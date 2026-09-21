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21. sep 2026 o 10:28
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Miešanie gréckych koncoviek -ón (‘z Parthenónu’) a -on (‘z theatra’) (Hellénika 7)

Hoci latinské grécizmy typu sympózium, múzeum, automaticky skloňujeme správňe, odsunúc nominatívnu koncovku -um a nahradiac ju našou pádovou príponou (zo sympózia, múzea),  

Ivan R. V. Rumánek
Ivan R. V. Rumánek Bloger
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pri ich gréckom originále (symposion, múseion) by sme už zaváhali. Je to spôsobené tým, že sa nám neutrová prípona -on pletie s derivatívnou príponou -ón.

Krátke -on je rodová prípona neutra o-kmeňov. Nášmu „nový, nová, nové“ zodpovedá grécke neos, neá, neon. V novogréčtine dokonca koncové -n úplne zaniklo, takže dnes znie stredný rod „to nové“ – (to) neo, veľmi podobne ako v slovanských jazykoch. Je to prípona 1. pádu, ktorá sa pri skloňovaní – ako v gréčtine, tak v slovenčine, nahrádza patričnou príponou iného pádu (napr. klasický genitív tú neú.

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U substantív stredného rodu na -on sa táto koncovka tiež nahrádza príponou iného pádu:

symposion – zo symposia

theatron – z theatra

Pergamon – z Pergama

ó(j)deion – z ó(j)deia (mýlne „odeónu“)

novogrécke:

Iráklio – z Iráklia (hlavné mesto Kréty)

Réthymno – z Réthymna

 

Iný prípad je prípona -ón, ktorou sa tvoria rozličné substantíva, od vlastných mien až po označenia miesta. Tieto substantíva sú mužského rodu a prípona -ón zostáva aj pri skloňovaní, pretože je súčasťou kmeňa:

Platón – od Platóna

pylón – z pylónu

Parthenón – z Parthenónu

 

Takže pozor: nie theatron z theatronu, ale: z theatra. Nie Iráklion – z Irakliónu, ale: z Iráklia.

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(V novogréčtine je vhodné zaznačovať výrazný dynamický prízvuk dĺžňom, keďže prízvučná samohláska je veľmi často aj výrazne predĺžená, navyše to uľahčuje učiť sa správnu výslovnosť. V klasickej gréčtine dĺžeň označuje čistú dĺžku, nie prízvuk, ktorý bol v attičtine melodický.)

Ivan R. V. Rumánek

Ivan R. V. Rumánek
Bloger 
  • Počet článkov:  89
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Τί δεῖ με χορεύειν; Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

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