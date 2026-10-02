Schopenhauerov sprievodca rozhovormi s koaličnými voličmi

Najhoršia nadávka
Arthur Schopenhauer, jeden z najväčších filozofov devätnásteho storočia, mal pudla. Keď bol pudel dobrý, volal ho Atman, čo je sanskrit a podľa neho to znamená duša sveta. Keď pudel niečo vyviedol, Schopenhauer sa naňho v reštaurácii nahlas obrátil, pomaly sa rozhliadol po ostatných hosťoch a povedal: Du Mensch! Ty človek!
Pes sa neurazil. Hostia áno. Presne tak to bolo myslené.
Dnes sa budeme baviť o hlupákoch. Hneď na úvod dobrá správa: hlupák je vždy niekto iný. A zlá správa: presne toto si myslí aj on.
Každý máme svojho. Strýka, ktorý medzi polievkou a rezňom vyrieši geopolitiku. Kolegu, ktorý na porade povie, že si to tiež naštudoval, a myslí tým jedno krátke video video. Suseda, ktorý vám vysvetľuje, ako sa správne parkuje, a pritom stojí na dvoch miestach.
Schopenhauer mal takých ľudí okolo seba celý život. Na rozdiel od nás si o nich robil poznámky. A tie poznámky sú dnes užitočnejšie než ktorýkoľvek kurz komunikácie, za ktorý ste kedy zaplatili.
Chromý a slepý obor
Životopis pre ľudí, ktorí nemajú čas. Narodil sa v roku 1788 v Gdansku. Otec z neho chcel mať kupca, on chcel byť filozof. Vyhral filozof. Matka bola úspešná spisovateľka a keď za ňou syn chcel prísť bývať do Weimaru, napísala mu, že pre jej šťastie je nevyhnutné vedieť, že je šťastný. Nie však byť pri tom.
Toto je matka. Vlastná matka. Ak vás niekedy niekto odmietol, zamyslite sa, či to urobil aspoň takto elegantne.
V roku 1819 vydal hlavné dielo Svet ako vôľa a predstava. A v ňom je kľúč ku všetkému, čo dnes zažívate pod článkami na internete. Schopenhauer tvrdil, že nám nevládne rozum. Vládne nám vôľa, slepé a hladné chcenie. Rozum je len jej sluha. Opísal to obrazom silného slepca, ktorý nesie na pleciach chromého. Chromý vidí. Slepec ide.
Takže keď niekomu pošlete štúdiu, prečíta si ju chromý. Prikývne. Poďakuje. A obor pod ním pokojne pokračuje tam, kam išiel od začiatku. Fakty doručujete na nesprávnu adresu.
Potom sa Schopenhauer rozhodol prednášať v Berlíne. Presne v tú istú hodinu ako Hegel, najväčšia hviezda nemeckej filozofie. To je, ako keby ste otvorili stánok s brokolicou rovno oproti stánku s langošmi a čakali rad. Hegel mal plnú sálu. Schopenhauer pár ľudí a potom nikoho.
Neskôr to zhrnul vetou, ktorú by som rád videl na tričkách: nikto nevidí ponad vlastnú výšku. Intelekt je neviditeľný pre toho, kto ho nemá. Je to ako opisovať farby niekomu, kto zavrel oči a tvrdí, že farby sú prefúknuté.
Päť toliarov mesačne
Najlepšia historka je z roku 1821. Nedeľa, podvečer. Schopenhauer sa vracia domov, lebo čaká návštevu svojej devätnásťročnej milenky, tanečnice. Otvorí dvere a v predsieni sedia tri ženy. Pletú a klebetia. Muž, ktorý neznášal hluk natoľko, že o ňom napísal esej.
Povie im, nech idú preč. Dve odídu. Tretia, susedka krajčírka Caroline Marquetová, vyhlási, že je počestná osoba, a zostáva sedieť.
A filozof, autor teórie o tom, že človeka ovláda slepá vôľa, ju nevyberane chytí a vyhodí na chodbu. Svoju teóriu si overil v praxi. Na sebe.
Krajčírka ho zažalovala. Súd jej priznal päť toliarov mesačne, kým sa nebude vedieť uživiť sama. Nevedela, už nikdy. Platil jej dvadsať rokov. Keď zomrela, zapísal si latinsky: Obit anus, abit onus. Starena zomrela, bremeno spadlo. Romantik.
Poučenie neskôr napísal sám. V ríši rozumu si ľudia nie sú rovní. V ríši hnevu a pästí sú si rovní všetci. Hlava filozofa tam neváži o nič viac než hlava krajčírky. A najhrubší má vždy pravdu.
Hlupák nemá v rozhovore veľa výhod, ale v blate je doma. Keď ho tam nasledujete, hráte vonku. A domáci vyhrávajú.
