absenciu sebaúcty, absolútnu neúctu k slušnému človeku, ale preferenčne to funguje bezvadne. Títo dvaja kreténi bez sebamenších zábran a studu nám predviedli verejne primitívne predstavenie a o to je to ponižujúcejšie pre nás, pričom nevylučujem že pre hardcore smerákov a pre prostomyseľných jedincov z OľaNO to mohlo mať svoje čaro, nám ostatným zostala len horká pachuť totálnej skepsy, pretože to musela byť urážka pre každého človeka, ktorý nestratil súdnosť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vo svetle tejto udalosti sa mi ostrejšie vybavuje to, o čom som už premýšľal skôr. Zhnusenie z politiky prechádza do zúfalstva ,zúfalstvo do radikalizmu a do otvorenej hostility. Celá vec by sa dala vybaviť konštatovaním, že keď sme dokázali nakaziť Slovensko akceptovaním lži, môže byť bežnou normou aj bitka politikov. Problém je ale v tom, že títo dvaja ideami a hodnotami nepoškvrnení oportunisti sú skúsení politici a tento hnedý sediment nám ponúkli vedome, ako ľuďom, ktorí vyjadrujú to, čo si myslia, keď vôbec nemyslia.

Napriek tomu, že táto bitka sa stala poľutovaniahodným predmetom anekdôt, pre mňa je symbolom úpadku slovenskej politickej kultúry a urážky slovenského voliča. Pri hodnotení charakteru politikov musíme vychádzať viac z ich konkrétnych krokov, ako z ich verejných vyhlásení, pretože z verejného priestoru sa skoro úplne vytratil obsah, zostal len obal a forma, ktoré rozhodujú napriek tomu, že sú zväčša zastúpené lžami a už aj bitkami.

Na záver jedna znepokojujúca otázka, je v tejto spoločnosti smäd aj po inej politickej kultúre, alebo len po kultúre ľudí pre ktorých platí – komu nie je zhora dané v apotéke nekúpi ? Ak by ten smäd po slušnej politickej kultúre v spoločnosti bol dostatočný, musíme ho vyjadriť vo voľbách a ako hovoria bratia Česi – tak možná by to nebylo štestí, ale ono by to bylo fajn.