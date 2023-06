Róbert Fico je ideami a hodnotami nepoškvrneným oportunistom a preto vyhráva voľby na Slovensku

V krajine, ktorú nám politici bez jasného hodnotového zázemia a úplne zbavení svedomia, rozprávači príbehov, ktorým chýba akýkoľvek reálny základ, premenili na bipolárny svet dobra a zla.Žijeme v krajine, ktorá stratila citlivosť, v krajine bezcitnosti, egoizmu a hnevu, ktorý nedokážeme ovládnuť. V krajine, kde všetky prieskumy verejnej mienky vedie strana Róberta Fica, ktorá ešte nedávno bola stranou antivaxu, antivaxerstvo povýšila na svoj politický program do takej miery, že v čase keď pandémia vrcholila si sfanatizovaní nešťastníci na námestiach trhali rúška z tváre. Lacný populista kŕmi svoje nenáročné publikum ďalej. Stal sa z neho “ priaznivec mieru “ a vojnový štváči sú tí, ktorí posielajú zbrane na Ukrajinu, ktorá sa bráni ruskej genocíde. Spoločne s Igorom Matovičom, ktorého voľbou sme sa rozhodli klamať samých seba, že pre dobro niektorej inej veci sa klamať môže a od ktorého sme sa dočkali len striedania mánických a depresívnych fáz, nás ťahajú na okraj boľševickej krutovlády.

Podstatou našich problémov ale nie sú tieto dve politické kreatúry, podstatou našich problémov je to, že právny štát nie je súčasťou prevládajúcej spoločenskej objednávky. Furt a dookola volíme spasiteľov a majstrov konvenciami nespútaného štýlu, ktorí nám hovoria, nechajte to na mňa ja to zariadim za vás. Karierista sa vždy vzdá pravdy, ak mu to umožní získať moc, tým skôr ak mu hrozí árešt. Podstatou našich problémov sme si my sami. Sme národom, ktorí vedie svätý boj proti liberalizmu a progresivizmu, bojujeme proti liberálnym zvrhlostiam, bez ohľadu aby sme poznali pôvodný a zrozumiteľný význam týchto slov, ktorý sme nesprávnym používaním zničili. Homosexuálne páry sú pre nás len “buzeranti“ a ak sa dožadujú registrovaných partnerstiev, farizejsky sa pasujeme my do polohy pseudoobetí, veď kto zabezpečí naše práva ? Mimoriadne odporný spôsob myslenia, hrať sa na obeť. Že nemám pravdu ? Môžem vám vymenovať za posledných tridsať rokov desiatky politikov, ktorí žili a žijú z tejto témy a témy tzv. rasovej čistoty.

Volili sme Mečiara, Fica, Matoviča. Našu myseľ v dôsledku sklamania, že sme naposledy volili človeka zlého, hlúpeho a nevzdelaného, zasiahla prázdnota a uprázdnené miesto sa snaží zaplniť zlo, ktoré tu už bolo.

Aký by mal byť najvýznamnejší podklad pre naše uvažovanie ? Nemôžeme byť až takí náchylní počúvať večne a dookola lži, konšpirácie, rasistické teórie a rôzne iné nezmysly boľševikov, fašistov, rôznych autoritárov, či demagógov. V prvom rade vráťme slovám ich pôvodný a správny význam a voľme politikov, ktorí si dokážu udržať úctu k protivníkovi, jeho názorom, ktorí nechápu druhých ako zlo a seba ako dobro, ktorí nepoužívajú lož a vulgárne nadávky v predvolebnom boji,a ktorí majú to, čo činí ľudskú existenciu niečím viac ako biologickým výskytom – svedomie.