Čo nám policajný prezident Štefan Hamran povedať nemôže.

, v ktorej sa snažili vysvetliť, že návrh niektorých politikov hermeticky uzavrieť slovensko – maďarské hranice policajnými hliadkami, ktoré by mali byť od seba vzdialené 50 metrov, je skôr trápnym folklórom prepadajúci sa do smiešnosti, či jarmočným pokrikovaním. Navrhnúť takúto hlúposť si naozaj vyžaduje obrovskú mieru cynizmu, väčšiu si už len ťažko vieme predstaviť.

Ak by tento návrh bol myslený vážne, tak grandióznosť tohto nezmyslu je spôsobilá vyraziť človeku dych. Ale nebol myslený vážne, o tomto by sa dalo uvažovať len v prípade, že by prišiel od Andreja Danka, na Súmračnej číslam veľmi dobre rozumejú. O čo by bolo toto riešenie myslené vážnejšie, o to by bolo ponižujúcejšie.

Na PPZ tento návrh zrekonštruovali na základe kvantifikovateľných a objektívnych faktorov a vyšlo im, že by sme potrebovali viac než 100 000 policajtov a stovky miliónov eur, návrh totiž oponuje evidentným faktom. Prečo teda Róbert Fico opäť tak priehľadne klame ? No preto, že aj táto primitívna lož mu prinesie politický kapitál. Veľa ľudí na Slovensku klamú a podvádzajú a títo milujú politikov, ktorí im ukazujú, že je to normálne.

Lži o migrantoch sa stali politickým programom Smeru aj preto, že môže bezmyšlienkovite a stále dookola opakovať frázy o zlom vedení polície, ktorá nechráni občanov pred krvilačnými migrantmi a ak by zo svojich pozícií odišlo, zmizli by rázom všetky problémy našich životov. Aj keď sa na políciu pozrieme bez fanúšikovských okuliarov, nemôžeme nevidieť, že táto okrem svojich zákonných povinností musí veľa krát suplovať spoločenské úlohy , ktoré nutne nevyplývajú z jej podstaty, ale ktoré sú prejavom jej zodpovednosti za spoločnosť, ale aj dbať nato že akákoľvek aktivita štátu je financovaná len zo zdrojov, ktoré vyprodukujú občania

Ešte stále sme sa nezmienili, čo nám nemôže policajný prezident povedať. Toto. Podľa mňa Fico - táto temná škvrna na politickej scéne opustila zdravý rozum preto, že mu migrácia vlastne vyhovuje. To Štefan Hamran ako policajný prezident povedať nemôže, my sa ale môžeme vyjadrovať slobodnejšie. Tak ako onehdá vítala migrantov Angela Merkel, tak ich teraz v duchu víta Róbert Fico, každého jedného, čím viac tým lepšie. Ale každý z iného dôvodu . Ak by tu neboli, musel by si ich vymyslieť. Ak by niektorý z nich nebodaj spáchal trestný čin, verejnosti by ponúkol zjednodušenú predstavu Štefana Hamrana ako spolupáchateľa. Jemu úplne vyhovuje aj to “ tlačivo “, pre ktoré sem chodí 30 % migrantov, nemá absolútne žiadny záujem na jeho zrušení. Čím viac migrantov ,tým viac problémov, tým lepšie pre Fica. Tak tomu bolo počas covidu, načo mnohí zmanipulovaní občania zrejme doplatili životom, počas inflácie, ktorá priniesla zdražovanie, vyhovuje mu genocída na Ukrajine a tak je tomu aj teraz. Môže národ strašiť apokaliptickými hrôzami, ktoré budú nasledovať potom ak nám budú vládnuť moslimovia utekajúci zo Sýrie, pretože Hamran, Čaputová a Ódor už dávno mali vyriešiť celosvetový problém s migráciou.

On a jeho strana vedome klamú a strašia Slovákov cez symbol Georgea Sorosa, ktorého prezentujú ako stelesnenie zla a vôbec im nevadí, že kampaň proti Sorošovi je postavená na tom, že je Žid, ide teda o antisemitskú kampaň.

Téma migrácie je preexponovaná, pretože má vzbudiť dojem, že prezidentka Zuzana Čaputová, Ľudovít Ódor, či vedenie polície ju nezvláda. Vytvára v ľuďoch strach a nespokojnosť, predhodí im vinníkov a sám seba ponúkne ako spasiteľa, my však vieme čo skrýva, s čím sa nedokáže vyrovnať. Je to strach, že do konca života bude chodiť v erárnom.