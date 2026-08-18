Môže novinár v zóne smrti nosiť zbraň? Ani na obranu proti ruským dronom?

Medzi ukrajinskými novinármi, ktorí pracujú na fronte, prebieha dôležitá diskusia. Bezpečnostné pravidlá sa tam už dávno zmenili. Označenie PRESS nikto nenosí. Keď ruský operátor dronu vidí novinára, tak útočí; vie, že jeho krajina musí bojovať aj vojnu proti pravdivým informáciám. Takže jasná nášivka PRESS, ktorá v minulosti informovala, že jej nositeľ nie je súčasťou bojových operácií, ale si tu robí svoju prácu, znamená dnes, že rus naňho cieli prioritne. Rusom ide aj o to, aby sem už ďalší novinári neprišli. Chcú im čo najviac znemožniť pohyb v sivej zóne, aby už nikto neprinášal informácie o ich zločinoch.
Novinári sa dnes musia čo najviac podobať vojakom, o ktorých robia svoje reportáže. Len namiesto zbraní majú fotoaparáty, kamery a diktafóny. Lenže tie ich nechránia pred útokom ruského drona. A tých sú vo vzduchu desiatky. Striehnu na všetko, čo sa pohne. V sivej zóne, ale aj v prifrontových mestách, tam lovia bežných ľudí, ktorí nemajú nič spoločné s bojovými operáciami a chcú len nejako prežiť vo svojich domovoch.
Podľa etiky novinárskej práce sa novinár nemá chytať zbraní. Nemá byť ozbrojený. Proti dronu, ktorý ťa chce zabiť, sa však dá účinne brániť len zbraňou. Nie vždy stihneš ujsť, nie všade je miesto, kde sa dá skryť. Preto začali niektorí reportéri nosiť do sivej zóny zbrane. Ďalší si robia zbrojné preukazy. Mnohí o tom uvažujú. Nechcú zbrane použiť proti inému človeku, ale na svoju vlastnú obranu pred dronom, ktorý nesie smrť.
No potom je tu aj druhý tábor. S ortodoxným názorom, že pre novinára je neprijateľné, aby bol ozbrojený. Dokonca ani sieťkometom – nástrojom, ktorý proti dronu vymrští sieť, do ktorej sa zamotá. Lebo aj tam je rozbuška.
Toto nie je teoretická diskusia. Rusi zabili v Ukrajine od začiatku plnoformátovej anexie 21 novinárov pri výkone ich profesie. Ľudí, o ktorých jasne vedeli, že robia novinársku prácu. Ďalších 10 žurnalistov zahynulo pri ruskom ostreľovaní. A doteraz 121 bývalých novinárov položilo životy pri obrane svojej krajiny.
Viac o tom, ako sa zmenila práca novinárov na ukrajinskej frontovej línii, si môžete prečítať tu:
https://dennikn.sk/5506553/predseda-ukrajinskej-unie-novinarov-nie-je-to-len-metafora-ruske-vazenie-zabija-naozaj/
Od prítomnosti novinárov na frontovej línii, v zóne smrti aj v prifrontových mestách a dedinách závisí, či bude mať svet objektívne informácie o tom, čo sa tam deje. Okrem informovania o vojnových zločinoch sú dôležití aj pri ich dokumentovaní. Aj vďaka ich práci vznikajú dôležité dôkazy, ktoré raz, dúfame, budú použité, keď sa agresori a vojnoví zločinci postavia pred súd.
Vieme, že keď niečo zmizne z očí verejnosti, veľmi rýchlo sa na to zabudne. Aj na ruskú vojnu v Ukrajine by bolo pohodlné zabudnúť. Nemyslieť na to, že tam kdesi bojujú a umierajú ľudia aj za našu slobodu. O to presne rusom ide. A presne to nesmieme dopustiť. Sú tu novinári, ochotní riskovať život, aby prinášali informácie zo zóny smrti. A existuje spôsob, ako si chrániť život. Protidronový skener. Ruský dron síce nedokáže zneškodniť, ale oznámi jeho prítomnosť a dá človeku pár cenných sekúnd, aby mohol utiecť a nájsť si úkryt.
Čujky kupujeme pre vojakov aj pre sociálnych pracovníkov, ktorí chodia do prifrontových dedín, aby sa postarali o najzraniteľnejších: chorých a starých ľudí, aby priviezli humanitárnu pomoc alebo evakuovali tých, ktorí sa rozhodli odísť.
Päť Čujok sme nedávno poslali aj pre Centrá solidarity. Prevádzkuje ich Ukrajinská únia novinárov pre frontových reportérov. Ukrajinskí reportéri nezarábajú veľa. Freelanceri, ktorí prichádzajú zo zahraničia, aby prinášali objektívne informácie o ruskej vojne a vojnových zločinoch a dávajú pritom do stávky svoj vlastný život, majú často tiež veľmi obmedzené rozpočty. Protidronový detektor Čujka stojí vyše 600 eur. Nie každý si ho môže dovoliť. Napríklad reportér Stas Kucharčuk o svoju Čujku prišiel v júni, keď pod obrneným vozidlom, v ktorom sa viezol, explodovala ruská magnetická mína. Na novú Čujku peniaze nemá. Teraz si môže v Centre solidarity požičať Čujku zo Slovenska. A veľmi si to váži. Je to efektívny spôsob ochrany života: Čujka nestojí niekde na polici, keď novinár práve nepracuje na frontovej línii, ale poslúži ďalšiemu kolegovi.
Pre našich kolegov, ktorí pracujú v zóne smrti, chceme kúpiť ešte päť dronových skenerov Čujka. Pomôžete nám?
ĎAKUJEME
Nezlomní – Jana a Marcel