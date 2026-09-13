Zopár múdrostí o ľudskom živote

Za niekoľko dní sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život a pre tento rok si prichystal novinku, a to konkrétne akúsi “hymnu“ svojej myšlienky/podujatia. A aby som pre prípad mylných informácií nespájal jablká s hruškami, rovno poviem, že neviem a nebolo mi informačne poskytnuté, či má táto skladba súvislosť (či už priamu, alebo nepriamu) na pochod. Konšpirátor by ale povedal, že dátumy vydania a pochodu sú akosi nebezpečne blízko ;)
A aby sa predišlo špekuláciám, prikladám jej znenie:
"Nechcem smrť a nechcem zlo. Nechcem smrť. V tom spája nás Boh."
skladba: https://www.youtube.com/watch?v=_OnD61rPTGs
To bude náš bod odrazu. A ani nie preto, že to je súčasť o čosi dlhšieho refrénu, skôr preto, že to je pasáž, s ktorou budú reakcie na skladbu pracovať najčastejšie.
Najvýraznejšie reakcie mali na to v tomto prípade dve známe tváre. Jedna sedí v parlamente no a tá druhá, tá svoje múdrosti rozdáva na internete už o čosi dlhšie.
A keby tá druhá nezmaže svoje video (čo by človek, ktorý si neoblomne stojí za svojím názorom, neurobil), bol by tento môj príspevok dlhší, lebo by som reagoval hneď na dve osoby. Nuž, škoda, tentokrát to bude len jedna :(
Súčasťou každého rozboru, či už literárneho diela, alebo akademickej práce, je ukážka materiálu, ktorý ideme analyzovať. A síce, že toto dielo, ktoré uvidíte, nebude nič výdatné, pozrieme si ho – berte to nie ako zabavenie voľného popoludnia, ale ako úvodníka to témy.
https://www.instagram.com/reels/DdGsM_rNJay/
Ak som v úvode spomínal, že budem reagovať na poslankyňu, po dôkladnom uvážení som zmenil svoj cieľ. A to najmä z obsahového dôvodu jej príspevku. Keďže neudala veľmi veľa dôvodov, dnes si napíšeme ďalšie, ktoré tento tábor okolo pani poslankyne využíva a vyvrátime si každý z nich. Vopred upozorňujem, že to nebudú všetky, lebo som osobne nemal ešte tú kapacitu sa s nimi stretnúť. Ak však poznáte iné, budem rád, ak sa s nimi podelíte a možno si urobíme ďalšiu časť v tejto sérii potratových esejí. 😊
1. Potrat je riešením zlých finančných situácií matky – v modernom svete staviame záchranné stanice pre ohrozené druhy živočíchov a pri ich počte, spočítanom na prstoch jednej ruky, dokážeme vyvodiť definíciu, že je úlohou, biologickou úlohou, živého organizmu sa rozmnožovať a prežiť. Preto staviame tie stanice, nie? No a ak toto platí pre papagájov kdesi v Amazonskom pralese, platí to aj pre nás, pre ľudí. A v scénari, kedy je finančná situácia majoritným odôvodnením interrupcie, je našou úlohou sa postarať o to, aby matka a otec mali podmienky, výhodné a teda aj vhodné na to, aby sa o dieťa mohli a dokázali postarať. Nič viac. Pretože ak veríme, že je našou biologickou úlohou sa rozmnožovať a rozširovať, musíme robiť všetko pre to, aby sme zvládli úlohu aj po pôrode, teda výchovu a starostlivosť o dieťa. A vo chvíli, kedy dokážeme chrániť ohrozeného papagája, je pre nás, ako ľudí, prioritou chrániť, aj v tomto prípade, finančne ohrozené matky. Žiadna jadrová fyzika.
2. Dieťa je v čase tehotenstva závislé od matky – a po pôrode nie je? Tento argument často vytvára ilúziu, že fázou pôrodu sa akási biologická či existenčná závislosť zázračne končí a dieťa sa zo dňa na deň stáva samostatnou jednotkou. Skutočnosť je však taká, že novorodenec je od matky (či rodičov) úplne závislý ešte celé roky – či už ide o výživu, bezpečie alebo bezprostredné prežitie. Ak by sme kritérium „absolútnej závislosti“ použili ako meradlo toho, či má niekto právo na život alebo ochranu, museli by sme, prosím pekne, rovnako spochybniť aj práva batoliat, ťažko chorých či seniorov odkázaných na opateru druhých. Závislosť od druhého človeka nie je dôvodom na odoprenie ochrany, ale naopak – je tým najsilnejším dôvodom, prečo by mala spoločnosť poskytnúť pomoc.
3. Potrat je základná ľudská starostlivosť – keď definujeme, že zdravotná starostlivosť lieči problémy a choroby, čo v tomto prípade lieči potrat? Zdravotná starostlivosť z definície smeruje k zachovaniu života, liečbe patológie alebo obnove zdravia. Tehotenstvo však z biologického hľadiska nie je choroba ani úraz, ale prirodzený fyziologický stav. Ak sa interrupcia vykonáva na žiadosť bez zdravotného ohrozenia matky, nejde o liečbu žiadaného problému, ale o ukončenie začatého ľudského života. Nazývať to „starostlivosťou“ je jazykový eufemizmus, rozumej skrášľujúci výraz, ktorý má zjemniť podstatu zákroku.
