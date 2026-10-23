piatok, 23. október, 2026 |  Meniny má Alojzia
Teraz
Najnovšie Najčítanejšie SME newslettre Ranný brífing SME
Počasie
Domov
Voľby Osobnosti Ústavný súd Klimatická zmena Vysoké školy
Regióny
Bratislava Korzár
Index
Ekonomika Biznis Reality Financie Spotrebiteľ Kalkulačky
Správy zo sveta
Komentáre
Redakčné Hostia Fórum Karikatúry
SME+
Kultúra
Hudba TV a Filmy
Sportnet
Futbal Hokej Tenis Cyklistika Ďalšie športy Výsledky
SME Video
Spravodajstvo Publicistika Zábava Zoznam relácií
Auto
Novinky Testy Pravidlá Garáž Doprava a nehody Pohonné látky
Tech
Internet Mobil Hardvér Testy a recenzie Hry Vesmír Človek Biológia
Žena
Móda a krása Láska, vzťahy Zdravie a štíhla línia Deti a rodina Osobnosti Recepty Rady a tipy Meniny
Zdravie
Smeti
Blogy
Politika Spoločnosť Cestovanie Ekonomika Fotografie Jedlo Kultúra Lifestyle Médiá Nezaradené Súkromné Šport Veda a technika Zábava Poézia Próza
TV Program
Včera Dnes Zajtra DOMA Markíza JOJ Dajto JOJ Plus STV2 WAU HBO
Zobraziť všetky sekcie
23. okt 2026 o 12:57
Prečítané: 0x

Putin zrejme pošle ukrajinským deťom na Vianoce bomby. My im môžeme poslať zázrak.

Ukrajinu zrejme čakajú ďalšie Vianoce pod náletmi, bez tepla a elektriny. Namiesto vítania Ježiška bude pochovávať svojich mŕtvych. Pomôžte nám priviezť deťom z Chersonu a Nikopola trochu vianočnej radosti.

Jana Čavojská
Jana Čavojská Prémiový bloger
Putin zrejme pošle ukrajinským deťom na Vianoce bomby. My im môžeme poslať zázrak.
Dievčatko z dediny Pokrovske pri Nikopole a jeho radosť z darčeka minulé Vianoce. Situácia v Pokrovskom sa kvôli ruským dronom a ostreľovaniu zhoršila natoľko, že na jar úrady nariadili evakuáciu rodín s deťmi. (Zdroj: Jana Čavojská)
Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Hovorí sa, že cez Vianoce sa môže stať zázrak. Radosť detí a ich rozžiarené oči, pár minút, kedy zabudnú na vojnu a opäť budú iba deťmi, ktoré so zatajeným dychom rozbaľujú svoj balíček a tešia sa, že niekto vzdialený tisícky kilometrov na nich myslí, takým zázrakom sú. Pomôžte nám ho aj tento rok uskutočniť.

Mnohé rodiny v dedinách v okolí Nikopola žijú v zložitej sociálnej situácii.
Mnohé rodiny v dedinách v okolí Nikopola žijú v zložitej sociálnej situácii. (zdroj: Jana Čavojská)

Vojna zoberie všetko a nechá len veľmi málo radosti. Deti v ukrajinských prifrontových mestách to veľmi dobre vedia. Čakajú ich už piate Vianoce pod ruským ostreľovaním a dronmi, ktoré im nedovolia vyjsť na ulicu, hrať sa vonku, navštíviť starých rodičov, stretnúť sa s kamarátmi. Už piate Vianoce bez kúrenia, elektriny, tečúcej vody. Mnohé si nepamätajú, čo bolo predtým, čo je vlastne normálne. Vojna sa stala ich novým normálom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
Život detí z ostreľovaných miest sa odohráva väčšinou vo vnútri.
Život detí z ostreľovaných miest sa odohráva väčšinou vo vnútri. (zdroj: Jana Čavojská)

Viac o živote detí v Chersone si môžete prečítať v tejto reportáži:

https://nezlomni.org/laska-v-chersone-meste-kde-drony-lovia-ludi-a-zivot-sa-presunul-do-podzemia/

Situácia v Chersone, Nikopole a okolitých dedinách sa neustále zhoršuje. Ruských dronov je vo vzduchu stále viac. Ich cieľom sú civilisti. Aj deti. Autá, sanitky, nemocnice, obchody... Chcú urobiť život ľudí čo najneznesiteľnejším. Lenže veľa ľudí nemá kam odísť. Nemôžu opustiť svoje domovy. V západných regiónoch Ukrajiny nie je práca, nie je ako zarobiť na nájom. Provizórne ubytovne pre vysídlencov nie sú zas miestom, kde by  sa dalo normálne žiť.

SkryťVypnúť reklamu
Takto sme s Innou a Romanom priniesli drobné darčeky a potraviny deťom do ostreľovaného Nikopolu predvlani.
Takto sme s Innou a Romanom priniesli drobné darčeky a potraviny deťom do ostreľovaného Nikopolu predvlani. (zdroj: Jana Čavojská)

Odchod do zahraničia by pre rodiny vojakov a vojačiek znamenal ešte obmedzenejší kontakt so svojimi blízkymi. A mnohí odísť nechcú. Sú predsa na svojej zemi. Vedia, že žiť čo najnormálnejší život v celej hrôze vojny, pracovať a udržiavať krajinu v chode, pomáhať ľuďom okolo seba je tá najväčšia facka ruským agresorom.

