Ak by sme chceli začať zbierať obaly od liekov a recyklovať z nich hliníkovú fóliu, je potrebné v prvom rade vedieť, aké množstvo odpadu to je a koľko percent odpadu vlastne tvorí hliník. Vo farmácii a výživových doplnkoch sa balenie liekov do blistrov používa na zabezpečenie sterility a suchého prostredia pre tabletky vo viacerých verziách. Prvá a najčastejšia verzia je blister s plastovou spodnou časťou a vrchnou hliníkovou časťou, spojenými do jedného celku lakom. Druhá je celohliníková, kde spodnú aj vrchnú časť tvorí hliníková fólia, občas potiahnutá plastom a spojená lakom. Presné čísla by bolo asi trúfalé uvádzať, takže sa budem snažiť opierať o údaje o spotrebe liekov zo stránky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, kde sa uvádza celkový počet spotrebovaných liekov a celkové množstvo zozbieraných liekov.
Na blistre sa používajú najčastejšie dva druhy hliníkovej fólie. Pre obal z plastu a hliníka sa používa najčastejšie hliníková fólia 0,02 až 0,025 mm hrubá a na celohliníkové obaly vrchná 0,02 až 0,025 mm a spodná 0,04 až 0,065 mm hrubá. Sú to rôzne zliatiny hliníka vhodné na tvarovanie za studena, ale v zásade je to hliník vhodný na recyklovanie. Ak by sme sa na to pozreli celoeurópsky alebo svetovo, boli by to určite rôznorodejšie hrúbky a aj materiály, no chcel som to takto trochu zjednodušiť, aby to nebol (dlhý, nudný, celistvý) blok oficiálnych údajov, ale kratšia verzia ku káve.
Pri hľadaní informácií som objavil kvantum drobných meraní, vážení a prepočtov na centimetre a metre kubické a kilometre štvorcové, z ktorých najpodstatnejšie je, že podľa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) bolo na Slovensku vydaných 163,5 milióna balení humánnych liekov v roku 2024 a 162 miliónov balení v roku 2025 (z toho 41,5 milióna voľnopredajných).
Približne 60–65 % balení tvoria pevné perorálne formy (tablety, kapsuly) a v európskom priestore je z nich 80–85 % balených v blistroch. To predstavuje zhruba 80–85 miliónov blistrových balení liekov ročne. Takže v podmienkach Slovenska ide o celkom slušnú kôpku blistrov s hmotnosťou 600 až 700 ton odpadu, z ktorého by teoreticky mohlo byť 110 až 126 ton hliníka. Ročne! Myslím, že by z toho mohlo byť celkom slušné množstvo kábla na obnovu elektrickej siete. V tomto množstve nie je započítané množstvo hliníkových obalov na maste, inhalátory a iné obaly obsahujúce hliník.
Nedalo mi to a chcel som to s niečím porovnať, aby som sa zmestil aspoň do teoretického spodného priemeru. Našiel som však rôzne texty, ktoré rozoberali redukciu tohto odpadu, úsporu zmenou tvaru a veľkosti blistrov, kde sa uvádzali celkové hmotnosti tohto odpadu, ale urobiť z toho priemer je nepoužiteľné. Zaujala ma však informácia, že v Nemecku je ročne tohto odpadu odhadom 7 722 až 8 533 ton a v texte sa uvádza redukcia o 3 000 ton samotnou úpravou blistrov. Celkom jednoduché riešenie.
Potešilo by ma demonštratívne recyklovanie aspoň jednej tony tohto odpadu a výsledná kopa čistého hliníka a plastu. Poviem však rovno, ide o utópiu. Je potrebné zozbierať a zhromaždiť blistre na jedno miesto. Ručne a pracne oddeliť najjednoduchšie časti hliníkovej fólie, ktorá sa nedá roztaviť a odliať do nejakého vhodného tvaru bežnou metódou. Je potrebné urobiť tieto práce v ochrannej atmosfére, aby bolo množstvo recyklovateľného hliníka čo najväčšie a najčistejšie. Takto by sa dalo dosiahnuť 90 % úspešne vráteného hliníka do obehu. Momentálne tento odpad končí v spaľovni, kde hliník zoxiduje na škváru, alebo na smetisku. Spôsoby, ako to urobiť, už máme. Sú nerentabilné, a tak ich nikto nechce robiť. Každé naše hobby je viac-menej nerentabilné a neekonomické, a predsa ich máme. Napríklad také poľovníctvo je mimoriadne nákladné a časovo náročné. Koľko máme na Slovensku teraz poľovníkov? Je potrebné to iba skúsiť začať, možno v tom budeme jednotka na trhu.