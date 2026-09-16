Ficovi politickí prostitúti Šutaj Eštok a Boris Susko a ich zmluva s diablom.

Na každej sociálnej sieti sa od rána klame a na Slovensku politici, ktorí nič nevytvorili presviedčajú svojich voličov, že na svoje tri haciendy, päť bytov v najlukratívnejších častiach Bratislavy a miliónové auto dreli celý život, prípadne majú majetnú sestru, alebo strýka, ktorý je ale tiež politikom. Ak občan spochybňuje pôvod dukátov, za ktoré si tieto benefity zaobstarali , úmyselne som nepoužil slovo kúpili , hneď sa sťažujú na hejt a na druhom mieste je protislovenskosť. Dozviete sa , že ak Japonec kúpi od Amíka oceliarsku fabriku v Košiciach, mali by sme chváliť a obdivovať Tarabu, prirodzene aj Fica, toho nonstop aj zato, že ráno vyjde slnko , napriek tomu, že na tomto predaji má najväčší podiel protislovenská vláda Eduarda Hegera a zúfalec Fico čaká aplauz aj zato, že užasnutým kupujúcim Japoncom vysvetlí, že na Slovensku opozícia koktá. Automaticky predpokladá, že sa nám to musí páčiť. Omyl, nemusí a ani nepáči. Ani nám a predpokladám, že ani Japoncom. Keď sa začali títo dvaja hrať na odborníkov na výrobu ocele, začal som chvíľku uvažovať, či by nebolo lepšie vraziť si rozžeravený kolík do očnej buľvy, pretože bolo jasné, že vedia o výrobe ocele menej ,ako teta Gizka, výčapníčka zo štvorky na rohu ulice. Inými slovami, machrovať pred kamerou len preto, že som predseda, alebo podpredseda vlády, je asi tak pôsobivé, ako keď vás láka na svoje prednosti na krajnici pri motoreste snedá 150 kilová Piroška.
Ale poďme k tým dvom ministrom. Ja si naivne myslím, že minister by mal pracovať pre obyčajných ľudí a nie pre predsedu vlády a pre pár prevažne smeráckych politických kmínov, o ktorých som presvedčený, že patria do lochu. Ale to je asi prízemný názor, smrdiaci zatuchlinou, že ? Nie že by som si myslel o ktoromkoľvek ministrovi Roberta Fica niečo dobré, o týchto dvoch by ale nikto nejavil ani mikroskopický záujem, pretože nemajú žiadny limit, pod ktorý sa už nedá ponížiť, či seba ako človeka, alebo ministerskú funkciu. Pracujú podľa jedného algoritmu – urobiť čokoľvek, čo vidia na očiach Roberta Fica, bez ohľadu na zákonnosť, svedomie, alebo následky pre tých, ktorí im dali svoj hlas. Minister spravodlivosti Boris Susko spoločne s galérkou okolo Roberta Fica doslova zohavili Trestný zákon a Trestný poriadok a vyťahuje z áreštu jedného kriminálnika za druhým, len aby boli ochotnejší svedčiť proti Čurillovcom. Čo na tom, že to pomôže len Kováčikovi, Káľavskému a pár kleptomanom okolo Tibora Gašpara, o čom niet pochýb. No a čo sa týka kámoša jazdcov F1 z Budkoviec, fanúšika kešu, ktorému sa podarilo kompletne rozložiť políciu, ale nie chytiť aspoň jedného migranta a ktorý je schopný prehrať aj ten súdny spor, v ktorom vypovedá v procesnom postavení svedka, o tom sme už napísali dosť v minulosti.
Klasická prostitúcia je síce najstaršie remeslo na svete, ale od tej politickej sa líši tým, že nejde o bezpracne zarobené peniaze. Čo je však najhoršie, účastníci oboch zájazdov strácajú absolútne rešpekt, obdiv a úctu spoločnosti a na každého to raz praskne. Čo sa týka tej politickej, najpozdejšie v najbližších parlamentných voľbách.
Nechápte ma zle. Sexualita iných ľudí mi je absolútne ľahostajná, nemám nič ani proti homosexuálom, o ich právach som napísal v minulosti niekoľko blogov. Čo mi však vadí na politickej prostitúcii, je totálne potlačenie akejkoľvek zákonnosti u ľudí, od ktorých by som to očakával ako od prvých jej dodržiavanie, ktorí by mali byť pre ostatných vzorom a to všetko pre pár zlatých. Ale úprimne, ešte viac ma vytáča, že sa im na ten ich politický bordel skladáme všetci svojimi daňami, aj tí ktorí si na rozdiel od týchto dvoch pajtášov náš rešpekt, obdiv a úctu zaslúžia a majú 10 krát nižší príjem ako tieto politické k...y.
Chceš byť politickou k....u ? Fajn, síce to nie je tvoje právo, ale za vlády Roberta Fica ti do toho môžem akurát tak kecať, alebo okolo polnoci vypisovať blogy. Ovšem s týmto rozhodnutím musíš prijať i tú negatívnu stránku, ktorú tvoje rozhodnutie prináša. Zmluva s diablom má vždy nejaké obchodné podmienky a tie napísané tým malým písmom si nikto neprečíta. Až sudca po parlamentných voľbách 2027.
Dúfaj však že sa mýlim, v dobe kedy nám ako vzory sociálne siete servírujú influencerky, ktoré vôbec neexistujú, pretože ich celé vygeneroval počítač a napriek tomu majú väčšiu sledovanosť, ako celá SAV, je všetko možné. Vždy ale bude existovať možnosť zarobiť si peniaze na chlieb aj inak, ako robiť niekomu politickú p.......u.