Nie je to vojna bezpečnostných zložiek, len trestné stíhanie tých, ktorí porušili zákon, bez ohľadu na služobný preukaz.

a robievame to zas a znova.

Politické strany píšu programy o ktorých vedia, že ich nikto nečíta a čistokrvnou stratou času je aj písanie tohto článku, pretože tí, pre ktorých je určený ho istotne čítať nebudú, pretože už z názvu je zrejmá pointa. Keďže však som bytostne presvedčený, že človek má tráviť svoj život tým, čo ho baví a napĺňa, tento článok dokončím z dvoch dôvodov. Prvým je, že trošilinku dúfam, že k niektorým z tých, ktorí majú na prácu vyšetrovateľov iný názor ako ja, by sa to dostať mohlo a druhým dôvodom je to, že jeden pán, ktorého si ja veľmi vážim a je pre mňa cťou môcť ho nazývať svojim priateľom napísal článok o práci polície, konkrétne o vyšetrovateľoch NAKA, s ktorým bytostne nesúhlasím. Vec sa má totiž takto …..

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Niekoľko slov o mne, ale nebojte sa,včas sa vrátim k téme z titulku článku.

K polícii som nastúpil v roku 1993 na funkciu vyšetrovateľ – čakateľ a po zložení vyšetrovateľských skúšok som sa stal vyšetrovateľom a konečne som nadobudol pocit, že už si viem rady so svojim životom. Zároveň som ale nemohol prehliadnuť tri veci, ktoré vo mne vyvolávali frustráciu, jedna, že keď som zaspával myslel som, na spisy, keď som vstával myslel som na spisy, na dovolenkách som myslel na spisy , videl som sa hrať moje deti a ja som premýšľal o zajtrajšej konfrontácii, alebo rekonštrukcii a takto som kradol svojej rodine čas minútu po minúte,deň po dni a rok po roku,a za toto sa platí vysoká daň. Druhou vecou je všadeprítomný antagonizmus a tá tretia je najhoršia. Vidieť odchádzať svojich kolegov a exkolegov ako tridsiatnikov, štyridsiatnikov , päťdesiatnikov tam, odkiaľ niet návratu,teda nejako skoro. Ich skoré odchody sa nedali nespojiť so stresovou prácou, ktorú vykonávali, pretože všetci podľahli tej istej zákernej chorobe. Vyšetrovať a zastávať nižšie riadiace funkcie vždy v rámci vyšetrovania som vydržal dvadsať osem rokov a vyžmýkaný ako handra som odišiel do civilu, pretože za tú dobu som odovzdal všetko čo som mal, nič mi nezostalo.

Ale tento článok nie je a nebude o mne, takže sa vraciame k téme .A témou sú Čurillovci, NAKA, Hamran, Rozuzlenie. K trestným veciam vedeným na NAKA, hlavne k tým ktoré boli medializované sa po vecnej stránke vyjadriť neodvážim, pretože nemám postavenie osoby oprávnenej nahliadať do týchto vyšetrovacích spisov, to dokáže len dekan PF UK Eduard Burda a poslanec NR SR Robert Fico, som si ale istý, že dokážem na rozdiel od nich nahliadnuť do vyšetrovateľskej duše. Z tejto duše vyčnieva veľmi viditeľne, že vyšetrovatelia, ktorí prežívajú presne to,čo som popísal v mojom prípade a umocnene to pltí pre vyšetrovateľov NAKA, sú tí poslední, ktorí potrebujú viesť nejaké vojny, ktorí potrebujú politizovať trestné konania. Všetko čo potrebujú je pokoj pre svoju prácu a nie radikalizmus vo forme vyhrážok, že po voľbách prídu o prácu, o výsluhové dôchodky, že budú trestne stíhaní a v Hamranovom prípade sa spomenulo už aj väzenie.

Policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi sa výčítajú tlačovky na ktorých chráni tých vyšetrovateľov, na ktorých birmovaný komunista Robert Fico vylieva vedrá špiny a hlavne klamstiev. Kto teda má na tieto klamstvá reagovať, ak nie policajný prezident ? Nikto ? Hamran Iste nerobí tlačovky z nadšenia, ale z nevyhnutnosti, vysvetľuje situáciu v trestných konania v rozsahu akom mu to umožňuje zákon tým, ktorí sa cítia na bezpečnej pôde, keď sa nemusia zamýšľať, ako veci naozaj fungujú. Vyšetrovatelia NAKA sa neštylizujú do pozície kladných hrdinov, to len časť politického spektra si ich vybrala za cieľ stigmatizácie, pretože sa bojí výsledkov ich práce. Témy ako zlý Hamran, zlá NAKA, zlí Čurillovci sa pre bandu zbojníkov stala nástrojom, ako získať moc. Čo už môže viac zjednotiť Ficových menej vzdelaných voličov z rurálneho prostredia , ako srdcervúce, infantilné výkriky – idú nás všetkých pozatvárať, štátny prevrat, policajný prevrat , rozklad bezpečnostných zložiek , alebo vojna bezpečnostných zložiek. Jediným skutočným účelom týchto tém, je vyvolávať strach a podporovať negatívne emócie voči vyšetrovateľom NAKA.

Na záver by sa patrilo vypointovať svoje rozprávanie. Vyšetrovatelia NAKA nijakým spôsobom nezaútočili na tajnú službu, ani na NBU, ani neznefunkčnili tieto inštitúcie , len vzniesli obvinenie konkrétnym osobám, na ktorých konanie bolo potrebné reagovať trestno-právnymi prostriedkami na základe zákonne zadovážených dôkazov. To budeme trestne stíhať len Rómov z osád, ktorí bez povolenia priniesli domov jednu brezu, aby mohli urobiť deťom obed, alebo rómsku matku, ktorá nezabezpečila svojim deťom dochádzku do školy, pretože nemali peniaze na autobus, ale nie vysoko postavených funkcionárov bezpečnostných zložiek ? A to, že to pomohlo preferenčne politikovi, ktorý má toľko celoživotných mindrákov, že ich musel začať nadobúdať už v detstve ? Nuž presne o tomto je demokracia, polícia musí konať aj vtedy, keď je to pre ňu krajne nevýhodné.