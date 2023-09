Pár otázok k lídrom populistických strán

SMER

Najdôležitejšou zodpovednosťou vlády je výber daní. Len z príjmu štátneho rozpočtu je možné rozvíjať hospodárstvo, platiť zdravotníctvo a školstvo, vyplácať sociálne dávky. Najdôležitejším príjmom štátu je DPH. Daňová medzera DPH, rozdiel medzi očakávaným príjmom a skutočným výberom DPH, je najlepším ukazovateľom korupcie v štáte. Slušné krajiny EU majú tento ukazovateľ na úrovni 5-10%.

Ďaňová medzera DPH Slovenská Republika (zdroj: Finančná správa SR)

HDP Slovensko Mld USD

Slovensko dlh voči HDP%

Vladimír Mečiar doviedol Slovensko k zadĺženiu 54% HDP pri daňovej medzere DPH 28%.

Mikuláš Dzurinda znížil v roku 2006 zadĺženie na 29% HDP pri daňovej medzere DPH 15%.

Po prevzatí moci v roku 2006 vládou Roberta Fica začalo zadĺženie Slovenska prudko stúpať. Nezabudnime, že všetky významné štátne objednávky mali utajené zmluvy, stavali sa diaľnice za ceny násobné oproti cenám ktoré sa dosiahli verejným obstarávaním za vlády Ivety Radičovej. Robert Fico v roku 2012 narazil na hranicu dlhovej brzdy, ktorú presadila Iveta Radičová na základe výsledkov jeho prvej vlády. Daňová medzera DPH dosiahla rekordných 41%, suverénne najhorší výsledok v celej Európe. Štát prišiel na dlhovej medzere DPH len v tomto roku o 3 mld EUR pri celkových príjmoch štátneho rozpočtu 14 mld EUR.

Minimálny hospodársky rast pod úrovňou inflácie sa dosahoval za cenu zadlžovania. Ak si peniaze požičiate, aby ste kryli schodky štátneho rozpočtu a preženiete ich korupčnými štátnymi zakázkami, v číslach sa to ukáže ako fiktívny rast HDP. Dovtedy, kým si dokážete požičať a splácať úroky.

V roku 2013 Fico pri návšteve prezidenta Hollanda prezentoval na tlačovej konferencii v TV plán preraziť dlhovú brzdu, aby sa umožnilo ísť s dlhom do 90% HDP, podľa neho štandard v EU. To sa našťastie nepodarilo. Aj preto musel SMER začať mierne zlepšovať výber daní, aby štát vôbec mohol fungovať. Výsledky stále násobne horšie, ako v iných krajinách Európy. Doba najväčšieho ryžovania sa skončila.

Za tri Ficove vlády sa takto nedostalo do štátnych rozpočtov minimálne 20 mld EUR. Sú to peniaze, ktoré boli cez korupciu ukradnuté skôr, ako sa k nim dostal štát. Predstavitelia vlády, zodpovední za výber daní a stíhanie korupcie boli Róbert Fico, Ján Počiatek, Róbert Kaliňák a Peter Kažimír. SMER.

Niektorí zo zúčastnených dnes stoja pred súdom. Tieto voľby sú o tom, či sa tam postavia aj ostatní a či skončia a zostanú tam kam patria, vo väzení.

Dnes Robert Fico plánuje v nasledujúcich rokoch štátne rozpočty zo schodkom 6.5 - 7.5%. Prezentuje to ako nevyhnutné rozpočty pre rozvoj hospodárstva a sociálne programy, kvôli hospodárstvu v rozklade. Pritom, pri všetkých negatívnych dopadoch vojny na Ukrajine HDP Slovenska a daňové príjmy v posledných rokoch trvale rastú. V rozklade je štátny rozpočet vplyvom populistického rozdávania peňazí, odsúhlasovaním sociálnych programov a dávok všetkého druhu, bez krytia v rozpočte.

Ako môže strana s historicky tak katastrofálnymi hospodárskymi a korupčnými výsledkami riadiť hospodársky rozvoj Slovenska? Je tento plán len cieleným marketingom na dosiahnutie skutočného cieľa, ďaľšieho rozkradnutia Slovenska a dosiahnutia zadĺženia na úrovni 90% HDP?

Ak Matovičova rozhádaná vláda babrákov dosiahla po prvých dvoch rokoch daňovú medzeru 8.8% a rast HDP v časoch Covidu, boli vlády SMERu vládami idiotov a zločincov?Ako môže strana, ktorej " odborníci " nedokázali počas troch vlád zadefinovať, nieto realizovať žiadnu reformu niečo zmeniť k lepšiemu?

Nie je to tak, že pre svoju politiku SMER potrebuje masu chudobných zmanipulovaných ľudí, odkázaných na sociálne dávky a preto si túto masu cielene vytvára sabotovaním hospodárskeho rozvoja Slovenska?

Je jasná orientácia Roberta Fica na Rusko celoživotným presvedčením rýdzeho komunistu, alebo ruské tajné služby za tie roky ľahko nazbierali materiál o jeho korupcii, ktorým ho držia v hrsti? Ak áno, jedná sa potom o velezradu?

