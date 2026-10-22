Putinov humanizmus podľa Američanov

Trumpov zvláštny vyslanec Steve Witkoff včera Putinovi obdivne povedal: „Ste humanista, pane, a za to vám vzdávam hold, chválim vás a ešte raz vám ďakujem.“ Pripomeňme, že Trumpova administratíva bude od rusov nakupovať ropu, čím ekonomicky podporí ich vražednú mašinériu, že ruší časť protiruských sankcií, vypla Ukrajincom starlink a prestala im dodávať spravodajské informácie, vďaka ktorým mohli chrániť svoje mestá pred ruskými strelami.
Ako teda vyzerá ruský humanizmus v praxi?
Za september 2026 podľa údajov Monitorovacej komisie OSN zavraždili rusi v Ukrajine 328 civilistov a zranili 2105 ďalších. Len počas prvého októbrového týždňa zavraždili rusi viac ako 100 ľudí a zranili minimálne 429. Pár ďalších údajov v súvislosti s ruským októbrovým vraždením:
5. októbra: Charkiv, najmenej 6 zabitých vrátane 3 detí pri ruskom útoku na sídlisko
7. októbra: Pryluky, Černihivská oblasť: 22 zabitých vrátane 5detí a desiatky zranených pri nočnom ruskom útoku na bytovku
8. októbra: Kramatorsk: najmenej 33 zabitých pri útoku na dva civilné autobusy. V Kyjeve v ten deň zahynuli ďalší civilisti
10. októbra: Záporožie: 23 zabitých vrátane štyroch detí pri útoku na obytnú zástavbu
12. októbra: Kyjev a ďalšie oblasti: pri útokoch zahynuli najmenej šiesti ľudia; v Kyjeve úder zasiahol obytnú výškovú budovu
14. októbra: Luck: pri útoku na trhovisko zahynulo šesť ľudí
15. – 16. októbra: Viaceré oblasti vrátane Charkiva, Kramatorska a Volyne: Reuters informoval o najmenej 8 zabitých a 60 zranených
A to sú len údaje za prvú polovicu mesiaca a iba o masovom zabíjaní. V prifrontových oblastiach každý deň zomierajú ľudia, ktorých ruskí vojaci lovia dronmi z oblohy.
Humanista Putin útočí aj na civilnú infraštruktúru. Keď sme boli pred pár dňami v Kyjeve, bez elektriny tam bolo 600 000 ľudí. Kvôli tomu, že rusko ničí elektrárne a teplárne, budú ukrajinskí civilisti onedlho bez tepla, elektriny a vody. Armáda humanistov mierila v uplynulých dňoch aj na nemocnice. Obyvateľov miest, hlavne Kyjeva, terorizuje útokmi, ktoré často trvajú dlhé hodiny.
Rusom sa na fronte nedarí, o to viac útočia v tyle. Ich cieľom je urobiť život ľudí v mestách neznesiteľným.
Keď Trump 11. októbra vyhlásil moratórium na útoky na energetickú infraštruktúru medzi ruskom a Ukrajinou (čítate, ako absurdne to znie?), Ukrajinci útočiť prestali. Do 18. októbra však humanistickí rusi podnikli 76 útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.
Do ruského humanizmu musíme len v súvislosti s jeho agresiou voči Ukrajine zarátať aj anektovanie cudzieho štátneho územia – Krymu a Donbasu s násilnosťami voči civilnému obyvateľstvu a vraždením, rozpútanie vojny v roku 2022, okupáciu, vraždenie, násilie voči civilistom, bezprecedentné násilie voči deťom, mučenie, únosy dospelých aj detí – tých s cieľom vychovať z nich rusov, čo sa nazývaj aj kultúrnou genocídou, protiprávne zadržiavanie civilistov vo väzeniach a na okupovaných územiach, mučenie civilistov hladom, zimou, nedostatkom zdravotníckej pomoci a liekov, cielené ostreľovanie sídlisk, nemocníc, škôl, škôlok, detských ihrísk, obchodov, vlakov, autobusov... Mohla by som pokračovať ďalej.
Ale chcem spomenúť ešte jednu vec k ruskému humanizmu: rusko nás nazýva svojím nepriateľom (a náš premiér sa jeho predstaviteľom napriek tomu pchá do riti a spochybňuje obranné stratégie nášho partnera NATO). Ruské drony čoraz častejšie narušujú vzdušný priestor krajín EU a NATO. Rusi preukázateľne boli za teroristickými útokmi na území krajín EU / NATO. Napriek tomu to stále nestačí na adekvátnu odpoveď Západu.
Ľudovo sa tomu hovorí aj syndróm pomaly varenej žaby.
PS:
My NEZLOMNÍ máme vlastnú odpoveď: viac prieskumných dronov Ukrajincom, ktoré im pomáhajú chrániť životy:
Náš humanizmus je o pomoci ľuďom, ktorí najťažšie doplatili na ten ruský: mamám zabitých obrancov Ukrajiny. Rehabilitačné pobyty môžeš podporiť tu:
ĎAKUJEME
Nezlomní – Jana a Marcel