Roman a Inna Golubevovci roznášajú darčeky. Väčšiu časť nákupu tvoria základné potraviny - pre rodiny v ťažkej situácii je to veľká pomoc.
Roman a Inna Golubevovci roznášajú darčeky. Väčšiu časť nákupu tvoria základné potraviny - pre rodiny v ťažkej situácii je to veľká pomoc. (zdroj: Jana Čavojská)

Teroristov nezastavia ani Vianoce. Nikdy doteraz neboli ochotní prerušiť útoky na civilné ciele. Napriek tomu môžeme deťom z ostreľovaných miest poslať Vianoce. Tak ako po dva minulé roky. Jednoduché, ale potrebné a užitočné darčeky, ktoré podľa aktuálnych potrieb rodín vyberú naši partneri priamo v Nikopole a Chersone a my ich potom spolu s nimi prinesieme deťom. Nebude to len o darčeku, ale aj o stretnutí, objatí, rozhovoroch, povzbudení. Nezlomní Nikopolčania a Chersončania budú vedieť, že sme na nich na Slovensku nezabudli. Že v týchto ťažkých časoch stále stojíme pri nich.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Darčeky pre babu Ľubu a jej vnúčatá, o ktoré sa stará.
Darčeky pre babu Ľubu a jej vnúčatá, o ktoré sa stará. (zdroj: Archív NEZLOMNÍ)

Týmto deťom a ich rodinám pomáhame aj inak. V Nikopole podporujeme deti a rodiny v spolupráci s pastorom Romanom Golubevom a jeho ženou Ninou. Okrem vianočných darčekov organizujeme pre deti tábory, aby si oddýchli od vojny, financujeme aktivity komunitného centra, sociálne slabým rodinám príležitostne nakupujeme hygienické potreby a ľuďom so znevýhodnením zdravotnícke pomôcky. Rodinám evakuovaným z prifrontových obcí kvôli neustálym útokom ruských dronov sme pomohli zariadiť ich nové domovy.

S Yanou a jej šikovnými deťmi, ktoré vychováva sama.
S Yanou a jej šikovnými deťmi, ktoré vychováva sama. (zdroj: Archív NEZLOMNÍ)

V Chersone spolupracujeme s organizáciou Kryla (Krídla). Financujeme ich aktivity pre deti a tábory pre deti na Zakarpatí, v lete sme zorganizovali dvojtýždňový tábor na Slovensku.

SkryťVypnúť reklamu

Viac o týchto aktivitách a možnosti ich podpory je tu:

https://donio.sk/7-dni-bez-vojny-nikopol

https://donio.sk/detom-chersonu

Tento link je link na vianočný zázrak, ktorý môžeme urobiť spoločne. Malý darček pre jedno dieťa stojí 9,99 eura. Jeho hodnota je však nevyčísliteľná.

https://donio.sk/vianoce2026

ĎAKUJEME

NEZLOMNÍ - Jana a Marcel

Súvisiace články autora

14 dní bez vojny... A museli sme ich poslať naspäť

Jana Čavojská

14 dní bez vojny... A museli sme ich poslať naspäť

Len za posledné dva dni zabili russi v Ukrajine desiatky ľudí. Do tejto reality sa po dvoch týždňoch na Slovensku vracajú deti z Chersonu.

Oči detí z ostreľovaného mesta sú ešte smutnejšie ako vlani

Jana Čavojská

Oči detí z ostreľovaného mesta sú ešte smutnejšie ako vlani

V Pokrovskom spadol ruský dron do vedľajšej ulice. V Kapulivke striehli drony na autá, jedno v ten deň už zasiahli.

Úrady kvôli ruským dronom evakuujú Kapulivku. Rodiny s deťmi musia odísť.

Jana Čavojská

Úrady kvôli ruským dronom evakuujú Kapulivku. Rodiny s deťmi musia odísť.

Vo vzduchu je už príliš veľa ruských dronov. Útočia na každého, kto sa objaví na ulici.

Jana Čavojská

Jana Čavojská
Prémiový bloger
  • Počet článkov:  29
    •  | 
  • Páči sa:  1 056x

Som reportérka a fotografka na voľnej nohe, autorka dvoch reportážnych kníh: Dunaj – Rieka príbehov a Humans: 30 tvárí lepšieho Slovenska, spoluautorka dokumentárneho filmu danubeStory o rieke Dunaj a príbehoch dvadsiatich ľudí, ktorí žijú na jeho brehoch, editorka streetpaperu NOTA BENE. Vo svojich reportážach prinášam hlavne príbehy ľudí v komplikovaných životných situáciách, téme migrácie, utečencov a vojny v Ukrajine. Precestovala som za nimi viac ako osemdesiat krajín vrátane Južného Sudánu, Haiti, Rwandy, Venezuely, Iraku či Sýrie. Od začiatku ruskej vojny v Ukrajine tam cestujem ako reportérka. No novinárčina niekedy nestačí. Preto sme s Marcelom Rebrom založili občianske združenie Nezlomní. Zoznam autorových rubrík:  UkrajinaNOTA BENENa cestách

SkryťVypnúť reklamu

Prémioví blogeri

Všetky články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

10 článkov
Věra Tepličková

Věra Tepličková

1,267 článkov
Pavel Macko

Pavel Macko

214 článkov
INESS

INESS

136 článkov
Veronika Pirošík Mešková

Veronika Pirošík Mešková

27 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
reklama
consent-revoke-trigger
SkryťZatvoriť reklamu