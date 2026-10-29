Aňa možno po štyroch rokoch objíme mamu a ocka... ak sa evakuácia Olešiek podarí

Oslobodenie však znamenalo, že cesta do okupovaných Olešiek sa uzavrela. Aňa má teraz jedenásť. Vyrástla uprostred hrôz vojny a k tomu odtrhnutá od rodičov. Okrem sporadických telefonátov s nimi nemohla byť v žiadnom spojení. Sporadických preto, lebo v Oleškách väčšinou nebol signál. Bolo ho treba loviť až o dve dediny ďalej – počas ostreľovania a bez záruky, že sa spojenie podarí nadviazať.
Aňu sme stretli minulé Vianoce. V podzemí – kvôli ruskému ostreľovaniu a dronom sa život chersonských detí odohráva väčšinou v podzemí – na predstavení pre deti, ktoré spolu s ďalšími pravidelnými aktivitami realizuje organizácia Kryla. Deti sú väčšinou doma. Ak je tichšie a môžu sa pohrať vonku, neustále počúvajú, či sa neozve bzučanie drona, a sledujú, kam by sa mohli ukryť. Stretnutia s kamarátmi sa dejú len výnimočne. Škola je online... už štyri roky. V júni sme pre 40 detí z Chersonu zorganizovali dvojtýždňový tábor na Slovensku. Nepozerali do mobilov. Neustále chceli byť spolu, rozprávať sa, behať po vonku, športovať, páčilo sa im zažívať nové veci. Najviac si užívali kúpalisko a slnko. Aňa nemohla ísť. Nemá pas.
Cherson je smutný. Ako všetky ostreľované mestá. Pred pár mesiacmi nám tam ráno pred dvere spadla strela z Grad-u. Našťastie nevybuchla. Hlavné ulice sú pod protidronovými sieťkami, ale aj tak sa tam neodváži veľa ľudí. Kto tadiaľ potrebuje prejsť autom, vytne tomu na maximum. Čo najkratšie chce byť terčom. V centre ešte fungovalo pár posledných reštaurácií a kaviarní. Majiteľ jednej z nich povedal, že prežívajú len tak tak. Lebo ľudia nemajú peniaze. Varia obedy akurát pre úradníkov, ktorí musia chodiť do práce.
Až na zvuky výbuchov je v takýchto mestách ticho. Prechádzate sa pomedzi ruiny budov, poškodené a obhorené priečelia, okná a výklady, zakryté OSB doskami. Aj to iba v strede dňa. Už okolo tretej začínalo silnejšie ostreľovanie. Každý chcel byť vtedy radšej doma. Vo veľmi relatívnom bezpečí.
Na druhom brehu rieky, v Oleškách, sa odohrávala celé tie roky ešte väčšia katastrofa. Po zničení Kachovskej priehrady časť mesta zaplavila voda. A pomoc neprišla. Zábery z ukrajinských dronov ukazovali bezradných ľudí na strechách... Ako išli mesiace a roky, ruskí okupanti obyvateľov terorizovali a okrádali. Nezásobovali mesto ani najnutnejšími potravinami. Vyústilo to do humanitárnej katastrofy.
Zložito dohodnuté prímerie na evakuáciu obyvateľov s neistým koncom platí tretí deň. V Chersone je po štyroch rokoch a ôsmich mesiacoch ostreľovania neustále ticho. Deti ako Aňa a mladšie si také ticho snáď ani nepamätajú... Ich detstvo skončilo ešte keď boli veľmi malé.
Nevieme, ako prímerie dopadne. Nevieme, či sa Aniným rodičom podarí dostať za dcérkou do Ukrajiny. Nemôžeme urobiť žiadne veľké veci, aby sme zastavili vojnu a nešťastie. Ale chceme priniesť do Chersonu týmto deťom Vianoce.
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NEZLOMNÍ – Jana a Marcel