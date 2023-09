Progresívne Slovensko – voľby ukážu, či daň za slušnosť nie je privysoká.

a chýbajúcu armádu nahradili zbojnícke družiny ( akáže to podobnosť s dneškom ).

Z nutnosti, ako to už býva, vznikajú príležitosti a vynaliezavosť. Nenaučili sme sa, že pravidlá je niečo, čo je tu pre naše dobro, obísť pravidlo ( zákon ) skryto, potichu vrástlo do našej mentality, lož, podvody, krádeže akceptujeme ako šikovnosť a úspech. Klameme , ale je pre nás dôležité aby sme boli vnímaní ako poctivci. S hanbou, až hrôzou sa pýtam, či mám s týmto niečo spoločné.

Keď sa demokraciou oháňajú fašisti, mafiáni, zlodeji, či extrémisti a vy protestujete, o chvíľu zistíte, že ste sa stali súčasťou ich tráviaceho traktu, pretože všetko čo do diskusie vložíte vy, sa premení na hovno. Ak sa nechcete utopiť v bahne nekultúrnosti, diskusiu vzdáte.

Prečo sa táto zem sa stala pre slušných ľudí neobývateľnou ? Prišli sme k slobode príliš lacno, odpor voči totalite bol záležitosťou nepatrnej menšiny, pre väčšinu to bola len túžba po výhodách Západu. EÚ, ktorú mnohí z nás tak nenávidia, nám venovala miliardy eur, z ktorých sme veľkú časť rozkradli, napriek tomu sme si nechali vsugerovať obraz EÚ ako nového Sovietskeho zväzu. Reinkarnovali sme fašizmus a spoliehame sa , že sa nemôže rozvinúť do nekontrolovateľnej podoby. No ako sa rozmohol v krajine Goetheho, či Kanta …..

Tomu dopytu zodpovedá i kvalita našich politikov. Máme tu politikov ktorí verejné zdroje považujú za eldorádo pre vyvolených a právo je roky znásilňované našimi ľuďmi, politika ktorý nás infantilne presviedča, že stačí nekradnúť a k tomu nie je potrebná žiadna iná kompetencia, politikov ktorí chápu národnú identitu ako niečo čo stojí proti myšlienke európanstva, no a skoro všetci pracujú s podprahovou kresťanskou vypočítavosťou. Všetci menovaní, do nohy vedú svätý boj proti liberalizmu a progresivizmu a majú silný názor na všetko. Ale títo verejní príživníci nemajú byť predmetom tejto úvahy.

Aj keď máme na výber z obmedzenej škály možností nie príliš vábnych alternatív, predsa máme jednu možnosť voliť politikov, ktorých napriek tomu, že žijeme v dobe médiokracie, nevyrobili mediálni opinion – mejkri, ktorí nepôsobia ako obohraná gramofónová platňa s odpoveďami na otázky včerajška. Politici Progresívneho Slovenska, ktorí nechápu ľudskosť ako handicap. To že sme sa narodili do určitej kultúry zvyšuje štatistickú pravdepodobnosť, že ju budeme akceptovať a väčšina voličov sa naozaj nenarodila do liberálneho zriadenia . Dokážeme tento handicap prekonať ? Naviac keď politici Progresívneho Slovenska majú inú mentalitu, ako som to popisoval na začiatku tohto článku. Veď to hádam ani nie sú Slováci, veď posúďte sami. Majú kvalitné vzdelanie, mnohokrát na prestížnych univerzitách v zahraničí, nedopustili sa žiadneho plagiátorstva, nekradnú, nie sú skromní vo svojich nárokoch na pravdu, nepodvádzajú svoje manželky, nebijú svoje partnerky, politická služba nie je pre nich podnikateľský zámer , nešíria v spoločnosti zhubné vírusy strachu, nenávisti, populizmu, či nacionalizmu, snažia sa o spoločenské uznanie ľudí z minorít ( od iných politikov sme zvyknutí počúvať, že za všetky problémy tohto sveta môžu Židia a LGBTI+ menšiny ), verejnú diskusiu neriedia poľovaním na naše najnižšie pudy.

Ako je v Progresívnom Slovensku s vierou v Pána Boha ? Členmi tohto politického subjektu je mnoho veriacich, mnoho veriacich liberálov, pre ktorých Boh nie je veľký brat za kulisami tohto sveta. Pre ktorých viera bez rozumu je rovnako nebezpečná, ako jednostranná racionalita bez morálnych zásad, pre ktorých účasť na nedeľnej omši nie je jediným prejavom ich kresťanskej identity. V Progresívnom Slovensku je dosť svetla pre toho kto chce veriť, nie je to však viera založená na pobožných frázach a sladkých rečičkách ľudí, ktorí presne vedia čo má Pán Boh za lubom, ale na jadre evanjelia – milosrdenstve, láske a aj zodpovednosti za marginalizované prostredia a minority. Počujete páni Majerský, Krajniak, či pani Záborská, vy najortodoxnejší a najmilitantnejší mravokárci ? Pre kresťanov v Progresívnom Slovensku je dôležitejšia prítomnosť kresťanských hodnôt v občianskej spoločnosti, ako rôzne pochody pre život, či iné klerikálne organizované akcie.

Napriek tomu, sú nositelia týchto hodnôt, medzi ktorými dominujú sloboda, ústretovosť, zmierlivosť, ochrana ľudských a občianskych práv, súkromného vlastníctva, z verejného života, ostatnými politickými stranami vytláčaní na okraj verejného prostredia, alebo nie napriek tomu, ale práve preto ?

Ak nenastane zmena v našom myslení, pomocou demokratických mechanizmov sa dostanú k moci diktátori a to, že budeme mať dojem, že politika sa stala vedľajšou scénou bulvárnej zábavy bude náš najmenší problém.

Aká je v politike daň za slušnosť sa dozvieme deň po voľbách, ale do volieb by nemal byť čas k mlčaniu pre všetkých slušných ľudí, pretože riadne začala hustnúť hmla predsudkov, poloprávd a lží.