HLAS

Peter Pellegrini a zdravotníctvo. Pri tomto mene sa mi vybaví obraz mentálne retardovaného politika, ktorý verí že jazda na traktore po rozvalinách zabezpečí, že sa nemocnica Rázcochy v Bratislave sama postaví. Keď sa to nestane, tak zastrašuje Pentu, aby mu predala nemocnicu Bory. Preto, lebo sám nedokáže nič vytvoriť. Vo funkcii predsedu vlády, pri kríze s nedostatkom lekárov, ktorí utekajú do zahraničia, prijme plán navýšiť počet prijímaných študentov medicíny v ročníku o sto.

Ako môže inteligentý človek riešiť aktuálny problém tým, že za 9 rokov (6 rokov štúdia + 3 roky atestácia) potenciálne pribudnú nejaký lekári naviac. Nevšimol si, že väčšina promovaných medikov tiež okamžite odchádza do zahraničia, lebo naše nemocnice sú v katastrofálnom stave?

Nie je náhoda, že Pellegriniho obľúbenou témou je zdravotníctvo. Sám nevie prísť so žiadnou témou a musí mu ju pripraviť Raši, spoluzodpovedný za korupciu v zdravotníctve pod Paškovym vedením. Pre jedinú plánovanú reformu za vlády SMERu si musel Pellergini nájsť externú ministerku zdravotníctva, aby pred voľbami pred Ficom sklopil uši a potrebnú reformu z populistických dôvodov potopil.

Ako je možné očakávať od slabocha bez vlastnej vízie, že vybuduje silný štát? Dokázal Pellegrini vôbec niekedy niečo? Alebo je jeho jedinou devízou usmievavá tvárička človeka, ktorého ovláda niekto iný a ktorý nedokáže ani jasne deklarovať svoju sexuálnu orientáciu, o ktorej sa na Slovensku veľa hovorí? Tak ako to urobili iní charakterní politici v Európe.

SNS

Od národnej strany by som očakával, že bude bojovať za to, aby sme mohli byť hrdí na to, že sme Slováci. Že bude učiť deti o vzťahu k životnému prostrediu v krajine, ktorá sa topí v odpadkoch. Že bude pracovať na tom, aby Slováci boli hrdí na svoje platy v dobre fungujúcich fabrikách a nie čakať na žobračenky na všetko. Aby Slovensko nebolo hanbou Európy pre svoju korupciu a kriminalitu.

Počas vlády Petra Pellegriniho kolovala na Slovensku anekdota, že sa Slovensko stalo najliberálnejšou krajinou na svete, lebo prezidentkou je žena, predseda vlády je gej a predseda parlamentu je mentálne retardovaný.

Keď bol vo vláde Ján Slota, môj známy mi povedal že ho volí preto, lebo je s ním sranda. Každý máme svoje priority. Sranda bola aj neskôr za Andreja Danka. Ešte väčšia.

Dvaja politici SNS sú doteraz jediní členovia vlády odsúdení za korupciu, ktorú spáchali počas vlády Roberta Fica, ktorý ich korupciu osobne zametal pod koberec.

Danko pred odchodom do politického hrobu vymenoval čo dosiahol za štyri roky vo vláde. Všetko výhradne sociálne dávky, za ktoré zdvihol ruku. Aj cvičená opica dokáže preložiť balík peňazí z jednej kôpky na druhú. Nedokáže dosiahnuť, aby sa tá kôpka trvale zväčšovala.Žiaľ, Danko sa dnes z toho politického hrobu všetkými silami škriabe von.

Sú Slováci národ, ktorý potrebuje ďaľšiu dávku srandy, alebo ho dokážu definitívne do politického hrobu zatlačiť a riadne zasypať?

Sme rodina

Je ťažké si prestaviť niečo perverznejšie, ako aby meno strany bolo v takom rozpore s chovaním jeho zakladateľa a predsedu, ktorý rodinu nikdy nezakladá, namiesto toho systematicky oplodňuje a opúšťa dlhý rad svojich partneriek.

Jeho veľkým plánom bola výstavba nájomných bytov. Ešte aj Matovičova vláda mala toľko rozumu, aby ho k tomu nepustila a len formálne schválila zákon, ktorý sa uplatní až pri budúcej vláde. Tú možnú korupciu si asi ani nevieme predstaviť. Počas štyroch rokov trvale dokazoval úplnú bezcharakternosť, podrazil každého koho mohol a postavil sa len za to, čo bolo pre jeho osobný prospech. Vždy sa postavil za zníženie trestov za korupciu. A ovládal SIS tak, ako to už teraz všetci vieme. Jediné, čím sa chváli je to isté ako Danko.

Nie je v prospech nás všetkých, aby skončil v politickom hrobe spolu s Dankom?

OĽANO

Výsledky prvých dvoch rokov dávali nádej, že a na Slovensku po dlhej dobe niečo zmení. Výber daní sa po výmene vedenia daňového úradu neuveriteľne zlepšil, polícia a súdy začali nachádzať páchateľov, spustili sa reformy justície a zdravotníctva, vláda sa orientovala na hospodársky rozvoj. Veľký podiel na tom mal Matovič.

Napadá ma prirovnanie v Hitlerom. Ten postavil diaľnice a dostal nemecké hospodárstvo s krízy. Dodnes sa na to spomína. Rozhodujúce však je to, čo prišlo potom. V prípade Matoviča ide o takú vlnu populizmu pre záchranu vlastnej politickej kariéry, akú Slovensko ešte nezažilo. Rozbitie vlády, rozvrat štátneho rozpočtu a vydláždenie cesty pre návrat Roberta Fica.

Matovič v politike? Prečo?