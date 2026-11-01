Máme rok 2047 a pred 20 rokmi Robert Fico zasadil finálny, zdrvujúci úder demokracii na Slovensku.

Bolo by hrubým podcenením Roberta Fica a obsluhovačov jeho hriechov myslieť si, že nevyužije vstupenku vrátiť Slovensko do čias, kedy sme mali tú smolu, že v čase keď sme vypadli z matkinho lona, sme mali trvalé bydlisko v ľudovo-demokratickej krajine východného bloku, ktorá bola charakteristická práve tým, že v nej žiadna demokracia nebola.
Som bytostne presvedčený, že v prípade Ficovho víťazstva vo voľbách v roku 2027, bude o 20 rokov Slovensko smradľavou zatuchlinou, spĺňajúce kritériá existovať v spoločnom štátnom útvare s ruskými priateľmi, prirodzene mimo EÚ a NATO. Demokracia, sloboda, právny štát, či hospodársky rast sa stiahnu do takej hlbokej totality, že aj John Connor z Terminátora je oproti týmto hodnotám exhibicionista z námestia SNP.
Teraz niečo, čo chcete počuť. Slovensko sa stane skutočnou veľmocou vo výrobe automobilov, prirodzene nie francúzskych, nemeckých, či nebodaj talianskych, na Slovensku budú mať miesto len sovietske investície s mohutnou štátnou pomocou a bez povinnosti platiť dane prvých 50 rokov. Automobilky budú chrliť ročne tisíce vozidiel čo majú namiesto volantu kormidlo, pedál spojky bude medzi kufrom a sedačkou spolujazdca. Maximálna rýchlosť bude 50 km/hod., čo zredukuje počet dopravných nehôd na minimum a počet smrteľných obetí n a nulu. Každý desiaty zákazník dostane ako bonus koženú kuklu, v prípade že to bude žena tak viktoriánsky klobúk, každý päťdesiaty žehličku na čierne uhlie a každý stý gramofón s trombónom. Menším nedostatkom budú sedadlá, keď po odjazdených 50 kilometroch vaša riť bude vyzerať, ako keby ste posledný pol rok sedeli na rozpálenom radiátory. Kto dokáže prepašovať na zahnívajúci západ obličku svojho príbuzného, bude mať k dispozícii auto, z ktorého nebude musieť vystúpiť zakaždým, keď ho bude chcieť naštartovať. Keďže cesty pre motorové vozidlá sa nebudú opravovať, po odjazdení 100 km vám už v pravej ruke nezostane sila ani na prípadnú masturbáciu a chodcom sa za každým prejazdom vášho vozidla dostane názornej ukážky atómového hríbu.
Technologický pokrok, teda urobiť viac práce za kratšiu dobu a pri menšej námahe bude fungovat zatiaľ len v teórii, v praxi nie. Ak chcete mať kopu prachov, nemusíte byť smutný, nie je nevyhnutné pracovať 16 hodín denne, teda nemusíte sa vzdať radovánok, ktoré váš život doteraz robili krajším. Ak si chcete užívať života a radosti z neho, proste vstúpte do Smeru, alebo ak bude o 20 rokov existovať, tak do skladu náhradných dielov pre Smer, do Hlasu. Ak ste vyfešákovaný týpek, alebo slečna, tak vás v Hlase radi uvidia, ak máte výšku 160 cm., kúpite si topánky s tak vysokou podrážkou, že vám ich bude závidieť aj rumunská prostitútka. Predsa len, Hlas je strana pekných.
Prečo takto dopadneme ? Narodil som sa v šesťdesiatych rokoch, o dva roky neskôr ako Robert Fico. Za socializmu od rána do večera všetci klamali, tí čo mohli kradli a tí čo poctivo pracovali žili v ilúziách, že po odchode na dôchodok si kúpia farebný televízor a ženy že sa raz na MDŽ dostanú do toho zázračného autobusu a následne do kulturáku, kde zo strany smerákov fičia jeden nekorektný vtip za druhým. No tak ste sa stareny vybláznili, nastupovať do autobusu a v ruke s bagetou po záruke dúfať, že do budúcich MDŽ si pre vás nepríde osoba s kapucňou na hlave a s kosou v ruke. Vaši chlapi na vás túžobne čakajú v päťke na rohu a po treťom pive nevedia odtrhnúť svoj pohľad od štvorák v pokoji výčapníčky Pirošky. Chceli sme byť všetci pracháči, aspoň tí určite, čo celý život nič nevytvorili a sme nasratí, keď nám tie prachy ostatní nechcú dať. Každý z nás chcel mať všetky práva, právo mať sa dobre, každý úspech mal byť zaručený, každá snaha pochválená, každý náš výtvor mal byť obdivovaný, pretože veď nás nikto nemá právo súdiť. Nevážili sme si, že od roku 1989 môžeme žiť v liberálnej demokracii a preto sme sa vrátili do doby, keď sme si do nekonečna prehrávali videokazety a hltali každého slovo jediného dabléra filmu. Zaplaťpánboh, zatiaľ len v tomto mojom blogu.
Takže teraz je asi tá správna chvíľa vyložiť karty na stôl a vysypať zo seba, že sa bránime pravde ako len môžeme priznat si, že tento stav nespôsobil Mečiar, Fico, Matovič, Taraba....., ale my voliči.