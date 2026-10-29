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29. okt 2026 o 11:03
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Aňa možno po štyroch rokoch objíme mamu a ocka... ak sa evakuácia Olešiek podarí

Keď Ukrajinci oslobodili Cherson, bola sedemročná Aňa práve v meste u babky. Jej rodičia zostali doma v Oleškách.

Jana Čavojská
Jana Čavojská Prémiový bloger
Aňa možno po štyroch rokoch objíme mamu a ocka... ak sa evakuácia Olešiek podarí
Aňa (Zdroj: Jana Čavojská)
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Oslobodenie však znamenalo, že cesta do okupovaných Olešiek sa uzavrela. Aňa má teraz jedenásť. Vyrástla uprostred hrôz vojny a k tomu odtrhnutá od rodičov. Okrem sporadických telefonátov s nimi nemohla byť v žiadnom spojení. Sporadických preto, lebo v Oleškách väčšinou nebol signál. Bolo ho treba loviť až o dve dediny ďalej – počas ostreľovania a bez záruky, že sa spojenie podarí nadviazať.

Chersonské deti na predstavení v podzemí.
Chersonské deti na predstavení v podzemí. (zdroj: Jana Čavojská)

Aňu sme stretli minulé Vianoce. V podzemí – kvôli ruskému ostreľovaniu a dronom sa život chersonských detí odohráva väčšinou v podzemí – na predstavení pre deti, ktoré spolu s ďalšími pravidelnými aktivitami realizuje organizácia Kryla. Deti sú väčšinou doma. Ak je tichšie a môžu sa pohrať vonku, neustále počúvajú, či sa neozve bzučanie drona, a sledujú, kam by sa mohli ukryť. Stretnutia s kamarátmi sa dejú len výnimočne. Škola je online... už štyri roky. V júni sme pre 40 detí z Chersonu zorganizovali dvojtýždňový tábor na Slovensku. Nepozerali do mobilov. Neustále chceli byť spolu, rozprávať sa, behať po vonku, športovať, páčilo sa im zažívať nové veci. Najviac si užívali kúpalisko a slnko. Aňa nemohla ísť. Nemá pas.

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Psy v zničenom centre Chersonu
Psy v zničenom centre Chersonu (zdroj: Jana Čavojská)

Cherson je smutný. Ako všetky ostreľované mestá. Pred pár mesiacmi nám tam ráno pred dvere spadla strela z Grad-u. Našťastie nevybuchla. Hlavné ulice sú pod protidronovými sieťkami, ale aj tak sa tam neodváži veľa ľudí. Kto tadiaľ potrebuje prejsť autom, vytne tomu na maximum. Čo najkratšie chce byť terčom. V centre ešte fungovalo pár posledných reštaurácií a kaviarní. Majiteľ jednej z nich povedal, že prežívajú len tak tak. Lebo ľudia nemajú peniaze. Varia obedy akurát pre úradníkov, ktorí musia chodiť do práce.

Až na zvuky výbuchov je v takýchto mestách ticho. Prechádzate sa pomedzi ruiny budov, poškodené a obhorené priečelia, okná a výklady, zakryté OSB doskami. Aj to iba v strede dňa. Už okolo tretej začínalo silnejšie ostreľovanie. Každý chcel byť vtedy radšej doma. Vo veľmi relatívnom bezpečí.

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Pani na zastávke hovorí, že kým budú Chersončania držať spolu, rusi ich neporazia.
Pani na zastávke hovorí, že kým budú Chersončania držať spolu, rusi ich neporazia. (zdroj: Jana Čavojská)

Na druhom brehu rieky, v Oleškách, sa odohrávala celé tie roky ešte väčšia katastrofa. Po zničení Kachovskej priehrady časť mesta zaplavila voda. A pomoc neprišla. Zábery z ukrajinských dronov ukazovali bezradných ľudí na strechách... Ako išli mesiace a roky, ruskí okupanti obyvateľov terorizovali a okrádali. Nezásobovali mesto ani najnutnejšími potravinami. Vyústilo to do humanitárnej katastrofy.

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Zložito dohodnuté prímerie na evakuáciu obyvateľov s neistým koncom platí tretí deň. V Chersone je po štyroch rokoch a ôsmich mesiacoch ostreľovania neustále ticho. Deti ako Aňa a mladšie si také ticho snáď ani nepamätajú... Ich detstvo skončilo ešte keď boli veľmi malé.

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Nevieme, ako prímerie dopadne. Nevieme, či sa Aniným rodičom podarí dostať za dcérkou do Ukrajiny. Nemôžeme urobiť žiadne veľké veci, aby sme zastavili vojnu a nešťastie. Ale chceme priniesť do Chersonu týmto deťom Vianoce.

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https://donio.sk/vianoce2026

NEZLOMNÍ – Jana a Marcel

Jana Čavojská

Jana Čavojská
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  30
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  • Páči sa:  1 086x

Som reportérka a fotografka na voľnej nohe, autorka dvoch reportážnych kníh: Dunaj – Rieka príbehov a Humans: 30 tvárí lepšieho Slovenska, spoluautorka dokumentárneho filmu danubeStory o rieke Dunaj a príbehoch dvadsiatich ľudí, ktorí žijú na jeho brehoch, editorka streetpaperu NOTA BENE. Vo svojich reportážach prinášam hlavne príbehy ľudí v komplikovaných životných situáciách, téme migrácie, utečencov a vojny v Ukrajine. Precestovala som za nimi viac ako osemdesiat krajín vrátane Južného Sudánu, Haiti, Rwandy, Venezuely, Iraku či Sýrie. Od začiatku ruskej vojny v Ukrajine tam cestujem ako reportérka. No novinárčina niekedy nestačí. Preto sme s Marcelom Rebrom založili občianske združenie Nezlomní. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaNOTA BENENa cestách

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