Zákerák Matovič – žiadne registrované partnerstvá nebudú

Dnes gejzír nezmyslov Igor Matovič dostal rozhovorom s Braňom Závodským možnosť prezentovať svoje stoporené ego a vo verejnom priestore verbálne masturbovať na tému – programové vyhlásenie vlády Ľudovíta Ódora.

Ako to súvisí s právami LGBTI+ ? No keďže do očí bijúce nezmysly sú súčasťou sveta tohto manipulatívneho kriklúňa, k téme LGBTI+ sa dostal tak, že premostil od programového vyhlásenia vlády, cez hádzanie špiny na prezidentku Zuzanu Čaputovú, Progresívne Slovensko, liberálne médiá a už bol tam kde chcel byť, pretože samotnému vyhláseniu vlády evidentne nerozumel.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na záver rozhovoru sme sa teda dostali k demagogickému konštatovaniu, že ani po voľbách ( ak bude vo vláde Matovič ) registrované partnerstvá, ani adopcie párov rovnakého pohlavia nebudú.

Naposledy, keď som sa vo verejnom priestire vyjadroval na túto tému, kontaminovali ho svojimi sprostosťami nielen dôstojní páni v čiernych habitoch napáchnutí naftalínom minulosti, ktorí v prezidentských voľbách podporovali komunistu Ševčoviča, ale aj docenti University of Youtube, ktorí sa asi habilitovali prácou o biológii 15. storočia. Keďže posledná veta bola myslená ironicky, týmto druhým odkazujem, že dostatočnou zárukou odbornosti na túto tému nie je vzdelanie dosiahnuté na základnej škole.

Ako ohrozujú registrované partnerstvá rodiny heterosexuálnych párov ? Sú snáď príčinou rozpadu týchto manželstiev preto, lebo jeden z manželov podľahol nejakej závislosti, našiel si iného partnera, alebo toho, že sa tieto páry už nedokázali mať dostatočne radi ? Na katolíckom Slovensku sa ročne rozvádza skoro polovica manželstiev a deti nemálo krát končia v detských domovoch. Dáme aj toto za vinu inak sexuálne orientovaným ľuďom. Koľko percent nerozvedených manželstiev drží pokope láska a koľko materiálna nevyhnutnosť ?

Môžeme sa hanbiť za svoju neschopnosť vidieť svet očami ľudí, ktorí sa narodili iní ako my, pretože vzájomná láska v LGBTI+ je darom toho istého Boha, ktorý daroval schopnosť lásky nám.

Keďže poznatky z biológie a antropológie mnohých z nás neprekonali katechizmus 15. storočia, nemáme právo vydávať našu nulovú empatiu a až pokrytectvo za spoločenskú normu.