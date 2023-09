Predseda KDH Milan Majerský prepočul Boží hlas vo svojom svedomí.

Hanbím sa ako veriaci liberál za neschopnosť Milana Majerského vidieť svet očami ľudí, ktorí sa narodili iní ako my. Alebo je to inak ? Nebolo cieľom tohto politického kresťanistu presadiť svoje politické ciele prostredníctvom hodnôt, ktoré on považuje za kresťanské, teda démonizovaním LGBTI+ komunity ? KDH sa snaží získať moc a LGBTI+ téma sa stáva jej nástrojom. Je to módna a atraktívna téma, ale postoj Milana Majerského mi viac ako postoj kresťana pripomína postoj ľudáctva, resp. neoľudáctva, ktoré bolo vždy antidemokratické, antizápadné a aj antimenšinové. Tlačilo na jednotu konania ,na jednotu myslenia a komunita LGBTIľ+ z toho vyčnieva veľmi viditeľne. Politickí kresťanisti a ľudáci účelovo šíria nepravdivý naratív, že súčasná slovenská, liberálna spoločnosť silne bráni sexuálne menšiny na úkor klasickej rodiny, teda vzťahu medzi mužom a ženou. Poďme na to zareagovať sčasti empiricky. V socializme sme boli svedkami otvorenej stigmatizácie homosexuality. Na katolíckom Slovensku sa rozvádzala polovica manželstiev už dávno pred vznikom Progresívneho Slovenska, ktoré ako jediné má vo svojom programe registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Koľko z nerozvedených rodín drží pokope láska ? Myslíte pán Majerský, že empatia k inak orientovaným ľuďom môže byť príčinou buď rozpadu manželstiev, alebo našej neschopnosti mať sa v manželstve radi ? Pán Majerský, od roku 1993 bolo KDH niekoľkokrát vo vládnej koalícii a dovolili ste ponižovanie homosexuálov tým, že napriek tomu že sa táto komunita rôznymi spôsobmi usilovala o uznanie zo strany väčšinovej spoločnosti, zostala komunitou, ktorá je diskriminovaná a ktorej sú upierané práva. Progresívne Slovensko len napráva naše historické zlyhania.

Ja rozumiem, že takí politickí kresťanisti ako ste vy, chápu kresťanstvo ako uniformitu .

Upriamil by som vašu pozornosť dvomi smermi. Prvý – skutoční kresťania sa hlásia k organickému chápaniu kresťanstva , kresťanstvo má byť telo, v ňom sa jednotlivé orgány doplňujú práve vo svojej nenahraditeľnej rozmanitosti, ktorú skôr vítajú. Druhý – kresťanstvo je univerzialisticky nastavené, teda aby obsiahlo akúkoľvek identitu ľudí, ktorí sa k nemu hlásia, malo by byť otvorené pre všetkých, ktorí sa k nemu hlásia, teda aj pre LGBTI+ komunitu, ktorú ste vy označil za háveď.

Ak tieto argumenty pán Majerský nechcete vidieť, tak ste obyčajný sektár a nie kresťan.

V minulosti sa o jednej z menšín podobným spôsobom ako vy , o Židoch vyjadrovali fašisti a za pomoci klerikálov, ktorí tiež podľahli primordiálnemu videniu sveta, spôsobili smrť vyše 70 000 Židov. Ja viem, že dichotomické videnie sveta je jednoduché, muž-žena, Slovák- neslovák zjednodušuje situáciu vo vnímaní sveta, ale ak nedokážete premýšľať v zložitejších kategóriách, nechoďte do politiky, pretože kresťanstvo sa nedá sprivatizovať len pre seba, alebo úzku skupinu klerikov, alebo ľudákov.

Nakoniec pán Majerský dobrá rada, nie odo mňa. Ocitli ste sa v špirále nenávisti a hnevu. Ježiš učil ako takú špirálu zastaviť, vrátane nastavenia vlastnej tváre.

V budúcnosti od vás očakávam ,obzvlášť v dnešnej spoločenskej klíme, že sa budete túto tému snažiť komunikovať nie plamennými slovami, démonizovaním, či stigmatizáciou, ale prejavením empatie, kresťanskej lásky ,vzájomnej úcty a vernosti v rodinnom živote.