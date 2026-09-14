Robert Fico vzal útokom na plné gule generálneho prokurátora Maroša Žilinku

je schopný vygenerovať kompletné portfólio lží, poloprávd, urážok a gejzírov žlče, na tom sa bez debát zhodneme.
V utorok stál Robert Fico pred mikrofónom a akokoľvek sa snažil vyzerať bojovne, bol to už len pohľad človeka, ktorý už dávno necíti radosť z politiky, je to už len jeho povinnosť voči smeráckej galérke stojacej za ním, pričom keď sa zdvihla hmla nad smeráckym rašeliniskom, jednalo sa o ľudí podozrivých zo spáchania tej najzávažnejšej ekonomickej trestnej činnosti, ľudí obvinených, obžalovaných, alebo ľudí, ktorým práve Maroš Žilinka pomohol prostredníctvom ikonického § 363 TP - guvernérovi NBS Petrovi Kažimírovi, bratovi Jozefa Brhela Petrovi Brhelovi, Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Bodorovi, vrátane samotných Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Teda panoptikum ľudí, ktorí nie celkom fandia demokracii.
Robert Fico, vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku k odstúpeniu zo svojej funkcie, pretože vraj oslabuje jeden zo základných pilierov štátu a naše črevá začínajú skúšať Beethovenovu Deviatu, keď ako dôvody uviedol nasledujúce kraviny : generálny prokurátor neodsúdil a nekonal v prípade troch vlád v rokoch 2020 až 2023. Teraz podľa Fica Žilinka robí nadprácu pri stíhaní nominantov Smeru a v kauzách darovania vojenského materiálu Ukrajine a mobilných odberných miest počas covidu úmyselne nekoná. Nesúhlasí ani s prepustením jednej obvinenej zo zadržania a výmenou dozorového prokurátora.
Keďže „čím víc, tím líp brácho“, Fico obvinil Žilinku , že v prípade obvineného bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského bol zatajený dôkaz o jeho nevine. Keď náhodou stretne na chodbách Generálnej prokuratúry prokurátorov Daniela Lipšica a Petra Kysela, je úprimne nadšený a ešte od radosti zavrtí chvostíkom tak, že Lipšic a Kysel majú obavu, že mu vypadne z puzdra bedrový kĺb.
Robert Fico vie, že ak bude hrať podľa pravidiel, procedúra bude zložitejšia, výsledok úplne neistý a spravodlivosť doženie nielen obžalovaných v kauze Očistec ale aj jeho a Kaliňáka ( myslím prirodzene Roberta, nie Erika ) skôr, ako sa dostane do Domova dôchodcov s opatrovateľskou starostlivosťou a nebude vedieť o tom, že bol niekedy predsedom vlády. Svojim voličom nasľuboval pred parlamentnými voľbami 2023, že prokuratúra za riadenie pandémie covidu bude do jedného mesiaca Matovičovi zlúpavať kožu z hlavy a Naď vyfasuje najmenej trest smrti, ak už nie za darovanie munície Ukrajincom, tak aspoň za sypanie smetí do susedových smetných nádob. Malo to byť husté, ale doposiaľ, tri roky po voľbách nemajú ani vznesené obvinenie, aj keď zoznam ich zločinov je podľa Paru, Gašpara a Lindtnera zoznam nimi spáchaných trestných činov je dlhší ako účtenka z predvianočného nákupu.
Začneme tým, čo Ficovi nefunguje. Ak stretne na chodbách GP Maroš Žilinka Daniela Lipšica, či Petra Kysela, obaja radový prokurátori by radšej čerpali riadnu dovolenku a trávili by ju skákaním po svojich manželkách. Iba v januári tohto roka sa na Najvyššom súde skončilo konanie o disciplinárnom návrhu, ktorý podal proti Lipšicovi Žilinka a žiadal jeho preradenie na prokuratúru nižšieho stupňa. Petra Kysela Maroš Žilinka odmietol vymenovať do funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora počas existencie ŠP napriek tomu, že vyhral výberové konanie a len v roku 2021 podal na neho dva disciplinárne návrhy. Vzťahy medzi Žilinkom na jednej strane a Lipšicom a Kyselom na strane druhej môže nazvať blízkymi , či priateľskými len človek so skutočným zdravotným handicapom.