4. A čo deti, ktoré už sú narodené, tie ktoré umierajú kvôli vojne? - A ako sa odbíja ochrana nenarodených detí s ochranou narodených? V ktorom vesmíre nechráni narodené ten, čo chráni nenarodené? Snaha postaviť ochranu nenarodených do protikladu s pomocou deťom vo vojnách vytvára dojem, že si človek musí vybrať len jedno – čo tak proste nie je. Schopnosť súcitiť s obetami vojen nijako nevylučuje snahu chrániť nenarodené deti. Skutočnosť, že niekde vo svete prebieha bezprávie (vojna), nemôže slúžiť ako ospravedlnenie pre iné bezprávie.
5. MY BODY, MY CHOICE a kde ste, keď ženám je odoberané právo pomaly žiť v krajinách, ako Afganistan, Pakistan a pod.? – dieťa je stvorené z polovice z vajíčka matky a hádajte čo – spermie otca. Čiže sa nerozhoduje o tele matky, ale, kus nekorektne, o produkte oboch rodičov. Otec má teda plné právo hovoriť do toho, či má byť aj jeho dieťa usmrtené, alebo nie. No a čo sa týka tých žien na Blízkom východe, kto kedy povedal, že im na týchto ľuďoch nezáleží?
6. Čo ak bude dieťa postihnuté? - V tomto prípade ide o diskrimináciu na základe zdravotného stavu, čo je v priamom rozpore s myšlienkou rovnomernej ľudskej dôstojnosti. Je dosť pokrytecké potom hovoriť o ľudských právach a zároveň odopierať právo na život tým najzraniteľnejším – deťom so zdravotným znevýhodnením. Skúste si položiť jednoduchú otázku: ak by dieťa ochrnulo alebo stratilo zdravie dva roky po pôrode pri úraze, bolo by správne ho usmrtiť? Ak je odpoveď nie, prečo by mal zdravotný stav rozhodovať o práve na život pred pôrodom?
7. Neuspokojujte sa potom, veď aj spermia je potencionálny život – Tento argument úplne prehliada základnú biológiu, čo ale robí mnoho z týchto tvrdení. Samotná spermia ani samotné vajíčko nie sú novým ľudským organizmom – sú len pohlavnými bunkami rodičov s polovičným genómom. Až spojením oboch vzniká nový, geneticky unikátny jedinec s vlastným DNA, ktorý nie je „potenciálnym životom“, ale životom s potenciálom. Prirovnávať neoplodnenú spermiu k počatému dieťaťu je argumentačný absurdistan.
8. Matka prechádza 9 mesiacmi tehotenstva, otec nie – Fyzická záťaž tehotenstva je nepopierateľná, no neznamená to, že otec zostáva bez záväzkov. Legislatíva aj spoločnosť kladú na otca jasnú finančnú a právnu zodpovednosť voči matke aj dieťaťu (od výživného až po zabezpečenie rodiny počas pomerne dosť dlhej materskej a rodičovskej dovolenky). Otec teda z procesu neuniká bez zodpovednosti, ale nesie jej plnú váhu v inej rovine.
9. Matka stratí na 3 roky schopnosť pracovať a to ju znevýhodní na pracovnom trhu – Sme potom ochotní skrátiť materskú dovolenku z 3 rokov napríklad na polovicu? A taktiež, nie je to logická obeta stojaca na biologickej podstate a úlohe človeka ako stvorenia? Niečo dáš, niečo máš a vice versa, nie?
10.Nie je rozdiel medzi dieťaťom v tele matky a delfína, a teda, jedná sa o plod, nie človeka – Biologický aj právny nezmysel. Dieťaťu bije srdce od samotného začiatku a nesie unikátny ľudský genóm. Nejde o anonymný zhluk buniek, ale o živú ľudskú bytosť, ktorej právo na život a dôstojnosť sú chránené aj Ústavou SR.
Na záver dovoľte ešte pár slov: Ústava Slovenskej republiky deklaruje, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením a každý má právo na život. V tej chvíli by mala byť diskusia o opodstatnenosti interrupcií z právneho aj etického hľadiska jasná.
Pre prípady, kedy sa rodičia na výchovu nenašli, existujú riešenia v podobe štátnej starostlivosti či adopcií – čím sa ruší dilema „vychovať alebo ukončiť život“. A veď napokon, v 21. storočí máme k dispozícii množstvo spôsobov prevencie nechceného tehotenstva. Prevencia a sociálna podpora sú cestou, nie ukončovanie vzniknutého života.
A ešte raz: uvedené argumenty nie sú všetky, ktoré môžu existovať, a určite je ich viac. Toto sú však tie, s ktorými som sa dostal do kontaktu a objektívne sú tie najčastejšie, ktoré sa na trhu informácií vyskytujú.
Nuž teda, užívajte si nadchádzajúci pochod hlavne v dobrej nálade a ešte viac – s rodinou. Veď napokon, ona je výsledkom toho, že sme si stanovili ako biologickú prioritu sa chrániť a rozširovať sa :)
Majte sa pekne.