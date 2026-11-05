Prečo naši vojaci prekročili vaše hranice? To je len rutina!

„Prečo toľko našich vojakov prekročilo vaše hranice? To je len rutina, nemusíte mať obavy.“ Niečo v tomto zmysle počul maďarský predseda vlády Imre Nagy z úst sovietskeho veľvyslanca Jurija Andropova pred 70 rokmi. Počas maďarskej revolúcie presne v tieto novembrové dni sa sovietske vojská po vyrokovanom prímerí najprv stiahli, aby potom zaútočili s ešte väčšou silou a povstanie Maďarov proti komunistickému režimu a sovietskej okupácii krvavo potlačili.
V uliciach maďarských miest a počas následných represálií a popráv sovietski vojaci zabili 3500 ľudí. Maďari sa vtedy smrti nebáli. Zomierali aj deti vrátane batoliat. Zomierali aj sovietski vojaci. Oficiálne zdroje uvádzajú až 700 obetí. Maďarskí povstalci sa nedali len tak.
A kým oficiálna vláda vyhlásila odstúpenie od Varšavskej zmluvy a neutralitu a kontaktovala OSN so žiadosťou o podporu – to však bolo zaneprázdnené krízou v Suezskom prieplave – a s prvým tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu Chruščovom dohodla prímerie a stiahnutie sovietskych vojsk, jeden z členom vlády, János Kádár, tajne odletel do Moskvy, zostavil kolaborantskú vládu a do Maďarska sa vrátil na sovietskom tanku. Po krvavom vpáde sovietskych vojsk a upevnení vlády komunistov pod taktovkou ZSSR prakticky vládol Maďarsku ako generálny tajomník komunistickej strany ďalších 32 rokov.
Maďarská revolúcia začala pokojným protestom študentov na podporu reforiem a solidaritu s Poľskom. Čoskoro sa pridali ďalší ľudia. Žiadali pád komunistického režimu a ukončenie sovietskej okupácie. Skrátka slobodu. Odpoveďou rusov, pardon, ZSSR, bolo, že naoko súhlasili, že sa stiahnu, aby následne prekročili hranice Maďarska so silnou armádou. A v priebehu tejto operácie upokojovali predsedu vlády, že je to len nejaký rutinný postup po tom, čo prijali požiadavky povstania.
Aj vám to niečo pripomína? Napríklad to, ako sa dá veriť dohodám so ZSSR a russkom? Alebo že prekračovanie cudzích hraníc svojou armádou považujú za rutinu? Ináč, v tomto Andropov neklamal: naozaj je to pre nich rutina. Ibaže to vôbec nie je vtipné.
Ostatne, zažili sme to aj my tu. O to viac nerozumiem tým, ktorí russov teraz podporujú a túžia po okupácii, prípadne by ich u nás ešte aj privítali (však, Robert Fico & spol.?).
Zatiaľ nás chráni členstvo v NATO a Ukrajina. Ale môžeme prispieť svojou troškou a poslať obrancom Ukrajiny prieskumný dron:
ĎAKUJEME
NEZLOMNÍ – Jana a Marcel