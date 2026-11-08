Francouzské „Charles – od Charla“: -s, jež nikdy neexistovalo (Jazyk je všetko 37)

se vůbec nemělo vyslovovat.
Jeden omyl obvykle vede k dalším omylům, a tak je tomu i tady: vlivem toho, že se tam (nepatřičně) to [z] či [s] vyslovuje, se pak v genitivu dává koncovka -e místo správné koncovky -a. Ono totiž to jméno bychom měli chápat jako „Šarl“: od Šarla, Šarlovi, ať už se píše jakkoliv.
Toto -s se liší od jiných francouzských -s, které se sice v izolovaném postavení (u nás v nominativu) nečtou, ale při připojování nějakých přípon (např. u nás při skloňování) se vyslovují, např. Dumas – od Dumase.
Charles a několik dalších tradičních mužských jmen (Jacques, Georges) totiž ve francouzštině toto -s NIKDY NEMĚLY. Pouze v psané podobě se „okrášlovaly“ přídavným -s jako jistou písařskou maniérou, jež je měla přiblížit k jejich původní latinské podobě, která se končila na „vznešené antické“ -us (Carolus, Iacobus, Georgius).
Toto původní latinské nominativní -s se však v Gallii přestalo vyslovovat a úplně zaniklo ještě dřív, než by se vůbec vyformovala stará francouzština, do které tudíž tato jména vstoupila v podobně „asigmatické“, tj. bez toho -s (přibližně nějak Karlə, Jakə, Džordžə).
Tradice latinského pravopisu však byla i ve francouzském středověku, samozřejmě, pořád živá, a tak francouzští písaři vymýšleli různé způsoby, jak v písmu zachovávat jistou pořád se ztenčující kontinuitu s velebnou starobylou latinou. Jedním z prostředků této latinizace bylo, že dopisovali -s nebo -es i za slova, která je vlastně nikdy neměla, jako např. právě ta uvedená jména, ale třeba i mnohá toponyma.
U toponym, jak praví tradice, u toho psaní -(e)s prý šlo o pozůstatek latinských koncovek -īs, -ōs či -ās, které se vázaly s pádem směru či místa (ablativ či akuzativ plurálu).
Jsou však toponyma, u nichž to (dneska už) nevyslovované -s bylo původně součástí jejich slovního kmene (Blois, Calais), což se projevuje např. v tom, že zůstává i po připojení adjektivního sufixu jako -ien, -ais či -ois (blésois, calaisien). U jiných však je to -s opravdu pouze onou pravopisnou maniérou (stejně jako u Charles, Jacques): např. Nemours, Orléans, jelikož jejich adjektiva jsou: némourien, orléanais – to -s- tam není. Z toho je jasné, že u těchto je to -s pouze pravopisné a nikdy se nevyslovuje, a tudíž při našem skloňování by klidně mohlo vypadnout. Takže: od Charla, od Jacqua, z Nemouru, Orléanu (nebo: z Nemoury, z Orléany, pokud upřednostníme femininum, což je ve francouzštině možné).
A ještě zmíním jednu písařskou maniéru: francouzští středověcí písaři vytvářeli zvláštní grafickou zpřežku, pokud se slovo končilo na -L+S. Tato zpřežka vizuálně připomínala písmeno -X, a proto, při zavádění kníhtisku se tato zpřežka začala psát pímenem -x. Proto máme Bordeaux, i když tam žádné [ks] nikdy neexistovalo, stejně jako ve slovech vieux, beaux, Bruxelles. Bordeaux je tedy jenom grafická obměna středověkého Bordeau(l)s, žádné [ks] či [s] tam patrně nikdy nebylo, jak o tom svědčí adjektivum bordelais. Tu ale je lépe neskloňovat, jelikož „správné“ skloňování „z Bordelu“ by přece jenom mohlo způsobovat nechtěný účin... (Nebo by se rovněž dala využít možnost, že ve francouzštině mohou být jména měst i ve femininu, a říkat tedy: z Bordely...)
Otázkou zůstává, jak skloňovat a přechylovat příjmení na -s, -x, kde se tyhle souhlásky vlastně nikdy nečtou. Třeba taková Annie Ernaux... Ideální je tam to -s či -x vůbec nečíst: s Ernauxem, od Ernaux-ovou [ernoem, ernoovou].