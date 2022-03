15 dôvodov, prečo sme sa nenechali narýchlo natlačiť do ďalšieho nápadu Igora Matoviča

Igor Matovič nás včera na tlačovej besede opäť bezdôvodne kritizoval. Tentoraz za to, že si chceme naštudovať pravidlá týkajúce sa príspevku za pomoc utečencom. So zámerom ako takým sme súhlasili, no ak zaň máme hlasovať, chceme vedieť o podrobnostiach, aby sme sa vyvarovali problémom a minimalizovali možnosti podvodníkov.

O zámere odmeniť tých, ktorí k sebe vezmú ukrajinských utečencov a dajú im bývanie, sme vedeli ešte predminulý týždeň. Odmietli sme ale podpísať bianco šek s tým, že najprv chceme poznať konkrétne podmienky, pravidlá a schémy, ako to bude fungovať. O tom, že sme spravili dobre svedčia pripomienky, ktoré moji kolegovia (najmä M. Viskupič, O. Dostál a T, Lehotský) spísali k neskôr predloženému návrhu.

Je ich celkovo 15 a pokojne ich môžete preskočiť. Všetky boli zapracované.

1. Treba vytvoriť elektronicky systém, do ktorého sa budú zadávať prenajímatelia + utečenci, o.i. sa tam budú kontrolovať aj duplicity ubytovaných utečencov, podozriví prenajímatelia. 2.Obciam, kde sa kumulujú je potrebné poslať na osobitný účet na to zriadený, preddavok na úhradu. Zamedziť tomu, aby obce financovali úhrady zo svojich rozpočtov. Určiť platbu za evidenciu 1 utečenca. Doriešiť aj doteraz vynaloženú pomoc zo strany obcí. 3. Určiť minimálne podmienky, ktoré musia spĺňať prenajímané nehnuteľnosti - hygienické štandardy, počet ľudí na m2 alebo na izbu, atď... Nech sa nestane, že sa budú ubytovávať ľudia po desiatich na izbách ako zárobková činnosť. 4. Vypracovať štandardizované tlačivá pre obce aj pre prenajímateľov, dvojjazyčne – kópiu dostane utečenec. Vyriešiť ako a kde sa budú zmluvy podpisovať, či ich overí úradník priamo na úrade. Ošetriť , či sa môžu robiť fotokópie dokladov utečencov. 5. Budú vznikať podvody z pohľadu toho, kto kedy overí, či niekto niekoho vôbec ubytoval (falošné zmluvy na existujúce ID utečenca)... V situácii keď ide o humanitárnu pomoc, to treba zjednodušiť, ale po mesiaci, dvoch to bude treba mať detailne doriešené. 6. Treba doplniť možnosť vykonávať kontrolu pre obce/okresné úrady, obecnú a štátnu políciu, či ubytovanie spĺňa náležitosti podľa osobitného predpisu, či utečenec na tejto adrese stále býva. Obec nemá žiadne kontrolné mechanizmy na skontrolovanie, či bolo ubytovanie skutočne poskytnuté, neexistuje žiadny mechanizmus, ako zabrániť tomu, aby bol na jedného utečenca uplatnený nárok v 2 (alebo viacerých) obciach. Ak aj by na to štát následne prišiel (čo by mal), tak peniaze obcami už boli vyplatené a ak štát nepošle duplicitne peniaze (z jeho pohľadu problém vyriešený) obciam vznikla škoda, ktorú bude takmer nemožné vymôcť. Prenajímateľ sa bude brániť, že ho do omylu uviedol utečenec, ktorý už možno bude v niekde v zahraničí. 7.Treba zrozumiteľne formulovať časť o výške nájomného, ak bude nájomné platiť aj utečenec, aby nedošlo k duplicite, že prenajímateľ vyberie peniaze od odídenca aj od štátu. 8. Vyjasniť výkazníctvo – ako sa to myslí ohľadom počtu dní? Na čestné prehlásenie? 9. Stretnúť sa so samosprávami (ZMOS, Únia miest a obcí) a podrobne to s nimi prejsť. 10. Treba preveriť možnosť prepojenia registrov, ktoré majú obce, polícia, zdravotná poisťovňa a UPSVAR. Na jedno ID bude chodiť viacero platieb, tak nech je to prepojené. 11. Nariadenie dáva striktnú povinnosť, že Preplatenie môže byť len vtedy, ak prenajímateľ doručí obci výkaz ubytovaných do 5 pracovných dní po konci mesiaca (par 3 ods 1). Zároveň však je umožnené ubytovávať aj x mesiacov a až následne uzavrieť zmluvu a takéto dni pred uzatvorením zmluvy budú preplatené (par 3 ods 3)To je absurdné, nekontrolovateľné a prinesie to možné podvody. 12. Nerozumieme par 3 ods 2 – ak sa prenajímateľ dohodne s utečencom, na mesačnom nájomnom 100€ aj tak po 31 daňovom mesiaci od obce (štátu) prenajímateľ dostane 7x31=217€ ? 13. Ale ak sa dohodne na nájomnom povedzme v 350€, ktoré mu uhradí utečenec, tak už nedostane nič? Alebo tak či tak dostane 217€ od obce? Ako sa potom odlišuje situácia, ak prenajímateľ vlastne prenajíma za trhovú cenu, od dobrovoľníka, ktorému štát zaplatil za jeho dobrý skutok. V prípade trhovej ceny mi ďalšia podpora od štátu nepríde ako efektívne vynaloženie verejných zdrojov. 14. Ak sa obec pozrie na možné riziká a povie si, že túto "funkciu" nebude vykonávať... môže sa takto rozhodnúť? Alebo je obec povinná urobiť svoju časť, ak jej občan s nehnuteľnosťou v obvode doručí svoj úmysel poskytnúť ubytovanie? 15. Doriešiť daň z prenájmu, ale aj či sa bude vyrubovať miestny poplatok z ubytovania. Bude to zdaniteľný príjem?

