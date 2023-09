Lži o migrácii ako predvolebná téma a politický obušok na vedenie polície

...že jeho bude akademická debata o legislatíve týkajúcej sa migrácie, či už na národnej úrovni, alebo na úrovni EÚ, tejto debate rozumie na Slovensku tak dvadsať ľudí a autor tohto článku medzi nich rozhodne nepatrí, tak ako medzi nich nepatrí nikto zo slovenských politikov, vrátane Fica, Kaliňáka, Sakovej, Kollára, Danka, Pčolinského, či Sulíka, ktorí migráciu zneužívajú jednak ako predvolebnú tému, jednak ako politický obušok na vedenie polície, ktoré problematike na rozdiel od nich rozumie.

Vecné informácie o migrácii nám poskytli tí najpovolanejší – policajný prezident Štefan Hamran a policajný viceprezident Damián Imre a napriek tomu, že výkriky našich politikov na túto tému môžeme považovať za bullshit, v lepšom prípade za jednoduchý statement, poďme sa venovať práve nim.

Aj ľudia žijúci v demokraciách sú zraniteľní voči posolstvám politických demagógov a hlavne po a počas rôznych kríz , alebo pred voľbami a sú náchylní veriť rôznym nezmyslom. Za obeť takýmto nezmyslom padlo mnoho myslí.

Prečo si títo spindoktori vybrali vyvolávanie strachu z migrácie ako predvolebnú kampaň ? Odpoveď je prostá, strach je emócia, ktorú si volič zapamätá a migrácia útočí na prvú signálnu sústavu. Ide o to vyvolať strach z migrantov, vyvolať voči nim negatívne emócie a zdôrazniť neschopnosť vedenia polície uchrániť nás pred týmto strachom, aj keď problematike rozumejú ako Hurvínek jadrovej fyzike.

Poďme k samotnému fenoménu strachu, keďže zdochýnajúci komunistický kôň si zásadne vyberá naprosto negatívne témy – covid, inflácia a následné zdražovanie ( polovica z nás pomrie od hladu ), hypotekárne úroky ( polovica z nás stratí strechu nad hlavou, vojna na Ukrajine ( všetci slovenskí mladí muži budú odvelení bojovať a umierať na Ukrajinu ) a mnoho, mnoho iných sprostostí, ktoré sa nikdy nenaplnili, ale svoj cieľ splnili bohato a preferencie utešene stúpajú.

Bojíme sa všetkého neznámeho, pretože všetko neznáme môže byť pre nás hrozbou. Máme to po tisícročiach zakódované v našej DNA. V dnešnom svete strach vystriedala úzkosť. Úzkosť je pocit,ktorý je založený na myslenej hrozbe, ktorá neexistuje. Presvedčiť ľudí, že sú ohrození, že je ohrozený ich život ( medzi migrantmi môžu byť teroristi, alebo roznášači smrteľných chorôb ) je snaha získať politickú moc, bez politickej práce, len na základe mobilizácie ľudí vyvolávaním strachu. Strach patrí do našej psychologickej výbavy a my reagujeme na vonkajšie ohrozenie.

Korene to má v rokoch 2015 a 2016, kedy u nás prebiehala silná dezinformačná kampaň proti migrácii, ktorá bola založená na naratívoch, že moslimovia k nám prídu v státisícoch, znásilnia naše ženy ( toto sa šírilo aj o amerických vojakoch ), zničia naše tradície, postavia mešity, minarety a kopu ďalších nezmyslov. Toto vytvorilo podmienečný reflex u ľudí, ktorí konzumujú dezinformačné médiá a tento reflex stačí dnes len zapnúť . Potom nasleduje snaha dostať umelo vytvorený strach v médiách ( tlačovky ) a sociálnych sieťach dostať do ulíc, čím sa vytvorí kritická masa ľudí, ktorá reaguje ako Pavlov pes na zvonček.

Rozdiel medzi lžou a pravdou je definitívne zotretý. Výraznou mirou k tomu dopomohli sociálne siete, Fico, Blaha a fašisti dokážu

na svojich virálnych účtoch na sociálnych sieťach osloviť státisícové publikum. Voliča je potrebné ľahko ovládať a tak ho treba uvrhnúť do stavu trvalého stresu – z Maďarska k nám smerujú desaťtisíce migrantov, z Turecka milióny a naša polícia na čele s Štefanom Hamranom a naša progresívna vláda ( na slovo progresívna netreba zabudnúť ) na čele so Zuzanou Čaputovou nemôžu nič robiť, pretože tak rozhodol deväťdesiat triročný starček za veľkou mlákou. Naozaj aj takéto sprostosti dokážu zastrieť pohľad aj nepochybne inteligentným ľuďom. Je to dôsledok skúsenosti s morálnou a kultúrnou devastáciou, ktorá trvala 41. rokov, jednak vpádom nových informačných technológií do našich životov. Je príznačné, že tieto umelé hrozby, proti ktorým potom horúčkovite bojujú živia hlavne nostalgici po kléroštáte a nostalgici za komunistickou vládou a ideou komunizmu.

Ako sa dokázať brániť pred lžami boľševika klonovaného fašizmom , keď nepochybne vie izolovať myseľ voliča od skutočného sveta, keď vie presne zabrnkať na správnu strunu a prebudiť tak archetyp strachu a úzkosti a tento jeho svet nie je možné zrekonštruovať na základe kvantifikovateľných a objektívnych faktorov ?

Odpoveď je ľahká, no realizácia taká ľahká nebude. Je potrebné odmietnuť politikov, ktorí vo voličovi vyvolávajú pocity hnevu, strachu, ktorí nás huckajú voči iným, ktorí neponúkajú možnosti , ktoré zlepšia náš osobný život, ktorých argumenty sú založené len a len na vášnivej iracionalite, ktorí majú vymyté mozgy proruskými servermi, ale aj takých, ktorí sú obmedzení a deformovaní svojou zásobou vyjadrovacích prostriedkov , no napriek tomu stále hovoria, ktorí vymýšľajú umelé hrozby a potom proti nim horúčkovito bojujú. To sú presne tí politici, ktorí nám v posledných desaťročiach vládli a buď si rozdelili naše spoločné peniaze ako korisť, alebo si urobili zo štátneho rozpočtu stranícku marketingovú pokladničku.

Polícia na čele so Štefanom Hamranom a Damiánom Imrem to nemá v boji proti nelegálnej migrácii ľahké, pretože bojuje aj proti zlu a hlúposti vlastných politikov a na mnoho krokov, ktoré by mohli podstatne zlepšiť situáciu nemá kompetencie a ten kto tieto kompetencie má, na občanov aj policajtov zvysoka kašle, radšej robí tlačovky a selfíčka vo Veľkom Krtíši.





































