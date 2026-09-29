Mníchov bez Ficovej rozprávky: Beneš ponúkal ústupky, Francúzi chystali vojnu

Osoba identifikujúca sa ako Robert Fico minulý týždeň vyhlásila, že nás „zmluvne zaviazané demokratické mocnosti oklamali, zradili a predložili Hitlerovi ako upečené kura“.
Pre jeho voličov je to výborný obraz. Kura je jednoduché a stolová etiketa je v tejto demografickej skupine len pánske huncútstvo. Divoká žranica, pri ktorej je príbor len naznačeným odporúčaním, ktorá je im tak známa, je teda priliehavým čiernobielym obrázkom trhania Československa na kusy.
Lenže archívy majú protivný zvyk nezúčastňovať sa na politickej komunikácii národnosocialistických lídrov (povedzme si to Ficovo zaradenie tak, ako to je).
Mníchovská dohoda bola skutočná. Československo pri stole nesedelo a pod obrovským tlakom prijalo rozhodnutie štyroch mocností. Británia a Francúzsko nesú za politiku appeasementu zodpovednosť. Čiernobiely príbeh však potrebuje ešte jednu vec. Je to obraz Prahy, ktorá až do 29. septembra láskyplne zviera v náručí každú hrudku pohraničia, zatiaľ čo dvaja zlí západní páni kradnú Sudety a Beneš v susednej miestnosti bezmocne lomí rukami nad rigor mortis mladej republiky.
Ale archívy zrežírovali túto dramatickú scénu predsa len „trochu“ inak.
Už 14. septembra 1938 Beneš britskému vyslancovi Basilovi Newtonovi naznačil možnosť odstúpenia územia pri Chebe. O deň neskôr poslal ministra Jaromíra Nečasa do Paríža s oveľa konkrétnejším návrhom. Beneš bol pripravený uvažovať o odstúpení približne 4 000 až 6 000 km² Nemecku a o presune jedného až dvoch miliónov nemecky hovoriacich obyvateľov, pričom Židia a nemeckí demokrati mali mať možnosť ostať v Československu.
A tu sa dejiny začínajú správať vyslovene nevychovane.
Beneš prikázal, že sa nikdy nesmie pripustiť tvrdenie, že plán pochádza od Československa. Mal zostať absolútne tajný. Francúzi a Briti ho mali medzi sebou prerokovať a potom ho predložiť Hitlerovi ako poslednú koncesiu.
Čiže prezident Československa tajne navrhoval územný ústupok a potreboval, aby sa mu jeho vlastný návrh vrátil domov v cudzom kabáte.
Diplomacia má mnoho jemných nástrojov. Toto bol približne ekvivalent toho, keď si pošlete darček sami sebe, necháte naň suseda napísať venovanie a potom pred rodinou vyzeráte prekvapene.
Beneš navyše nechcel, aby o pokynoch vedel ani československý vyslanec v Paríži Štefan Osuský. Poznámky sa mali zničiť. Pri čiernobielej legende o Mníchove je to pomerne veľký detail. Taký, čo stojí vo dverách, pokašliava a odmieta odísť, hoci sa všetci tvária, že večierok je už súkromný.
Našťastie, administratívny šlendrián nám zachoval potrebné dokumenty, aby sme si obrázok mohli poskladať znovu. A historici to už dlhé roky aj robia.
Francúzov to nezbavuje zodpovednosti. Paríž aj Londýn tlačili Prahu k ústupkom už pred Nečasovou cestou. Benešov návrh mal menší rozsah a podmienky, ktoré mali zachovať životaschopné Československo. Západné požiadavky neskôr zašli ďalej.
Francúzska vláda však už vedela niečo dosť zásadné, a síce, že princíp územného ústupku Beneš sám otvoril ako možnosť. Francúzske pramene dokonca hovoria o tom, že francúzsky premiér Daladier pracoval s „Nečasovým tromfom“, hoci historici upozorňujú, že nie je doložené, že ho následne konkrétne predložil britskému predsedovi vlády Chamberlainovi.
Obraz Francúza, ktorý jedného rána zahasí cigaretu, odloží croissant, rozprestrie mapu a zvolá „Mon Dieu, ufiknime im Sudety!“, tým dostáva drobnú historickú komplikáciu.
