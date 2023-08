Dva listy, ktoré delí 55 rokov a predsa majú mnohé spoločné.

a sú na ňom podpísaní ideologickí predchodcovia Roberta Fica – Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a pravdaže Vasil Biľak. Bol to pozývací list so žiadosťou o bratskú pomoc „pred hrozbou kontrarevolúcie „ a poslúžil ako zámienka na inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, ktorá zastavila obrodný proces. List bol odovzdaný buď priamo Brežnevovi počas konferencie v bratislavskom hoteli Sorea, alebo podľa iného zdroja, list odovzdal osobne Vasil Biľak predsedovi ukrajinskej Komunistickej strany Petrovi Šelestovi počas ich stretnutia na záchode. Pozdáva sa mi tá druhá možnosť. Zhodneme sa hádam na tom, že obsah listu bol lživý, vojská k nám nikto nepozýval, nikto ich tu nechcel ( okrem pár komunistických poskokov Brežneva ), konal sa obrodný proces a nie žiadna kontrarevolúcia.

Druhým podobným listom, je po päťdesiatych piatych rokoch list Slovenskej informačnej služby ( SIS ), týkajúci sa vtedy trestne stíhaného expolicajta, medzitým neprávoplatne odsúdeného Jána Kaľavského, ktorý poslala SIS do Bosny a Hercegoviny, kde sa tento ukrýva a list obsahoval nepresné informácie a nezodpovedal realite, teda ako prvý list obsahoval lži. SIS týmto listom chcela pomôcť trestne stíhanému Kaľavskému a zrejme aj pomohla. List vykreslil Kaľavského ako obeť policajného prenasledovania, pričom nekládol dôraz na to, že táto osoba je trestne stíhaná z korupčnej činnosti. Zrejme aj na základe takejto intervencie SIS Bosna a Hercegovina Kaľavského na Slovensko nevydala.

Tak ako priatelia, zmenili sme sa ? Pochopili sme naozaj čo sa v roku 1968 v skutočnosti stalo, keď opätovne píšeme listy v snahe zamedziť obrodnému procesu ? Nechávam bokom portfólio osobnostných čŕt pisateľov oboch týchto listov, ale ich morálna indispozícia vyčnieva nado všetky. My, generační súčasníci normalizácie sme žili v čase, kedy sa písal prvý z listov, bola to doba neslobody a lži a rútime sa do nej znova, pretože nie sme z neduhov minulého storočia bezpečne vyliečení, ako spoločnosť sme ešte nedozreli do štádia, aby sme písali len pravdivé listy.