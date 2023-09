V prípade víťazstva predavača strachu, nebudeme len jeho korisťou, ale aj spolupáchateľom.

pretože niekoľkokrát som bol v komentároch označený za protislovenský element, a kaviarnika, multikulturalistu, genderistu, či odrodilca.

Napriek tomu, že si uvedomujem, že moje články nie sú hlbokými meditačnými ponormi, som rád, že môžem svoje myšlienky týmto spôsobom poskytnúť širokej verejnosti. Hovorím otvorene a kriticky čo mi diktuje moje svedomie a veľmi často nešetrím kritikou aj do vlastných radov, do radov občana, voliča a tak tomu bude tak aj tentoraz. Mne totiž patetické vyznania lásky k národu, luhom a hájom smrdia falšou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jedným z mojich bolestivých zistení je to, že ani za vyše tridsať rokov sme sa nenaučili zaobchádzať s demokratickými vymoženosťami. Pád starého režimu s policajnou kontrolou nad konformitou našich duší a návrat slobody na nás toho príliš

nezmenil. Napriek tomu, že už nemáme povinnosť uloženú totalitným režimom koho musíme voliť, opakovane volíme ľudí s morálnym a intelektuálnym deficitom. Keď nám potom tento nami zvolený personál rozkradne spoločné peniaze a rozvráti štátne inštitúcie, zbavujeme sa alibisticky zodpovednosti za našu voľbu kydaním na politikov.

Nami zvolení polici sú totiž výtvorom našich myslí a rozprávajú náš príbeh. Kvalita zvolených politikov je ovplyvňovaná len a len kvalitou tých, ktorí ich zvolili. Naša predstava o tom, ako by mala vyzerať naša vláda, odráža základné rysy spoločnosti, náš charakter. Viem že snaha po chemicky čistom politikovi je a bude vždy ilúzia, ale veď sa pozrite, kto nám spravuje veci verejné – v mnohých prípadoch polovzdelanosť a hádam až pologramotnosť.

Západná časť Nemecka prešla hlbokou morálnou reflexiou a stala sa najdemokratickejšou politickou kultúrou v Európe. Slovensko podobnou reflexiou neprešlo ani vo vzťahu k fašizmu, ani vo vzťahu ku komunizmu. Výsledok ? Sebeckí starší ľudia volia Smer či Hlas, teda ľavicových populistov bez zodpovednosti za budúcnosť ďalších generácií, teda strany, ktoré namiesto vízií a myšlienok ponúkajú len stupídne frázy a hlavne strach, mnoho mladých ľudí bude voliť Republiku a Kotlebu, teda zatuchlý fašizmus.

Osobitnou kapitolou sú strany, ktoré zneužívajú náboženskú otázku so zámerom získať sympatie v určitej cieľovej skupine voličov. Preteky s akou razanciou odmietajú potraty, antikoncepciu či homosexuálne zväzky vyhráva KDH, strana neuroticky fixovaná na sexuálnu morálku, strana ktorá zostala zaseknutá v ahistorických predstavách stredoveku.

V ponuke je aj prvoplánový strelec jednoduchých odpovedí trpiaci sebazbožnením Igor Matovič, hlboko patologická osobnosť Boris Kollár.

Netvárme sa že sa nič nedeje, pretože to môže mať fatálne následky. Nie sme predsa ustrašené, manipulovateľné figúrky. Zmena nezávisí od žiadnych vonkajších okolností, ale od zmien v našich hlavách. Máme na výber ešte jednu možnosť, Progresívne Slovensko, stranu mladých, vzdelaných ľudí, ktorí nám namiesto apokalyptických hrôz, odsudzovania kondómov, rovnakopohlavných vzťahov, či kriminalizácie potratov, vytĺkania politického kapitálu z vystrašených, zatuchnutého nacionalizmu, šovinizmu, či náboženského gýča, ponúka svoju odbornú kompetenciu spojenú s veľkou dávkou empatie. Zuzana Čaputová dodala prezidentskému úradu zvláštny nimbus slušnosti a ľudskosti, prečo by to nemohlo platiť aj pre úrad vlády ?

Dokážme tentoraz vo voľbách, napriek mojej stareckej depresivite a pesimizmu, že demokratická kultúra je v nás natoľko zakorenená, že sa dokážeme ubrániť umelo vyvolanému strachu a populizmu demagógov, alebo to vyjde až ďalším generáciám ?