Komplikuje sa aj predstava Francúzska odhodlaného Československo za každých okolností opustiť.
Británia pritom nebola československým vojenským spojencom. Chamberlain to 28. septembra v Dolnej snemovni povedal úplne otvorene: Británia voči Československu nemala zmluvný záväzok. Ale mala ho voči Francúzsku a to ho malo voči nám.
A Édouard Daladier ho ešte začiatkom septembra nepovažoval práve za ozdobnú tapetu.
Už 8. septembra povedal americkému veľvyslancovi Williamovi Bullittovi, že ak nemecký vojak prekročí československú hranicu, Francúzsko okamžite zmobilizuje a zaútočí na Nemecko. Tvrdil, že rozkazy sú pripravené.
Francúzi pritom robili všetko, čo vedeli, aby sa do tej vojny nedostali. Tlačili Prahu k ústupkom, rokovali s Britmi a pokúšali sa nájsť to správne množstvo Sudet, po ktorom Hitler konečne povie „ďakujem, stačilo“.
Ale bolo to asi ako hľadať počet klobás, po ktorom vlk oznámi, že už nikdy nebude mať hlad.
Československo napokon pod tlakom prijalo princíp odstúpenia prevažne nemeckých území. Hitler v Godesbergu odpovedal spôsobom, ktorý bol pre jeho diplomaciu charakteristický, teda pochopil ponuku len ako štartovaciu cenu a požiadal o viac.
No a v tej chvíli legenda o Francúzsku, ktoré Československo dávno odpísalo, začína vyzerať ešte čudnejšie.
Dňa 26. septembra Bonnet oznámil Bullittovi, že pri prekročení československej hranice nemeckými vojskami Francúzsko splní svoje záväzky. Briti podľa neho prisľúbili okamžitú podporu flotilou a letectvom.
O niekoľko hodín neskôr to Daladier povedal ešte jasnejšie. Vyhlásíl, že ak Hitler pošle cez hranicu čo len jediného vojaka, francúzska armáda ihneď zaútočí. Chamberlain mal Hitlerovi zároveň oznámiť, že Británia by v takom prípade vstúpila do vojny po boku Francúzska.
Francúzska politika v septembri 1938 nebola pekná. Bola vystrašená, rozporuplná a voči Prahe často brutálne nátlaková.
Lenže...
Francúzi mali za sebou neuveriteľne traumatické bitúnky bojísk prvej svetovej vojny a odrazu pred sebou vidinu ďalších. Skúšali teda vykúpiť mier ústupkami, lebo dúfali, že Hitler má konečnú cenu.
Akurát, že nemal.
Hitler mal k chymérnej konečnej požiadavke približne rovnaký vzťah ako mačka k poslednému predmetu na stole.
Z dobových dokumentov sa preto ťažko vyrába príbeh o Západe, ktorý si sadol s Hitlerom a pokojne mu predhodil nič netušiace Československo na pekáči. Beneš sám tajne otvoril otázku územnej koncesie a zariadil, aby jeho návrh navonok nevyzeral ako jeho návrh. Francúzi tlačili na ďalšie ústupky. Lenže ako vieme, Hitler každý ústupok použil ako schodík k ďalšej požiadavke. Keď dosiahli bod, že sa začali meniť z riešenia Sudet na rozbitie Československa, Francúzsko znovu hovorilo o vojne.
Jediný spôsob, akým môžete s dnešnou úrovňou historického poznania poskladať čiernobiely príbeh o Mníchovskej zrade je, že zahodíte kompletne všetko, čo o nej viete, a bez dáviaceho reflexu prehltnete toxický koláč boľševickej propagandy, ktorá svoju prekrútenú verziu Mníchova využívala celé desaťročia. Vzhľadom na politický pôvod Roberta Fica to zrazu aj prestáva byť také nepochopiteľné. Už chýba len vybájená pesnička o tom, ako nás Sovietsky zväz bol ochotný brániť.
Mníchov zostáva katastrofálnym zlyhaním európskej diplomacie a tragédiou Československa. Tragédia pritom nepotrebuje rozprávku, aby bola tragédiou.
Na pochopenie Mníchova treba archívy. Na „upečené kura“ stačí status na Facebooku. A naivné voličstvo si ho už dole krkom napchá aj samé, stačí nepremýšľať.