Politický parazit Fico v novom zvodnom fašistickom prevleku, si z nás urobil tržnicu zo strachom.

Parazity svojou prítomnosťou v ľudskom tele uvoľňujú toxické látky, ktoré musí naše telo odburávať, ak sa neliečia, môžu spôsobovať vážne zdravotné problémy, až smrť. Nepripomína vám strana Smer, toto obludárium kryptokomunistických funkcionárov, na čele s úplne odbrzdeným šoumenom Ficom, parazita na tele našej spoločnosti, ktorú postupne svojimi vylučovanými toxínmi zabíja ?

Poďme si však povedať viac o hĺbke nášho problému menom Fico, pretože, tento vypovedá o nás viac ako by sme chceli, vlastne najviac.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Základy nášho dnešného problému , ktorého sa inteligentní ľudia právom desia založil už Vladimír Mečiar. Keďže dedičné hriechy mečiarizmu ostali nepotrestané, nič nebránilo tým, ktorí Mečiara stvorili, vytypovať si mladého komunistu Roberta Fica, ako jeho pokračovateľa, ako Mečiarovho klonu. Toto sme opätovne akceptovali, čo bolo už začiatkom milénia prejavom nevďačného pohŕdania demokratickými hodnotami. Zaplatili sme za to tromi vládami chalana z ulice, prerobeného jeho mecenášmi na pseudocelebritu, ktoré sa nedá nazvať inak ako kĺzavým bahnom. Mravné odhodlanie väčšiny spoločnosti trvali po smrti dvoch mladých ľudí len krátko,niekoľko mesiacov, potom sme sa vrátili do starých koľají.

Naďalej, už tridsať rokov argumentácia na rozum a rozvahu je pre nás nudná. Strhávajú nás heslá, rozsudky, hrozby, patetické gestá, ktorými sme zasypávaní ako lavínou. Terčom útokov človeka, ktorému nič nízke nie je cudzie sa v poslednej dobe stalo Progresívne Slovensko. Spočiatku sa snažil z pojmov pravda, láska, či česť urobiť vulgarizmy, teraz sa snaží túto politickú stranu popisovať ako naivných slniečkarov a kaviarenských povaľačov, ktorí sú zodpovední za všetko zlé čo sa udeje v našej spoločnosti. Nevymyslel nič nové, už fašisti a komunisti pred vojnou podobne dehonestovali vzdelaných ľudí a reči o kaviarenských povaľačoch predchádzali jednak fašistickej honbe na židovskú inteligenciu, jednak gottwaldovskému odsunu inteligencie do stavebníctva a kameňolomov. Vyše dvadsať percent voličov znovu akceptovali tieto politické exkrementy politika, ktorý by mal byť už dávno nenávratne politicky expirovaný ( po slovensky prefláknutý ), ktorý nimi už niekoľkokrát naplnil politickú žumpu. Ako je možné, že sa nikdy nepreleje ? No tak, že dostatočný počet voličov časť hnedého exkrementu odpije a vytvorí tak miesto pre ďalšiu tvorbu výrobcu strachu pred progresivizmom, migrantmi, LGBTI+ komunitou, Čaputovou, Sorosom, Hamranom a ktorý seba ponúka ako spasiteľa pred týmito ohrozeniami.

Slovensko má antielitársku a antiintelektuálsku tradíciu, je silne egalitárnne, ale o tom, či sme krajinou hlupákov a či si vôbec zaslúžime vlastnú štátnosť, rozhodnú nasledujúce parlamentné voľby, teda my voliči. Nikto iný.

Ako sa dostať z tohto akceptovania milosrdnej, politickej lži , že potrebujeme k životu spasiteľa ? Vyrovnať sa so svojou históriou, uvedomiť si, že sa nemôžeme donekonečna pri výklade svojich dejín spoliehať na naratív pozostávajúci zo série krívd, ktorých sa na nás dopúšťali iní a našich zúfalých bojov proti tomuto zlu. Nie sme o nič horší ako ktorýkoľvek iný európsky národ a máme byť načo hrdí, preto nie sme odkázaní na večné mindráky, nedajme vo voľbách do ruky sekeru katovi zo Súmračnnej. Nemusíme byť pred nikým zhypnotizovaní od trémy, ako Andrej Danko pri pohľade do očí pána Lavrova.

Slovenský národ je pestrou množinou a zahrňuje v sebe aj časť ľudí, ktorým mravné hodnoty niečo hovoria len veľmi výnimočne, neviem odhadnúť o ako veľkú množinu ide. O tom či na Slovensku zvíťazí vybičovaná nenávisť, ideologické schémy pseudokomunistickej propagandy alebo strácajúca sa dôvera v demokraciu sa dozvieme ráno prvého októbra, držme si palce priatelia.