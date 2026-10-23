Putin zrejme pošle ukrajinským deťom na Vianoce bomby. My im môžeme poslať zázrak.

Hovorí sa, že cez Vianoce sa môže stať zázrak. Radosť detí a ich rozžiarené oči, pár minút, kedy zabudnú na vojnu a opäť budú iba deťmi, ktoré so zatajeným dychom rozbaľujú svoj balíček a tešia sa, že niekto vzdialený tisícky kilometrov na nich myslí, takým zázrakom sú. Pomôžte nám ho aj tento rok uskutočniť.
Vojna zoberie všetko a nechá len veľmi málo radosti. Deti v ukrajinských prifrontových mestách to veľmi dobre vedia. Čakajú ich už piate Vianoce pod ruským ostreľovaním a dronmi, ktoré im nedovolia vyjsť na ulicu, hrať sa vonku, navštíviť starých rodičov, stretnúť sa s kamarátmi. Už piate Vianoce bez kúrenia, elektriny, tečúcej vody. Mnohé si nepamätajú, čo bolo predtým, čo je vlastne normálne. Vojna sa stala ich novým normálom.
Viac o živote detí v Chersone si môžete prečítať v tejto reportáži:
https://nezlomni.org/laska-v-chersone-meste-kde-drony-lovia-ludi-a-zivot-sa-presunul-do-podzemia/
Situácia v Chersone, Nikopole a okolitých dedinách sa neustále zhoršuje. Ruských dronov je vo vzduchu stále viac. Ich cieľom sú civilisti. Aj deti. Autá, sanitky, nemocnice, obchody... Chcú urobiť život ľudí čo najneznesiteľnejším. Lenže veľa ľudí nemá kam odísť. Nemôžu opustiť svoje domovy. V západných regiónoch Ukrajiny nie je práca, nie je ako zarobiť na nájom. Provizórne ubytovne pre vysídlencov nie sú zas miestom, kde by sa dalo normálne žiť.
Odchod do zahraničia by pre rodiny vojakov a vojačiek znamenal ešte obmedzenejší kontakt so svojimi blízkymi. A mnohí odísť nechcú. Sú predsa na svojej zemi. Vedia, že žiť čo najnormálnejší život v celej hrôze vojny, pracovať a udržiavať krajinu v chode, pomáhať ľuďom okolo seba je tá najväčšia facka ruským agresorom.
Teroristov nezastavia ani Vianoce. Nikdy doteraz neboli ochotní prerušiť útoky na civilné ciele. Napriek tomu môžeme deťom z ostreľovaných miest poslať Vianoce. Tak ako po dva minulé roky. Jednoduché, ale potrebné a užitočné darčeky, ktoré podľa aktuálnych potrieb rodín vyberú naši partneri priamo v Nikopole a Chersone a my ich potom spolu s nimi prinesieme deťom. Nebude to len o darčeku, ale aj o stretnutí, objatí, rozhovoroch, povzbudení. Nezlomní Nikopolčania a Chersončania budú vedieť, že sme na nich na Slovensku nezabudli. Že v týchto ťažkých časoch stále stojíme pri nich.
Týmto deťom a ich rodinám pomáhame aj inak. V Nikopole podporujeme deti a rodiny v spolupráci s pastorom Romanom Golubevom a jeho ženou Ninou. Okrem vianočných darčekov organizujeme pre deti tábory, aby si oddýchli od vojny, financujeme aktivity komunitného centra, sociálne slabým rodinám príležitostne nakupujeme hygienické potreby a ľuďom so znevýhodnením zdravotnícke pomôcky. Rodinám evakuovaným z prifrontových obcí kvôli neustálym útokom ruských dronov sme pomohli zariadiť ich nové domovy.
V Chersone spolupracujeme s organizáciou Kryla (Krídla). Financujeme ich aktivity pre deti a tábory pre deti na Zakarpatí, v lete sme zorganizovali dvojtýždňový tábor na Slovensku.
Viac o týchto aktivitách a možnosti ich podpory je tu:
https://donio.sk/7-dni-bez-vojny-nikopol
https://donio.sk/detom-chersonu
Tento link je link na vianočný zázrak, ktorý môžeme urobiť spoločne. Malý darček pre jedno dieťa stojí 9,99 eura. Jeho hodnota je však nevyčísliteľná.
ĎAKUJEME
NEZLOMNÍ - Jana a Marcel