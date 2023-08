Robí vedenie polície na čele s policajným prezidentom Štefanom Hamranom politiku ?

....na čele so Štefanom Hamranom robí svojimi tlačovkami politiku a pokračujú tým, že ak by tieto tlačovky nerobili vôbec, bola by tráva zelenšia a obloha modrejšia.

Páni kritici, tlačovky vedenia polície, na ktorých policajti poctivo argumentačne vyvracajú lži Roberta Fica, sú len nevyhnutnou reakciou na tlačovky a mítingy smeráckej verchušky, na čele ktorej stojí temná sila – Robert Fico, ktorý svojich sfanatizovaných priaznivcov, ktorým ostáva ešte pár masturbačných sezón, teatrálnymi cirkusovými prejavmi štve proti Štefanovi Hamranovi, vyšetrovateľom NAKA a prokurátorom ÚŠP.

Ja som síce na pochybách, či je to ešte bežný, krajný prejav zdravého človeka , alebo je to už patologický jav, avšak smerácku luzu dokáže svojou sčervenatelou tvárou , ako keby sa po prvý raz ocitol na nudistickej pláži sfanatizovať tak, že ak im všetkým nakáže močiť vo štvrtok pri úplnku, do bodky to splnia. Veď je ich šéf, spomínate si ? A tento stav už nemôžeme nebrať vážne.

To, načo musel reagovať policajný prezident Štefan Hamran, sú priame vyhrážky vyšetrovateľom NAKA, pretože, či sa nám to páči, alebo nie, prežívame stále Kočnerovsko – threemovské obdobie. Robert Fico sa stal najväčšou záťažou a zároveň testom demokracie na Slovenku. Neprechovávajme naivnú predstavu, že keďže Marian Kočner je vo väzení, po Slovensku nepobehujú stovky osôb empaticky, citovo Ficom vykastrovaných, schopných urobiť čokoľvek. Lži Roberta Fica síce skutočnosti vôbec nezodpovedajú skutočnosti , avšak psychologické potreby jeho publika napĺňajú. Keď ako spoločnosť umožníme smerácke svinstvá, ktoré popisujem v tomto článku, vôbec sme nepochopili čo sa vlastne stalo vraždou dvoch mladých ľudí. Nedokážeme, alebo nechceme pomôcť vyšetrovateľom, ktorí sa postavili zlu, aby niektorý z nich neskončil ako Ján a Martina ,teda aby nemusel vrátiť vstupenku do života, namiesto toho kritizujeme Štefana Hamrana, ktorý sa ako jeden z mála snaží penalizovať zlo a vyhrážky Roberta Fica. Teraz byť ticho hodnotím ako morálny hazard.

Vždy keď počujem, alebo čítam kritiku Hamrana a spol., napríklad pre názvy policajných akcií , uvedomím si, že bez terajšieho vedenia polície by smrť dvoch mladých ľudí nepriniesla vyšší stupeň spravodlivosti, aj keď sa zlo snaží pretransformovať do sofistikovanejšej podoby .

Verím, že prichádza čas, aby sme sa sen dvoch mladých ,zavraždených ľudí pokúsili naplniť a vďaka Hamranovi a spol. znova uveriť v silu zákona, nech sa jedná o kohokoľvek, o politika, o oligarchu, či mafiána, všetkých tých, ktorí si našu spoločnosť rozkrájali ako narodeninovú tortu.