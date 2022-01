Minister vnútra Roman Mikulec a náklady stratených príležitostí.

V tomto článku som ministra vnútra vyzval k zásadným systémovým zmenám v policajnom zbore ihneď a ak bude tieto zmeny odkladať, označil som to za jeho prvý omyl. Napriek tomu že viem, že za moje články nemôžem očakávať udelenie Templetonovej ceny, dočkal som od policajných funkcionárov v lepšom prípade nenávistných pohľadov, v horšom emočne premrštených reakcií. Keďže žiadna radikálna reforma sa nasledujúce mesiace nekonala, ku koncu roka 2020 po dvadsiatych ôsmych služby som znechutený opustil policajné rady a so mnou stovky ďalších. Áno pán minister, toto sú tie náklady stratených príležitostí. Aj keď som už rok v civile, verím že ďalší text nebude len mojimi subjektívnymi úvahami.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Ak chceme urobiť reformu polície, teda zmeniť systém, ktorý fungoval zásadne zle, musíte v prvom rade vymeniť ľudí s inštitucionálnou pamäťou, teda tých - „ ja som boss, ja mám stále pravdu „ . Títo policajní funkcionári sa budú navonok bezostyšne pasovať za reformátorov, v skutočnosti sú však až pudovo proti akýmkoľvek zmenám, až na malé výnimky. Smerácka DNA a ich kultúrne vzorce správania sa proste nemenia. Viem, že vymeniť ich nie je ľahké, obklopili sa ľuďmi, ktorí im hovoria to čo chcú počuť, nie sú k nim kritickí, navrhujú hlúposti len aby sa im zapáčili a nikdy im nepovedia, ak nejakú hlúposť povedia oni.

Podľahli presvedčeniu, že musia riešiť všetko ( teda hlavne to, kde sa dá výrazne zviditeľniť ) a tak vzniká, chaotický, egocentrický mikromanažment a miera chaosu a neschopnosti riešiť čo i len banálne veci je až neuveriteľná. Jedinou ambíciou týchto ľudí je rent-seeking, teda dolovanie renty.

Pán minister, je mi jasné že akákoľvek zmena vyvolá negatívne reakcie, či dokonca odpor a každá skutočná zmena vyvolá obrovský odpor na prekonanie ktorého je potrebná veľká sila. Nie som si istý, či v ére štartéra a veksláka takúto politickú silu máte, pretože tento je implicitne proti akejkoľvek reforme. Za nebezpečné ale považujem to, že nepomenujeme pravdivo problémy, ktoré nie sme schopní, alebo ochotní riešiť. Hľadať motívy, prečo sa ani za dvadsaťdva mesiacov od volieb v polícii toho veľa nezmenilo si radšej netrúfam a držím prsty dočasnému policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, ktorému je zrejme jedinému jasné, čo je na strane nákladov a na strane benefitov stratených príležitostí. Uvidíte, ak sa dokážete zbaviť týchto karieristov s explicitne autokratickými akcentmi, otvorí sa polícii window of opportunity – okno príležitostí. Rozviazať ruky polícii nestačí, znamená len to že nerobíte to zlé čo robila zbojnícka družina Róberta Fica a to je naozaj málo.