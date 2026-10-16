Nekrológ za kávovar, ktorý zomrel presne načas

S hlbokým zármutkom oznamujem, že môj kávovar ma opustil v utorok ráno, dva roky a šesť dní po kúpe. Naposledy zablikal, zabublal ako radiátor v petržalskom paneláku a odvtedy len stojí na linke. Tristo eur, ktoré už nič nevaria. Pohreb bude skromný, bez kvetov, do kontajnera na elektroodpad.
V servise mi pani za pultom povedala vetu, ktorú pozná každý z nás: „Tak to už je.“ Povedala ju pokojne, bez štipky ľútosti. A ja som rovnako pokojne prikývol.
TAK TO UŽ JE
Je to zvláštne zaklínadlo. Práčka odíde mesiac po záruke a my vravíme, že tak to už je. Mobil po dvoch rokoch spomalí, akoby mu v batérii prebehla dôchodková reforma, a my mu kúpime nástupcu. Náplň do tlačiarne stojí viac než tlačiareň, ale výrobca predsa vie, čo robí. Susedovi, ktorý tvrdí, že jeho kosačka vydrží naveky, neveríme ani slovo. Firme, ktorá nám predala tú, čo nevydrží, veríme bez mihnutia oka.
Václav Havel kedysi písal o zelinárovi, ktorý si dá do výkladu heslo, na ktorom mu vôbec nezáleží, len preto, že sa to tak robí. Dnešný zelinár už žiadnu ceduľku nepotrebuje. Stačí mu povzdych a pokrčenie pliec. Je to lacnejšie a nikto ho nekontroluje.
KEDYSI VECI VYDRŽALI. AJ PORADOVNÍKY
Hneď sa ozveme my starší: kedysi sa vyrábalo poctivo. Babkina práčka Tatramat stojí v pivnici dodnes a keď ju zapojíte, ešte stále točí.
Lenže priznajme si aj druhú polovicu spomienky. Na byt sa čakalo desať rokov a viac, pomaranče ležali pod pultom pre známych a keď ste chceli, aby bytový podnik opravil, čo opraviť mal, nosili ste ako urýchľovač bonboniéru, najlepšie z Tuzexu. Babkina práčka nebola večná z cnosti. Bola večná, lebo druhá nebola.
Krásne to bolo hlavne preto, že sme mali dvadsať.
KTO SA VLASTNE OZVAL
Najzábavnejšie na celom príbehu je, kto napokon povedal, že „tak to už je“ nestačí. Európska únia. Tá istá, o ktorej si mnohí z nás myslia, že sa zaoberá najmä zakrivením banánov. Prijala pravidlá o práve na opravu: pri niektorých spotrebičoch, napríklad práčkach, má výrobca opravovať aj po záruke a predávať náhradné diely. Nie je to revolúcia, je to papier. Ale je to papier, ktorý odmieta pokrčiť plecami.
Lenže ani najlepší paragraf nič nezmôže proti nám. Proti tomu tichému, pohodlnému prikývnutiu, ktoré je o niečo ľahšie ako otázka „a prečo vlastne?“. Výrobca nemusí byť zlý. Stačí, že vie, že sa nebudeme pýtať.
Ja som sa tiež nepýtal. Prikývol som a kúpil nový model. Ten je vraj ešte lepší.
P.S.: Záručný list od kávovaru mám dodnes. V zásuvke „možno sa zíde“, medzi gumičkami od zeleniny. Platil presne dva roky. Kávovar mu pridal šesť dní, asi z dobrej vôle.