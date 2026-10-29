štvrtok, 29. október, 2026 |  Meniny má Klára
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
29. okt 2026 o 23:56
Prečítané: 0x

Dajme si na noc jeden, ako isto poraziť Roberta Fica.

Stretnú sa Angličan s Američanom, alebo inou národnosťou, podľa toho, koho chcete mať za blbca a Američan.....

Ivan Mlynár
Ivan Mlynár Bloger
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

.....obdivuje klasický, anglický, pestovaný trávnik. Amík sa teda zverí anglánovi s tým, že si kúpil trávu, zasial ju a nič také ako anglán pred svojim domčekom nemá. Angličan sa pýta, či pravidelne zasiatu trávu zalieva a Američan že jasne. Angličan sa pýta na hnojivo a odpoveď Američana je rovnaká. Potom na strihanie trávnika, odrodu, kyprenie a všetky možné záhradkárske fígle a odpovede sú vždy kladné. Potom sa Angličan zamyslí a nakoniec sa opýta pre neho samozrejmú vec : a robíte toto všetko deň čo deň po dobu posledných 20 rokov ? ....."No, mám tu trávu už 14 dní...." odpovie amerikánnec.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

My síce máme za sebou viac ako 20 rokov, ale robili sme všetko správne ? Argumenty typu, zdieľame rôzne hodnoty a preto nevieme všetci potiahnuť za jeden koniec povrazu, tentoraz neobstoja. Každý z vás si myslí, že jedine tie vaše hodnoty sú tie správne. Ale choďte.


Ivan Mlynár

Ivan Mlynár
Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  517
    •  | 
  • Páči sa:  87 479x

Verím v pravdu a spravodlivosť, verím v potrebu zmeny v spravovaní našej spoločnosti Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Všetky články
Marian Nanias

Marian Nanias

348 článkov
Igor Pogány

Igor Pogány

5 článkov
Yevhen Hessen

Yevhen Hessen

36 článkov
Vladimír Rudl

Vladimír Rudl

114 článkov
Marcel Rebro

Marcel Rebro

331 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

3 články
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu