Na takúto politiku sa pozeráme v každej politickej diskusii, v ktorých sa politici snažia jeden druhého uraziť. Fico nenávisť a zlo dávkuje dôslednejšie, ako sústava hadičiek na ARO pacientovi lieky.
Druhým dôvodom je, že ľudia na vidieku sa na Slovensku vždy vyznačovali klanovou mentalitou, na politickú stranu sa nepozerali z hodnotového hľadiska, ale čo mi prinesie členstvo v strane. Aj ľudia, ktorí sa živia poctivou prácou, či už pri páse v neďalekom okresnom meste, alebo na svojom záhumienku, sú presvedčení, že veci sa vybavujú cez rôzne, účelovo nadviazané známosti a preto žijú v neustálom predklone.
Tretím dôvodom je existencia tzv. “ buditeľov“ tohto malého roľníckeho substrátu. Napriek tomu, že mentálne a hodnotovo viažu svoju existenciu na nejakú idealizovanú predstavu, zištne predstierajú romantický pohľad na dedinu a prírodu v minulosti. Títo pre “ochranu prírody“ zapálení týpkovia rôznymi spôsobmi nadobúdajú -pôdu – trávnaté porasty, ornú pôdu, lesy, ale nie za účelom ochrany, “naši otcovia a starí otcovia by sa v hrobe obracali, keby sme pôdu predali cudzím“, ale táto pôda je pre nich monetarizovateľným vlastníctvom tejto komodity, teda vlastníctvom v kapitalistickom zmysle slova. Mnoho, mnoho pôdy je symbolom prestíže na vidieku. Keďže v obci sú nezanedbateľnými zamestnávateľmi a zberačmi funkcií – niekedy sú to starostovia, poslanci obecných zastupiteľstiev, predsedovia poľovných združení, či urbárnych – lesných spoločenstiev, odkázanosť ostatných sa prejavuje aj politicky. Od svojich zamestnancov vyžadujú vo voľbách správne rozhodnutia.
Mnoho krát sú sami zamestnancami štátnej správy na rôznych úrovniach, vrátane prednostovských, riaditeľských, vedúcich odborov .... Keďže účelovo utužujú priateľské vzťahy s pánmi v najdrahších oblekoch, ktorých mesačný príjem sa prevalil cez desaťtisícovú číslovku, pre správnych ľudí vedia vybaviť mnoho vecí, napríklad zamestnanie, STK, alebo poradie v pálenici. Pre pologramotnú manželku svojho vodiča vybavia prácu manažerky eko cleaningu povrchových materiálov, čo sa však ukázalo, že je to v skutočnosti upratovačka ,keďže miesto slečny, ktorej pracovnou náplňou je ponúknuť hosťovi cukrík, ovocný, keď príde na úrad bolo obsadené. Jeho dcérou. On sám zastáva v štátnej spoločnosti, venujúcej sa okrem iného ochrane životného prostredia funkciu riaditeľa, keďže je to vysokoškolsky vzdelaný človek – vyštudoval rekeológiu, po tejto škole je dnes vysoký dopyt, učí sa tam napríklad, ako odborne nafúknuť lehátko. Táto vysoká škola je stávka na istotu. Ale ak by predsa nestačilo, má poľovné skúšky.
Nerobím si ilúzie, že tento článok zmení chovanie Roberta Fica, alebo "vidieckej elity". Táto banda je na to príliš vychcaný nepriateľ a žumpa s sama nevyčistí. Vydržať nasledujúcich desať mesiacov to bude chcieť vôľu šaolinského mnícha. Liberálne strany musia začať skutočne intenzívne pracovať s vidieckym voličom. Včera už bolo neskoro. Možno mnohým takýto stav politiky na Slovensku vyhovuje a sú takto spokojní. Tento článok je však venovaný inému publiku – tomu nespokojnému. Nespokojnému napríklad s tým, že napriek tomu že Robert Fico mal možnosť prehodiť pár priateľských slov s Bohom, sľúbiť mu, že odteraz bude sekať dobrotu, len čo zliezol hrobárovi z lopaty, bol to ešte horší Robert Fico. Spochybňuje, prenasleduje a ničí všetky štátne inštitúcie, ktoré mu nejdú po ruke a mnoho občanov začína mať dojem, že jediným riešením je nejaká tvrdá ruka. Ja mu doprajem všetky tie mladé srajdy, je mi jedno, že sa bude s ním k Baltickému moru súkromným lietadlom trajdať stále iná cica. Nerozumiem ale napríklad tomu, prečo na Slovensku majú budovať závlahové systémy páni, čo chodia aj cez deň v nočných košeliach. V hlave sa mi rodí milión myšlienok, ktoré nie a nie dostať do tej klávesnice. Majú sa takto vrátiť na Slovensko peniaze, ktoré tu už raz boli ?
Robo, veď ste túto spoločnosť ohlodali na kosť, zničili kvôli Gašparovi trestnoprávne kódexy. Hrdo, na každej tlačovke dávaš EÚ, ktorá nás živí poza uši , obklopil si sa charakterovo šerednými ľuďmi. Ty a táto banda máte nejakú novú formu imunity, či čo ? Strašne sa hanbím za tvoje sprosté reči voči EÚ, obzvlášť voči nemeckému kancelárovi. Urobil si slovenskej spoločnosti krvavé brázdy tak hlboké, ako vrásky Clinta Eastwooda. Na likvidáciu polície si si vybral týpka s výrazom dedinskej trúby, ktorý známky rozmýšľania a úcty k právnemu štátu skutočne nenesie. Za ministra zdravotníctva si si vybral človeka, ktorý nerozozná krívačku od slintačky. Spoločne s ostatnými echtovnými derivátmi smeráckej politiky, ktorí sa od jarmočného kriku nikam neposunuli, ste si sprivatizovali Slovensko a my občania sme zostali ako rukojemníci. Ale asi máš pravdu – národ volí, národ platí, národ trpí. Pre teba je liberál politickou verziou Lucifera a spolu s tvojim kámošom Putinom sa pokúšate vystaviť právnemu štátu a slobode úmrtný list. Bezvýsledne. Do ruských močarísk, aby si ty a tvoja kamarila nešli do áreštu, nás nedostaneš.
Ale o desať mesiacov sa tento pochod nerozumu skončí, pravda sa dostane aj tam, kde mala prístup zakázaný a ty, od koňaku s strachu žltý ako Ho Či Min sa budeš na letisku modliť, aby colníci tú análnu sondu neštartovali kvôli tebe.