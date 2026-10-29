Dajme si na noc jeden, ako isto poraziť Roberta Fica.

.....obdivuje klasický, anglický, pestovaný trávnik. Amík sa teda zverí anglánovi s tým, že si kúpil trávu, zasial ju a nič také ako anglán pred svojim domčekom nemá. Angličan sa pýta, či pravidelne zasiatu trávu zalieva a Američan že jasne. Angličan sa pýta na hnojivo a odpoveď Američana je rovnaká. Potom na strihanie trávnika, odrodu, kyprenie a všetky možné záhradkárske fígle a odpovede sú vždy kladné. Potom sa Angličan zamyslí a nakoniec sa opýta pre neho samozrejmú vec : a robíte toto všetko deň čo deň po dobu posledných 20 rokov ? ....."No, mám tu trávu už 14 dní...." odpovie amerikánnec.
My síce máme za sebou viac ako 20 rokov, ale robili sme všetko správne ? Argumenty typu, zdieľame rôzne hodnoty a preto nevieme všetci potiahnuť za jeden koniec povrazu, tentoraz neobstoja. Každý z vás si myslí, že jedine tie vaše hodnoty sú tie správne. Ale choďte.