Čo sa týka zatajenia dôkazu neviny Vladimíra Pčolinského, išlo o úradný záznam o ktorom bývalý námestník SIS Boris Beňa vypovedal pred súdom ako svedok po náležitom poučení a teda jeho zatajenie je podvodom formátu štátneho rozpočtu vypracovaného Ladislavom Kamenickým.
Hotovým nezmyslom je výhrada Žilinkovi, že na kohokoľvek nebola uvalená vyšetrovacia väzba. Aj extrémne mentálne nenáročný volič Smeru vie, že o vyšetrovacej väzbe rozhoduje miestne a vecne príslušný súd a to už nejaký ten piatok.
Čo sa týka trestných vecí vedených voči politikom vtedajšej koalície, terajšej opozície, viac ako 28. rokov som pracoval ako policajt na úseku vyšetrovania a práve preto si nemôžem dovoliť taký komfort, komentovať vyšetrovanie bez toho, aby som mal preštudovaný vyšetrovací spis. Komentovať trestné konanie o ktorom vie asi toľko ako mlok, ktorý jedného dňa vylezie z blata, spári sa zomrie dokáže len Robert Fico, prípadne Eduard Burda.
Tak, ako sa v deväťdesiatych rokoch zrodila popularita Roberta Fica, tak sa teraz o ňom hovorí so zhovievavým výrazom v kútikoch úst , že je skúsený. Je to ale len eufemistický výraz pre začínajúceho geronta. Ešte včera ho jeho matka obliekala do punčošiek v škôlke a dnes má nutkanie sedieť pri močení a plakať pri pozeraní telenoviel. Aj keď bude každý deň robiť sedem klikov na krajnici diaľnice a ťahať psov do vody, nikdy sa nezbaví zodpovednosti, ako s celou svojou smeráckou galérkou zhnuntoval tento štát, ktorý posiela deti a mladých ľudí do hrobu o celé dekády skôr len preto, lebo nie sú peniaze na ich liečbu. Ich rodičia neskrývane závidia rodičom, ktorých deti sa narodili v Rakúsku, Poľsku, Česku ....., kým ostatní si zahaľujú zrak čistou hrôzou, že sa raz prebudia v nemocnici, ktorú postavil Robert Kaliňák a nebudú vedieť, že niekedy čítali články, ktoré písal jeden pisálek z Rožňavy.
Robert Fico, človek so zrejme neurologickou diagnózou vyzval Žilinku, aby odstúpil zo svojej funkcie, pretože je prekážkou právneho štátu a pohrozil rozsiahlou reformou. Napriek tomu, že Žilinka odmietol, mám na neho pár otázok. Kde ste boli pán prokurátor, keď Fico vyhlásil studenú vojnu nielen prokurátorom ŠP, ale zlikvidoval ju celú. Pokiaľ si dobre spomínam, tak ste vtedy na likvidácii ŠP s Ficom rád kolaborovali. Kde ste boli, keď minister vnútra s celou parádou zrušil NAKA, vydal niekoľko desiatok nezákonných personálnych rozkazov, ktorými najlepších vyšetrovateľov a operatívcov buď rozhádzal po celej republike, buď postavil mimo služby, alebo úplne vyštval z polície, čím prakticky znemožnil odhaľovanie a trestné stíhanie korupčnej činnosti na najvyšších politických poschodiach ? Váš hlas mal byť prvou prekážkou keď Ficova lúpežnícka chamraď totálne zmrtvila inštitút spolupracujúceho obvineného, keď Ficovi pravoverní poslanci likvidovali trestné sadzby, premlčacie lehoty atď, atď. Pán prokurátor, spravodlivosť na Slovensku sa už hýbe len zo zotrvačnosti pod vplyvom posledných zášklbov nervových zakončení, aj to nie vašou zásluhou, ale zásluhou ľudí ako je Ján Čurilla a policajti okolo neho, Štefan Hamran, obhajca Peter Kubina a skupina jeho kolegov - advokátov, prokurátorov ako Michal Šúrek, Daniel Lipšic, sudca Juraj Kliment, Pamela Záleská, statoční novinári a ďalší. Upustite od infantilnej predstavy vlastnej jedinečnosti a pridajte sa. Opakujem to do zblbnutia a budem to opakovať aj naďalej.