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28. okt 2026 o 23:52
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Po prvý krát odmietam porozumieť Michalovi Šimečkovi.

Predseda PS Michal Šimečka v mene PS pozval na spoločné opozičné zhromaždenie k 17. novembru všetky opozičné strany – PS, Demokrati, SaS, KDH, Hnutie Slovensko, Maďarskú Alianciu, Sme rodina, Za ľudí a Kresťanskú úniu, pretože

Ivan Mlynár
Ivan Mlynár Bloger
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„ so 17. novembrom sa nepolitikárči “.

S príchodom výročí Nežnej revolúcie s nostalgiou spomínam na časy, kedy sme ako študenti VŠLD vo Zvolene stáli na námestí a plnou parádou sme posielali do minulosti komunistov, ktorí vzdorovite odmietali svoj koniec, pretože sa im nechcelo pracovať. Napriek všetkým geniálnym konšpiračným teóriám, ktoré sa objavili neskôr, bolo to úplne jednoduché – najsilnejším ideálom hodným rizika, že ak to nevyjde, tak nás povyhadzujú zo štúdia na vysokej školy bola naša túžba po slobode.

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               Napriek tomu, že od Nežnej revolúcie uplynulo niekoľko desaťročí a zo študentov sa stali fotrovia, ktorým ide najlepšie domáce kázanie vlastným deťom, keďže pokiaľ mám informácie, ani jeden z nás nevstúpil do celibátu, vždy 17. novembra stojím na námestí v Rožňave, pretože viem že tam patrím a vždy patriť chcem. Dokonca som ochotný vytesniť zo svojich mozgových závitov, že v Bratislave bude stáť na tribúne sociopat Matovič a predseda KDH Majerský, ktorý nazval homosexuálov pliagou, ale budem trpieť nepomerne viac, keď tam bude stáť bývalý vexlák Boris Kollár, ktorý zanechal výraznú stopu v spoločnosti tým, že nazval vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu mafiou a počet jeho detí s rôznymi ženami svedčí síce o najmiernejšej, ale predsa len sexuálnej deviácii. Obsah jeho sexuálneho produktu plne korešponduje s logom výrobcu – Sme rodina. Vedľa tohto multiotecka si hodnoty 17. novembra bude pripomínať Milan Krajniak, najšialenejšia a najtvrdšia verzia kresťanizmu a ľudáctva. Ak by to bolo v jeho moci, som presvedčený, že by navrhoval desať rokov nútených prác všetkým homosexuálom,  liberálom, progresívcom. Samostatnou kapitolou je László Gubik, ktorý zrejme nemá dosť fištrónu, aby sa uživil bez politiky. Len čo sa tento predseda Maďarskej aliancie vyhrabal z hromady sutín, ktorú mu zanechal Viktor Orbán, sľúbil vernosť Progresívnemu Slovensku a v Košickom kraji podporil trestne stíhaného kandidáta na župana Trnku, pred kandidátom PS Marianom Porvažníkom, ktorý s Trnkom prehral o 3 117 hlasom, keď Trnka dominoval hlavne v južných okresoch kraja, hlavne na Zemplíne s výraznou prevahou voličov maďarskej národnosti. V samotných Košiciach si Trnka do lopty nekopol, nedostal sa ani medzi poslancov mestského zastupiteľstva. Za takéto podrazy by mal pán Gubik odvahu niesť následky a nie priživovať sa na 17. novembri. Pán Gubik jedna dobrá rada – náruživí hráči na Playstatione on line hier dnes zarábajú kurva slušné prachy. Že to odkazujem aj Kollárovi, vlastne obom Kollárovcom.

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            Pán Šimečka, na  jednej strane vás plne chápem, my študenti v novembri 1989 sme chceli poraziť neslobodu, teraz je to obdobné. Nič si neprajem viac ako to, aby  Ficovi voliči konečne prekukli, že nenávisť ponúkaná týmto normalizačným kádrom a zbojníckym kapitánom Robertom Ficom je len ťažkým, otupujúcim narkotikom, ktoré im má pomôcť odstrihnúť sa od desivej reality, do ktorej túto spoločnosť uvrhol svojimi štyrmi vládami. Snaha poraziť tohto rusofila v roku 2027 v parlamentných voľbách ale nemôže byť ospravedlnením toho, že na pódium dotiahnete vexláka, ktorému maloleté slečny posielali messengery vlhkejšie než tropické podnebie, kresťanistu a ľudáka, z ktorého je obava inakosti, že sa dostane k moci nie menšou, ako obava z Ficovej kleptokracie, alebo lúzra doma sediaceho na gauči, v hube žváro , v ruke fľaškové pivo uvažujúceho ku komu sa práve oplatí pridať.

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            Takto to nefunguje pán Šimečka, ani medzi vašimi voličmi, ani medzi priamymi účastníkmi novembra 89. Opýtajte sa Františka Mikloška, patrí k tým druhým tak ako ja a státisíce ďalších. So 17. novembrom sa naozaj nepolitikárči.

    

Ivan Mlynár

Ivan Mlynár
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Verím v pravdu a spravodlivosť, verím v potrebu zmeny v spravovaní našej spoločnosti Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

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