Tridsaťosem trikov a jedna hanba
Okolo roku 1830 napísal Schopenhauer príručku, ako mať v hádke vždy pravdu. Tridsaťosem trikov. Bez ohľadu na to, či pravdu naozaj máte. Potom ju strčil do šuplíka a nikdy ju nevydal. Neskôr priznal, že sa mu z toho všetkého robí zle.
Najslávnejší manuál na manipuláciu teda napísal človek, ktorému sa z manipulácie robilo zle. Spomeňte si na to, keď si budete kupovať ďalší kurz verbálnej komunikácie.
Tri triky z neho však za to stoja.
Trik tridsaťpäť. Nehovorte s rozumom, hovorte so záujmom. Ukážte človeku, že jeho názor škodí jeho vlastnej peňaženke, a pustí ho ako rozpálené železo. Podľa Schopenhauera lót vôle preváži cent poznania. Ak neviete, čo je lót, nevadí. Je to málo. A vyhráva. Viem, viacerí namietnete, že voliči dnešnej koalície sú rezistentní už aj voči vlastnej peňaženke. Ale je to často len preto, lebo si odmietajú urobiť čísla. Pripomeňte im ich výdavky pred dvoma rokmi a porovnajte ich so súčasnosťou. A sledujte.
Trik tridsať. Keď múdry človek hovorí s hlupákom, nech siahne po autoritách, ktoré uznáva ten hlupák. Proti dôvodom je totiž nezraniteľný ako legendárny hrdina Siegfried. Len sa nekúpal v dračej krvi, ale v neschopnosti myslieť.
Trik tridsaťosem, posledný. Keď súper zistí, že prehráva, prestane hovoriť o veci a začne hovoriť o vás. A tu je najlepšia správa celého blogu: keď vás začne urážať, vyhrali ste. Vyzerá to síce ako útok, ale v skutočnosti je to biela vlajka. Akurát hlučnejšia a podstatne smiešnejšia.
Dikobrazy na sociálnych sieťach
Na staré kolená sa Schopenhauer usadil vo Frankfurte a problém s ľuďmi vyriešil radikálne. Prestal sa s nimi stretávať. Ráno písal, pred obedom hral na flaute, obedoval vždy na tom istom mieste a ľudí do rozvrhu jednoducho nezaradil.
Vysvetlil to podobenstvom o dikobrazoch. V zime sa tisnú k sebe, aby sa zohriali. Keď sa zohrejú, pichajú sa ostňami. Rozídu sa a je im zima. Tak sa prehadzujú, kým nenájdu strednú vzdialenosť. Medzi ľuďmi sa jej hovorí zdvorilosť.
Dnes máme sociálne siete. Teplo bez blízkosti, priateľstvo bez pichania. Teoreticky. Prakticky sme zistili, že ostne prejdú aj optickým káblom.
Zdvorilosť je podľa Schopenhauera ako falošná minca. Šetriť ňou je hlúposť. Robiť si zbytočnou nezdvorilosťou nepriateľov je ako podpáliť si vlastný dom. A keď sa nedá odísť, prepnite sa do úsporného režimu. Stačia tri vety: Aké zaujímavé. Rozumiem. Možno. Telo sedí na svadbe, mozog pije čaj v zadnej miestnosti.
A ešte jedna rada priamo od neho: nikdy nevyvracajte názory druhých. Ani keby ste sa dožili Matuzalemovho veku, neodnaučíte ich od všetkých nezmyslov, ktorým veria. Radšej si predstavte, že ste v divadle a na javisku hrajú komédiu dvaja blázni. Lístok ste už zaplatili. Tak sa aspoň zabavte.
Štyri otázky a jedno ľudské právo
Kedy má teda zmysel sa hádať? Schopenhauer si požičal pravidlo od Aristotela. Pred každou debatou si položte štyri otázky:
Má dosť rozumu na to, aby nehovoril nezmysly?
Záleží mu na pravde?
Vypočuje si dobrý argument, aj keď je od vás?
Unesie, že sa mýlil?
Štyrikrát áno? Diskutujte, bude to zážitok. Čo i len jedno nie? Dajte si dezert.
Podľa Schopenhauera prejde týmto testom sotva jeden človek zo sto. A čo s tými ostatnými? Nech si hovoria, čo chcú. Na konci svojej príručky to povedal latinsky: desipere est juris gentium. Byť hlupákom patrí k ľudským právam.
Je to krásne pravidlo. Hlupák má právo byť hlupákom. Vy máte právo s ním nediskutovať. Obe práva sú nescudziteľné. Len jedno z nich si vyžaduje charakter.
A keď vám raz rupnú nervy, začnete kričať, urážať a zrazu zistíte, že stojíte v predsieni po kolená v blate, nič si z toho nerobte. Stalo sa to aj filozofovi. Len sa potom pozrite do zrkadla a potichu si povedzte: Du Mensch.
Celý príbeh aj s pudlom, Goethem, Hegelom a ukecanou krajčírkou nájdete v článku Ako sa rozprávať s hlupákom podľa muža, ktorý nadával psovi do ľudí.