Z našich pripomienok je evidentné, že vypýtať si konkrétne znenie a potrebný čas je viac ako na mieste.

Naopak, čo na mieste nie je, je robiť si selfpromo na nerozmyslenom, neschválenom a nevyrokovanom zámere, ako zas raz vo veľkom míňať peniaze daňových poplatníkov. A to odhliadnuc od formy - postaviť sa pred priechod, cez ktorý priamo počas tlačovky opúšťajú Ukrajinu desiatky vojnových utečencov!

Následok tlačovky sa objavil okamžite. V podstate hneď sa našli takí, ktorí chcú túto pomoc jednoducho zneužiť. V obci Zubné v okrese Humenné chcel niekto do neskolaudovaných a na bývanie nevhodných budov nasťahovať 28 (!!!!!) ľudí, z toho 24 detí. Vo videu, ktoré medzičasom nie je dostupné, pýtal organizátori pomoc v podobe postelí, matracov, kuchynského náčinia, jedla, ...

Aj na základe našich pripomienok nebude možné dostávať na takýchto “nájomcov” dotácie, lebo ubytovanie nespĺňa štandardy pre bývanie podľa vyhlášky. Ale toto na tlačovke neodznelo. To vieme my a teraz už aj vy. Vedeli ste to doteraz? Nie. Vedeli to ľudia? Nie. Dokonca pomerne dôležité veci dlho nevedeli ani mestá a obce.

Okej, poviete si, že veď peniaze neminieme. No ale čo bude s tými ľuďmi, ktorí už sú “nasťahovaní”? Čo bude s tými deťmi? Nechajú si ich tam aj bez príspevku? Alebo ich vyženú do zimy? Pán si samozrejme prišiel pýtať svoje peniaze od starostky. 800 za dospelých, 2400 za deti. Odznelo to predsa na tlačovke, tak to tak bude.

V čase obrovskej celonárodnej mobilizácie, dobrovoľníctva a pomoci, na ktorú som nesmierne hrdá, chce zase niekto maľovať epické príbehy jedného Igora, ktorý pripraví čosi obrovské. To, aké následky to má, ho už ale nezaujíma. Podobne, ako kedysi na letisku v Košiciach pri vítaní krabíc so Sputnikom od pána Kirila, toho času na sankčných zoznamoch.

Pýtať si čas na preštudovanie a vyjednanie detailov je v každej vláde nevyhnutné. Nechceme sa nechať zatlačiť do kúta a zbrklo schváliť ďalšiu dobre mienenú katastrofu len preto, lebo si na nej chcel niekto spraviť promo.