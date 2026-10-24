Viem, ako sa volá americký prezident. Ako sa volá môj mestský poslanec?

Včera pri večerných správach som si urobil malý test. Bez zaváhania som vymenoval amerického prezidenta, ruského aj francúzskeho, šéfku Európskej komisie a dokonca aj nového maďarského premiéra. Potom som sa spýtal sám seba, kto za nás sedí v mestskom zastupiteľstve.
Ticho. Neviem. Asi nejaký pán. Alebo pani.
SVET MÁ HRDINOV, MESTO MÁ ZÁPISNICU
V rade na pošte sa dôchodcovia o Washingtone a Moskve hádajú tak zapálene, akoby im dôchodok posielal Biely dom. Vedia, kto koho obišiel pri podávaní rúk na samite a kto sa na koho ako pozrel. Svetová politika má hrdinov, záporákov a každý večer nový diel.
Mestská politika nič také nemá. Len body programu: kanalizácia, chodník na cintorín, zberný dvor, parkovanie pri zdravotnom stredisku, cena obeda v školskej jedálni. Nuda na zaspávanie. Lenže presne toto nás trápi každé ráno, keď vyjdeme z domu.
Celé je to naopak. O veciach, ktoré nedokážeme ovplyvniť ani o milimeter, máme pevný názor. O veciach, o ktorých rozhodne jeden krížik na lístku, nevieme ani to, kto kandiduje.
VOĽBY BEZ VÝBERU A VÝBER BEZ VOLIČOV
U nás v meste prišlo pred štyrmi rokmi na komunálne voľby 49 ľudí zo sto. Do parlamentu o rok neskôr volilo na Slovensku takmer sedemdesiat. Inými slovami, o kanalizácii, chodníku a jedálni rozhoduje polovica mesta. Tá, ktorá sa obťažovala prísť.
V osemdesiatych rokoch sme chodili voliť všetci. Na lístku bola jedna kandidátka Národného frontu, vyberať nebolo z čoho a otec mi ešte doma v Štiavnici vravieval, že za plentu chodí len ten, kto chce, aby si ho niekto zapamätal. Dnes máme na lístku desiatky mien, nikto si nás nezapisuje, a lístok aj tak necháme ležať doma na chladničke.
Kedysi sme mali voľby bez výberu. Dnes máme výber bez voličov.
A potom sa čudujeme, že rozhoduje „niekto“. Ten niekto má meno, telefónne číslo a úradné hodiny. Len ho nikto nehľadal.
Tak som si ráno to meno zistil. Nepoviem vám ho, aj tak by ste si ho nezapamätali. Ale ja už áno. A dnes idem voliť, nie preto, že by som veril, že sa svet zmení. Lampa pred domom bliká od leta.