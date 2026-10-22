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22. okt 2026 o 09:03
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Putinov humanizmus podľa Američanov

"Ste humanista, pane," povedal Witkoff Putinovi. Humanizmus ruského agresora zabil v Ukrajine len za prvý októbrový týždeň 328 civilistov vrátane detí.

Jana Čavojská
Jana Čavojská Prémiový bloger
Putinov humanizmus podľa Američanov
Dôsledky ruského útoku na panelák v Chersone (Zdroj: Jana Čavojská)
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Trumpov zvláštny vyslanec Steve Witkoff včera Putinovi obdivne povedal: „Ste humanista, pane, a za to vám vzdávam hold, chválim vás a ešte raz vám ďakujem.“ Pripomeňme, že Trumpova administratíva bude od rusov nakupovať ropu, čím ekonomicky podporí ich vražednú mašinériu, že ruší časť protiruských sankcií, vypla Ukrajincom starlink a prestala im dodávať spravodajské informácie, vďaka ktorým mohli chrániť svoje mestá pred ruskými strelami.

 

Ako teda vyzerá ruský humanizmus v praxi?

Za september 2026 podľa údajov Monitorovacej komisie OSN zavraždili rusi v Ukrajine 328 civilistov a zranili 2105 ďalších. Len počas prvého októbrového týždňa zavraždili rusi viac ako 100 ľudí a zranili minimálne 429. Pár ďalších údajov v súvislosti s ruským októbrovým vraždením:

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5. októbra: Charkiv, najmenej 6 zabitých vrátane 3 detí pri ruskom útoku na sídlisko

7. októbra: Pryluky, Černihivská oblasť: 22 zabitých vrátane 5detí a desiatky zranených pri nočnom ruskom útoku na bytovku

8. októbra: Kramatorsk: najmenej 33 zabitých pri útoku na dva civilné autobusy. V Kyjeve v ten deň zahynuli ďalší civilisti

10. októbra: Záporožie: 23 zabitých vrátane štyroch detí pri útoku na obytnú zástavbu

12. októbra: Kyjev a ďalšie oblasti: pri útokoch zahynuli najmenej šiesti ľudia; v Kyjeve úder zasiahol obytnú výškovú budovu

14. októbra: Luck: pri útoku na trhovisko zahynulo šesť ľudí

15. – 16. októbra: Viaceré oblasti vrátane Charkiva, Kramatorska a Volyne: Reuters informoval o najmenej 8 zabitých a 60 zranených

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A to sú len údaje za prvú polovicu mesiaca a iba o masovom zabíjaní. V prifrontových oblastiach každý deň zomierajú ľudia, ktorých ruskí vojaci lovia dronmi z oblohy.

 

Humanista Putin útočí aj na civilnú infraštruktúru. Keď sme boli pred pár dňami v Kyjeve, bez elektriny tam bolo 600 000 ľudí. Kvôli tomu, že rusko ničí elektrárne a teplárne, budú ukrajinskí civilisti onedlho bez tepla, elektriny a vody. Armáda humanistov mierila v uplynulých dňoch aj na nemocnice. Obyvateľov miest, hlavne Kyjeva, terorizuje útokmi, ktoré často trvajú dlhé hodiny.

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Rusom sa na fronte nedarí, o to viac útočia v tyle. Ich cieľom je urobiť život ľudí v mestách neznesiteľným.

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Keď Trump 11. októbra vyhlásil moratórium na útoky na energetickú infraštruktúru medzi ruskom a Ukrajinou (čítate, ako absurdne to znie?), Ukrajinci útočiť prestali. Do 18. októbra však humanistickí rusi podnikli 76 útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.

 

Do ruského humanizmu musíme len v súvislosti s jeho agresiou voči Ukrajine zarátať aj anektovanie cudzieho štátneho územia – Krymu a Donbasu s násilnosťami voči civilnému obyvateľstvu a vraždením, rozpútanie vojny v roku 2022, okupáciu, vraždenie, násilie voči civilistom, bezprecedentné násilie voči deťom, mučenie, únosy dospelých aj detí – tých s cieľom vychovať z nich rusov, čo sa nazývaj aj kultúrnou genocídou, protiprávne zadržiavanie civilistov vo väzeniach a na okupovaných územiach, mučenie civilistov hladom, zimou, nedostatkom zdravotníckej pomoci a liekov, cielené ostreľovanie sídlisk, nemocníc, škôl, škôlok, detských ihrísk, obchodov, vlakov, autobusov... Mohla by som pokračovať ďalej.

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Ale chcem spomenúť ešte jednu vec k ruskému humanizmu: rusko nás nazýva svojím nepriateľom (a náš premiér sa jeho predstaviteľom napriek tomu pchá do riti a spochybňuje obranné stratégie nášho partnera NATO). Ruské drony čoraz častejšie narušujú vzdušný priestor krajín EU a NATO. Rusi preukázateľne boli za teroristickými útokmi na území krajín EU / NATO. Napriek tomu to stále nestačí na adekvátnu odpoveď Západu.

 

Ľudovo sa tomu hovorí aj syndróm pomaly varenej žaby.

 

PS:

My NEZLOMNÍ máme vlastnú odpoveď: viac prieskumných dronov Ukrajincom, ktoré im pomáhajú chrániť životy:

https://donio.sk/drony-pre-ua

 

Náš humanizmus je o pomoci ľuďom, ktorí najťažšie doplatili na ten ruský: mamám zabitých obrancov Ukrajiny. Rehabilitačné pobyty môžeš podporiť tu:

https://donio.sk/matky

 

ĎAKUJEME

Nezlomní – Jana a Marcel

Jana Čavojská

Jana Čavojská
Prémiový bloger
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Som reportérka a fotografka na voľnej nohe, autorka dvoch reportážnych kníh: Dunaj – Rieka príbehov a Humans: 30 tvárí lepšieho Slovenska, spoluautorka dokumentárneho filmu danubeStory o rieke Dunaj a príbehoch dvadsiatich ľudí, ktorí žijú na jeho brehoch, editorka streetpaperu NOTA BENE. Vo svojich reportážach prinášam hlavne príbehy ľudí v komplikovaných životných situáciách, téme migrácie, utečencov a vojny v Ukrajine. Precestovala som za nimi viac ako osemdesiat krajín vrátane Južného Sudánu, Haiti, Rwandy, Venezuely, Iraku či Sýrie. Od začiatku ruskej vojny v Ukrajine tam cestujem ako reportérka. No novinárčina niekedy nestačí. Preto sme s Marcelom Rebrom založili občianske združenie Nezlomní. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaNOTA BENENa cestách

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