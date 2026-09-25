-ová ako pomocná skloňovacia prípona (Jazyk je všetko 36)

Tento prechyľovací konflikt sa stane zbytočný, ak sa na -ová pozrieme nie ako na akýsi znak podriadenia ženy, ale ako na pomocnú skloňovanciu príponu.
Proponentky neprechyľovania si neuvedomujú zásadný rozdiel slovenčiny či češtiny od angličtiny (podľa vzoru ktorej sa zrejme riadia). Lenže kým v angličtine sa skloňovanie vyjadruje pádovými predložkami, v slovenčine potrebujeme mená skloňovať príponami. A pokiaľ ženské priezvisko nemá -ová alebo adjektívne -á (Kohút, Červený), nemáme ho ako vyskloňovať. To zapríčiňuje, že s takýmito menami nemôžeme voľne zaobchádzať vo voľnom nehatenom vyjadrovaní aj v zložitých vetách, ale musíme vety umelo okliešťovať, aby sa priezvisko zachovalo čo najviac v 1. páde, prípadne s nejakou predložkou.
Môžeme povedať “bol som nadšený Riznerovej štýlom” alebo skrátene “bol som nadšený Riznerovou”. Toto sa u neprechyľovaných priezvísk (Kohút) nedá a človek by musel vetu preformulovávať, aby sa vôbec mohol vyjadriť – a to je znásilňovanie plynulého a voľného vyjadrovania, a hlavne jeho OBMEDZOVANIE. Vzniká tak zbytočné napätie a okliešťovanie bohatstva viet.
Riešením je – prehodnotiť -ová z prechyľovacej prípony vyjarujúcej hanebné podriadenie Slovanky otcovi či manželovi, na pomocnú príponu, ako vyskloňovať priezvisko v zložitejšom syntaktickom prostredí pri jednoslovnom použití. A pozor: so zachovaným spojovníkom! Napr: “Bol som nadšený Kohút-ovou”.
To znamená, že -ová by sa nemuselo používať povinne všade, ale bola by naporúdzi ako príležitostný prostriedok práve pre takéto prípady. Čiže: bola tam Kohút, stretol som Kohút, ale: bol som nadšený Kohút-ovej štýlom”, “bol som nadšený Kohút-ovou”.
Ženy, ktoré nemajú priezvisko na -ová, si určite neuvedomujú, že týmto faktom zamedzujú, aby bolo možné o nich hovoriť v zložitejšom syntaktickom kontexte, čím sa vylučujú z kultúrnejšieho a intelektuálnejšieho diskurzu. Naopak využitie -ová ako pomocnej a príležitostnej skloňovacej prípony by tento nedostatok vyriešilo, a odstránilo by určite aj dobrú časť spoločenského napätia, panujúceho okolo tohto problému.