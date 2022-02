Prečo Rusko s určitosťou neobsadí Ukrajinu

Všetky vojny v histórii sa začali so zámerom ovládnuť nové územia, získať ich bohatstvo , alebo nerastné suroviny. V poslednom storočí sa vojny začali aj pre známy efekt zvýšenia upadajúcej popularity najvyšších politických predstaviteľov a stým spojené upevnenie moci a bohatstva politických strán a ich vedenia.

To je aj dôvodom dlhodobo sa zvyšujúceho napätia medzi Ruskom a Ukrajinou. Anexia Krymu v roku 2014 poslúžila Putinovi na upevnenie postavenia a ovládnutie strategicky a hospodársky atraktívneho územia. V tom čase Putin ešte nemal odvahu realizovať operácie priamo, boli na to použité polovojenské jednotky, ktoré Putin niekoľko mesiacov s jeho vlastným cynizmom označoval za vlastenecké oslobodzovacie sily, ktoré konajú bez akéhokoľvek vplyvu Moskvy. Po niekoľkých mesiacoch, po stabilizácii situácie a nadobudnutí istoty, že západ nijako výrazne nezasiahne, s očakávaním že uvalené sankcie sú dočasné, zmenil rétoriku a jasne sa vyjadril že anexia Krymu bolo nevyhnutná, lebo je to historické Ruské územie.

V očakávaniach ohľadne stiahnutia sankcií sa Putin prerátal, mali a doteraz majú výrazný vplyv na hospodárstvo Ruska. Zatiaľ čo v roku 2013 malo Rusko v prepočte HDP 2100 mld USD, odvtedy postupne klesalo a v roku 2020 dosiahlo 1484 mld USD. Dôležitá je štruktúra HDP, kde tri oblasti predstavujú viac ako 2/3 HDP celej krajiny. Infraštuktúra v oblasti priemyselnej výroby upadá, Rusko je závislé na západných technológiách a investíciách do spoločných výrobných závodov. Túto oblasť sankcie výrazne zasiahli.

Ropa 219 mld USD Plyn 509 mld USD Zbrane 350 mld USD Celkom 1078 mld USD Rusko HDP 1484 mld USD

V oblasti výroby a predaja zbraní je Rusko stále silným svetovým hráčom, technologicky však stále viac zaostáva. Vývoj nových technológií stojí peniaze a tých má Rusko stále menej. Po rozpade Sovietskeho zväzu nastal na dlhú dobu v ruskom zbrojnom priemysle chaos. Zatiaľ čo USA uviedli v roku 2005 do prevádzky prvú stíhačku 5 generácie F22 Raptor, nasledovanú sériovou výrobou F-35 Lightning II tej istej generácie v roku 2015, Rusko bolo z ekonomických dôvodov donútené realizovať vývoj Su-57 v spolupráci s Indiou, ktorá od spolupráce neskôr odstúpila pre nespokojnosť technickou úrovňou vyvíjaného modelu. Prvé Su-57 bolo uvedené do prevádzky v roku 2020, počet vyrobených kusov je minimálny. V roku 2015 Rusko predstavilo novú generáciu tanku T-14 Armata. Výroba sa doteraz prakticky nerozbehla, aktuálny plán je dokončiť 132 kusov do konca roku 2022. Všetky predošlé podobné plány neboli naplnené. Rusko skoro 20 rokov nevyrobilo žiadnu jadrovú ponorku a jej flotila postupne zastarávala a strategické jadrové ponorky boli postupne sťahované z prevádzky. Nové ponorky boli postavené až okolo roku 2010 (Kursk sa potopil krátko po uvedení do prevádzky), vďaka prílevu peňazí z extrémne drahej ropy na úrovni až 140 USD za barel počas ropnej krízy. Následne cena ropy klesala a v posledných rokoch sa pohybovala okolo úrovne 50 USD za barel a príjmy rozpočtu sa dramaticky znížili.

V takejto situácie je zvýšenie ceny plynu a ropy strategickým záujmom Ruska. Od začiatku stupňovania napätia vo vzťahoch Ruska a Ukrajiny stúpla cena ropy z 50 na 95 USD za barel, jednotková cena plynu z 3 na 5 USD. Takýto cenový rast predstavuje zvýšenie denného príjmu Ruska presahujúce 1 mld USD. Preto je potrebné si ujasniť, či je Putin blázon, ktorý stratil všetky zábrany, alebo je to pragmatický a cynický politik, ktorý hrá tvrdú hru o peniaze na ihrisku, ktoré má k dispozícii.

Aj súčasné obsadenie doneckých republík reálne neznamená nič viac ako demonštráciu sily a cielené zvyšovanie napätia. Z praktického hľadiska je to vykopávanie už otvorených dverí obsadením území už obsadených iným spôsobom. Môže slúžiť len tomu, aby sa Putin neskôr stiahol a zachoval si tvár pred svojimi voličmi po "vyriešení" problémov na okupovaných územiach. Nové sankcie sú skôr politického charakteru, zasahujú úzky rozsah osôb, ktoré s postihom už počítali a môžu si ho dovoliť. Tento akt anexie môže ešte dlho slúžiť na udržovanie napätia na komoditných trhoch a posunúť ceny plynu a ropy ešte vyššie.

V prípade vyvolania reálnej vojny s Ukrajinou stratí Putin všetky výhody. Obsadením Ukrajiny sa na hraniciach dostane do priameho kontaktu s NATO, čo je presne to čo nechce. Z ekonomického a vojenského pohľadu nezíska žiaden príjem, lebo nové, reálne sankcie zasiahnu nielen obsadené územia, zostanú dlhodobo v platnosti a ešte viac hospodársky potopia samotné Rusko. Vojenské ovládnutie celého územia Ukrajiny, na ktorom žije viac ako 44 mil obyvateľov, z ktorých väčšina Rusko nenávidí a je pripravená mu klásť odpor je obtiažne a drahé. Protitankové zbrane Javelin dodané USA sú voči zastaralým tankom T- 72 účinné a môžu rusom spôsobiť veľké škody. Aj pri zohľadnení úvodných ziskov z rabovania je preto z dlhodobého hľadiska táto stratégia silne finančne stratová.

Na Slovensku, najmä zo strany SMER SD je dlhodobo z úst prakticky všetkých jej predstaviteľov počuť odpor voči zavedeniu sankcií voči Rusku. Vôbec im neprekáža, že týmto spôsobom Rusko ničí slovenskú ekonomiku a ľudí oberá o viac peňazí, ako ich SMER SD v rámci svojich populistických manipulácí stačilo rozdať. Realitou je, že zavedenie sankcí je jediný spôsob, ako obmedziť Putinovu neobmedzenú moc. Práve naopak, je chybou že nové sankcie neboli zavedené už pri začiatkoch eskalácie napätia, s maximálne možným obmedzením dodávok plynu a ropy z Ruska do Európy, zabezpečením dodávok od iných svetových dodávateľov. Určite by to taktiež prinieslo minimálne porovnateľné zvýšenie ceny týchto komodít, ale peniaze by sa nedostali do rúk Putina, čím by stratil dôvod v eskalácii napätia pokračovať. V súčasnosti musí platiť len relokáciu svojich vojsk, ktorú mu vykryje zvýšená cena ropa a plynu za dodávky v priebehu maximálne niekoľkých týždňov. Ak mu to teraz prejde, a na tejto akcii dobre zarobí, zopakuje to neskôr, kedykoľvek sa mu to bude hodiť.